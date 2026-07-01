ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC: Communiqué sur l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2026

ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL SIIC

Société Européenne au capital de 20 572 093,32 euros

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Bruxelles, le 1er juillet 2026,

Communiqué de presse relatif à l’Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2026

L’Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 30 juin 2026 a notamment :

Approuvé le rapport de rémunération pour l’exercice social clôturé́ au 31/12/2025 ;

Approuvé les comptes annuels de l’exercice social clôturé́ au 31/12/2025, en ce compris l’affectation du résultat ;

Donné décharge aux Administrateurs et au commissaire de toute responsabilité́ résultant de l’accomplissement de leur mandat pendant l’exercice clôturé́ au 31/12/2025 ;

Pris connaissance du décès de Monsieur Jean FOURNIER, administrateur et constaté la fin de son mandat en date du 23 juin 2025 ;

Renouvelé le mandat des administrateurs pour une nouvelle durée de quatre années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2029 ;

Décidé́ d’octroyer aux Administrateurs, à titre de rémunération pour l’exercice 2026, une somme globale de 15.000 EUR à repartir librement par le Conseil d’Administration entre ses membres.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la Société́ (contact@adcsiic.eu).

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