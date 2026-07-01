Umicore - Déclaration de transparence par DWS Investment GmbH

Déclaration de transparence par

DWS Investment GmbH

Conformément à l'article 14, § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Umicore a récemment été notifiée par DWS Investment GmbH qu'elle a franchi le seuil légal de 3 % des droits de vote directs à la baisse le 24 juin 2026.

La détention totale par DWS Investment GmbH des droits de vote directs et des instruments financiers équivalents s'élève à 2,91 % le 24 juin 2026.

Résumé de transaction :

Date de franchissement du seuil Date de la notification Droits de vote directs après la transaction Instruments financiers assimilés après la transaction Total 24 juin 2026 26 juin 2026 2,91 % 0,00 % 2,91 %



Notification de DWS Investment GmbH :

La notification contient les informations suivantes :

Date de la notification : 26 juin 2026

Date de franchissement du seuil : 24 juin 2026

Franchissement à la baisse du seuil des droits de vote directs : 3 %

Notification par : DWS Investment GmbH

Dénominateur : 246.400.000

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres ou de droits de vote ; franchissement vers le bas du seuil minimum

La chaîne de traçabilité est disponible à la fin de cette déclaration et vous pouvez la retrouver ici.

À propos d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.

Les quatre divisions d'Umicore – Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions – offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (materials for a better life).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d’Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale avec plus de 11 000 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un résultat (hors métaux) de € 3,6 milliards (chiffre d’affaires de € 19,4 milliards) au cours du 2025.

Pour tout complément d'information

Bart Heylen +32 2 227 73 09 bart.heylen@umicore.com



