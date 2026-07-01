1er juillet 2026

Résultats annuels consolidés au 31 mars 2026

Ce communiqué présente des résultats consolidés établis selon les normes IFRS, arrêtés par le Directoire de S.T. Dupont le 25 juin 2026 et dont l’audit est en cours de finalisation par les Commissaires aux comptes.

Sur l’exercice 2025-26, le chiffre d’affaires s’établit à 55,8 millions d’euros, en croissance organique de 0,6 %. Le recul publié de 1,8 % par rapport à l’exercice précédent s’explique par un effet de change défavorable. Le résultat opérationnel s’élève à 2,8 millions d’euros, contre 2,5 millions d’euros l’exercice précédent. Le résultat net s’établit à 2,0 millions d’euros, en retrait de 1,4 million d’euros par rapport à l’exercice précédent.

Au 31 mars 2026, la position de trésorerie nette s’élève à 2,5 millions d’euros, en retrait par rapport à l’exercice précédent (5,6 millions d’euros).

La publication du Document d’Enregistrement Universel est prévue au plus tard pour le 31 juillet 2026 conformément aux délais légaux.

I. Chiffres clés





Les chiffres clés établis conformément aux normes comptables IFRS sont les suivants :

En millions d’euros 31/03/2026 31/03/2025 31/03/2024 Total des revenus (*) 60,7 61,5 57,9 Chiffre d’affaires 55,8 56,8 53,3 Marge brute 30,4 32,0 29,0 ( % ) 54,4% 56,3% 54,4% Résultat opérationnel courant hors redevances et éléments non récurrents (2,0) (1,8) (4,2) Redevances 4,9 4,7 4,6 Éléments non récurrents (net) (0,1) (0,4) (0,2) Résultat opérationnel 2,8 2,5 0,1 Coût de l’endettement financier net (0,2) (0,1) (1,3) Autres produits et charges financiers (0,8) (0,4) (0,4) Impôt sur le résultat 0,2 1,4 (0,4) Résultat net – part du Groupe 2,0 3,4 (2,1) Résultat net par action (€) 0,002 0,004 (0,002) Position de trésorerie nette (**) 2,5 5,6 5,7 Capitaux propres 29,8 28,1 24,7

(*) Total des revenus = chiffre d’affaires + redevances (55,8 + 4,9 millions d’euros en 2025-26)

(**) Position de trésorerie nette = disponibilités (5,7 millions d’euros) – endettement bancaire (3,2 millions d’euros)

II. Faits marquants de l’exercice





Néant.

III. Chiffre d’affaires





Evolution du chiffres d’affaires par ligne de produits





Cumul Variation 2025/2026 En millions d'euros 31/03/2026 31/03/2025 31/03/2024 Variation totale Organique Effet de change Briquets & Stylos 47,1 47,4 44,6 -0,6% 2,2% -2,8% Maroquinerie, Accessoire & PAP 8,7 9,5 8,7 -8,0% -7,4% -0,6% Total Chiffres d’affaires 55,8 56,8 53,3 -1,8% 0,6% -2,4%

Briquets & Stylos

Au cours de l'exercice 2025-26, la catégorie des briquets a enregistré une croissance de 7,6 %, soit une progression de 2,6 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent, consolidant sa position de première catégorie du portefeuille (66 % du chiffre d'affaires total). Cette performance a été portée par les bons résultats en Chine (+48 %), en Russie (+44 %) et au Moyen-Orient (+29 %), la France et l'Europe de l'Ouest restant stables (respectivement +6 % et +3 %). La progression a néanmoins été en partie compensée par des reculs en Amérique du Nord (-26 %, pénalisée par la situation tarifaire et amplifiée par la faiblesse du dollar) et à Hong Kong (-18 %, principalement en raison d'une décision stratégique de rationaliser son réseau de grossistes et pénalisé par l'effet de change du dollar de Hong Kong), la Corée étant en léger recul (-5 %). La dynamique de la catégorie repose sur les best-sellers du catalogue (Ligne 2 et Le Grand Dupont Cling) ainsi que sur de nouveaux partenariats tels que Behike, Vingt Mille Lieues sous les mers, Fuente et Roméo y Julieta.

La catégorie des accessoires pour cigares a enregistré un recul de 32,9 %, représentant une diminution de 2,1 millions d'euros, principalement en raison de la France (-75 %) à la suite d'un contrat B2B exceptionnel conclu avec Trinidad lors de l'exercice précédent. Hors cet effet de base, les autres marchés sont restés globalement stables ou en croissance : Europe de l'Ouest (+2 %), distributeurs européens (+19 %), Moyen-Orient (+6 %) et Autres (+29 %). À l'inverse, des reculs ont été observés à Hong Kong (-32 %), en Amérique du Nord (-17 %) et en Corée (-75 %).

Les instruments d'écriture ont enregistré un recul de 11,6 % sur la période, soit une diminution de 0,7 million d'euros. Ce recul est principalement attribuable aux deux principaux marchés, la France (-16 %) et l'Europe de l'Ouest hors France (-14 %), ainsi qu'au Moyen-Orient (-28 %) et au Japon (-14 %, dont environ -7 % liés à la dépréciation du yen, la performance organique restant quasiment stable). D'un point de vue produit, le segment a été pénalisé par l'érosion des lignes historiques D Initial et Défi Millenium, en partie compensée par la performance de la ligne Classique et le lancement réussi de la ligne New Initial. Des progressions ont également été enregistrées en Russie (+33 %) et sur les autres marchés (+15 %).

Maroquinerie, Accessoires et Prêt-à-porter

La catégorie Maroquinerie a enregistré un recul de 22,6 % au cours de l'exercice 2025-2026. Ce recul s'explique avant tout par l'érosion des lignes historiques du catalogue, en partie compensée par la croissance des gammes D Line et Riviera, soutenue par de nouveaux lancements tels que Defi Explorer.

La catégorie Ceintures a enregistré une croissance de 12,4 %, portant son chiffre d'affaires à 1,3 million d'euros. Cette croissance est en grande partie portée par la Corée, soutenue par le succès des modèles Euro Belt 30 et Euro Belt 35.

Les Accessoires ont enregistré un recul de 15,5 %, à 0,4 million d'euros, sous l'effet d'une baisse sur les principaux marchés que sont la France, le Moyen-Orient, le Japon et l'Europe de l'Ouest.

Enfin, la catégorie Prêt-à-porter a enregistré une croissance de 1,5 % par rapport à l'exercice précédent, atteignant 4,0 millions d'euros.

Evolution du chiffre d’affaires par zone géographique





Cumul Variation 2025/2026 En millions d’euros 31/03/2026 31/03/2025 31/03/2024 Variation totale Organique Effet de change France 7,3 9,6 7,5 -23,6% -23,6% 0,0% Europe distribution contrôlée (hors France) 11,6 11,6 10,9 0,6% 0,5% 0,0% Asie distribution contrôlée 6,7 7,6 8,3 -12,2% -5,6% -6,7% Total Distribution contrôlée 25,6 28,8 26,7 -10,9% -9,1% -1,7% Agents & Distributeurs 30,2 28,1 26,6 7,5% 10,6% -3,1% Total Chiffres d’affaires 55,8 56,8 53,3 -1,8% 0,6% -2,4%

Au cours de l'exercice 2025-2026, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 55,8 millions d'euros, en baisse de 1,0 million d'euros (1,8 %) par rapport à l'exercice précédent. La croissance organique reste positive (+0,6 %, soit +0,3 million d'euros), le recul publié s'expliquant principalement par un effet de change défavorable de 2,4 %, représentant un impact négatif de 1,4 million d'euros.

Distribution contrôlée

La distribution contrôlée a enregistré un recul de 10,9 % au cours de l'exercice 2025-2026, représentant une diminution de 3,2 millions d'euros, composée d'une contraction organique de 2,7 millions d'euros et d'un effet de change défavorable de 0,5 million d'euros. Ce recul est concentré en France (-23,6 %), pénalisée par un effet de base lié à l'accord B2B spécifique conclu l'année précédente, tandis que la région Europe a affiché une légère progression (+0,6 %), soutenue par les bonnes performances de l'Espagne et de la Suisse, en partie compensées par une année plus difficile en Italie. Le Japon a enregistré une croissance organique, neutralisée par un effet de change défavorable, portant la variation globale à -3,8 %. À l'inverse, la filiale de Hong Kong a enregistré un recul en raison d'une décision stratégique de rationaliser le réseau de grossistes du marché, accentué par un effet de change négatif, soit une diminution de 21,5 %.

Agents & Distributeurs

Les ventes aux agents et distributeurs s'élèvent à 30,2 millions d'euros au cours de l'exercice 2025-2026, en hausse de 7,5 % par rapport à l'exercice précédent. Elles affichent une croissance organique de 3,0 millions d'euros, en partie compensée par un effet de change défavorable de 0,9 million d'euros. À l'exception de la Russie (-18,3 %) et de l'Amérique du Nord (-22,7 %), tous les marchés ont affiché une croissance. Les performances les plus notables sont observées en Chine (+36,0 %) et au Moyen-Orient (+11,9 %). La croissance observée en Chine profite partiellement du transfert d’activité depuis la filiale du groupe située à Hong-Kong.

IV. Résultats consolidés





Les principaux indicateurs de l’exercice 2025-2026 sont les suivants :

Le chiffre d’affaires s’établit à 55,8 millions d’euros, en recul de 1,0 million d’euros, soit 1,8 % par rapport à l’exercice précédent.

La marge brute atteint 30,4 millions d’euros, en baisse de 1,6 million d’euros par rapport à l’exercice précédent. Cette baisse résulte principalement d’effets de change et de mix défavorables, partiellement compensés à hauteur de 1,2 million d’euros par l’évolution de l’estimation des taux de dépréciation des produits finis, dont l’âge moyen s’est réduit sur l’exercice.

Cette évolution de l’estimation des taux de dépréciation des produits finis, qui intègre la rotation des stocks et leurs perspectives d’écoulement, reflète fidèlement leur valeur nette de réalisation.

Le résultat opérationnel courant, hors redevances et éléments non récurrents, s’établit à -2,0 millions d’euros, contre -1,8 million d’euros un an plus tôt, soit une dégradation de 0,2 million d’euros. La baisse de la marge brute de 1,6 million d’euros n’est en effet que partiellement compensée par la réduction des charges d’exploitation, à hauteur de 1,4 million d’euros : 0,8 million d’euros sur les coûts de communication, 0,4 million d’euros sur les coûts administratifs et 0,1 million d’euros sur les coûts commerciaux.

Les redevances perçues au titre des licences s’élèvent à 4,9 millions d’euros, en légère hausse de 0,2 million d’euros.

Les éléments non récurrents représentent une charge nette de 0,1 million d’euros.

Le résultat opérationnel s’élève ainsi à 2,8 millions d’euros, en amélioration de 0,3 million d’euros par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat financier s’établit à -1 million d’euros, en baisse par rapport au -0,5 million enregistrés l’exercice précédent, cette évolution est principalement due à un effet de change.

Le produit d’impôt au 31 mars 2026 s’élève à 0,3 million contre un produit de 1,4 million l’exercice précédent. L’exercice précédent avait connu la reconnaissance d’un impôt différé actif, fondée sur l’activation de déficits fiscaux reportables ainsi que sur la prise en compte des différences temporaires déductibles.

En conséquence, le résultat net – part du Groupe ressort à 2,0 millions d’euros, contre 3,4 millions d’euros un an plus tôt.

V. Trésorerie et ratio d’endettement





Au 31 mars 2026, la position de trésorerie nette s'élève à 2,5 millions d'euros, composée de disponibilités pour un montant de 5,7 millions d'euros et d’un endettement bancaire de 3,2 millions d'euros. Le ratio d’endettement brut (*) sur capitaux propres s'établit à environ 11 %, stable comparé à l’exercice précédent.

À titre de comparaison, au 31 mars 2025, la position de trésorerie nette s'élevait à 5,6 millions d'euros, avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 9,0 millions d'euros et une dette bancaire de 3,4 millions d'euros.

La diminution de la trésorerie nette au cours de l'exercice reflète la constitution de stocks en amont de lancements clés en 26/27, ainsi qu'un recouvrement des créances plus lent qu'attendu, qui devrait s'améliorer au cours du prochain exercice.

(*) : Le ratio d’endettement brut se calcule en rapportant l’endettement financier brut (emprunts et dettes financières, hors trésorerie et équivalents de trésorerie) aux capitaux propres consolidés.

VI. Perspectives du Groupe





Le Groupe poursuit son objectif d’offrir un mix produits équilibré entre tradition et innovation, afin de soutenir une croissance solide à moyen et long terme.

Dans un marché du luxe devenu plus volatil sur certaines zones, la stratégie mise en place vise à maintenir une trajectoire de croissance durable au-delà des fluctuations conjoncturelles.

Le Groupe continue de mettre l’accent sur l’innovation, la dynamique commerciale avec le développement de son réseau de distribution en propre ou via ses distributeurs, l’efficience industrielle et l’amélioration de la logistique.

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