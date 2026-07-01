Chambellay, 01 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Communiqué de presse

Chambellay, le 1er juillet 2026

CESSION DE 224 638 ACTIONS, REPRESENTANT 1,56 % DU CAPITAL, POUR OUVRIR LE CAPITAL DE LA SOCIETE A DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

Le Groupe FSDV, industriel de l’immobilier au service des entreprises et des territoires, annonce avoir été informé par ses deux principaux actionnaires de la cession de 224 638 actions FSDV représentant 1,56 % du capital, par voie d’un reclassement d’actions en bloc hors marché (l’« Opération »).

Les actions, cédées à parité par Louis Ramé et Nicolas Ramé dans le cadre de cette Opération, ont notamment été acquises par Fideas Capital, dont la stratégie d’investissement à impact est orientée vers la transition écologique des PME et ETI industrielles avec sa SICAV Fideas ACT for Climate, qui regroupe des investisseurs institutionnels de premier plan engagés sur cette thématique.

Outre sa participation à l’Opération, la SICAV Fideas ACT for Climate accompagnera le Groupe FSDV dans la définition et le pilotage de sa stratégie de transition, ainsi que dans l’élaboration de son plan associé. Cet accompagnement reposera notamment sur la mise en œuvre de la méthode « ACT Pas-à-Pas » développée par l’ADEME.

A l’issue de cette Opération, Louis Ramé et Nicolas Ramé détiennent chacun 48,70 %, collectivement 97,40%, du capital social de FSDV et le flottant est porté à 2,19 %.

Dans le cadre de l’Opération, Portzamparc (Groupe BNP Paribas) est intervenu en qualité de seul coordinateur Global.

Louis Ramé, Président de Groupe FSDV, a déclaré : « FSDV poursuit ainsi activement sa nouvelle trajectoire de développement avec l’entrée de nouveaux actionnaires à son capital et l’élargissement de son flottant ».

Nicolas Ramé, Directeur général de Groupe FSDV, a ajouté : « FSDV se réjouit d’accueillir de nouveaux investisseurs institutionnels dans son capital, et notamment Fideas Capital, qui nous accompagnera également dans la définition et le pilotage de notre plan de transition selon la méthodologie ACT® Pas-à-pas développée par l’ADEME. Cette opération traduit la confiance dans la stratégie de FSDV, foncière active, intégré sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière, du béton à la salle de réunion. ».

Pierre Filippi, Président de Fideas Capital, et Alexis Merville, Directeur général, ont ajouté : « Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité d’investir dans ce groupe immobilier familial, reconnu pour son agilité et sa singularité, et de l’accompagner dans l’accélération de sa transition environnementale ».

À propos du Groupe FSDV (ex-Groupe BMG)

Le Groupe FSDV, industriel de l’immobilier – anciennement Groupe BMG, est une entreprise familiale indépendante qui développe une stratégie innovante et intégrée au service des entreprises et des territoires.

À la croisée de la performance environnementale et de l’évolution des usages du bâtiment, FSDV





intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière : depuis l’acquisition du foncier jusqu’à la gestion locative, la location d’espaces de travail, en passant par la conception, la construction et l’animation des lieux.

Son modèle repose sur trois métiers complémentaires :

La foncière BMG, qui gère un patrimoine de 800 000 m² répartis sur 164 sites et développe des projets neufs ou requalifiés ; La construction hors site, portée par CIR PREFA, filiale experte en préfabrication béton depuis 70 ans ; Le coworking et les bureaux opérés, avec la marque B’CoWorker, présente dans 23 sites en France, proposant des solutions flexibles et clés en main.

Présent dans la plupart des régions métropolitaines, le Groupe s’appuie sur un important maillage territorial, avec des implantations à Bordeaux (Le Spi, Le Bridge), Sophia-Antipolis (Arcole), Lille (Imaginarium), Marseille (Parc de la Renardière), Strasbourg (Le Twins), ou encore Angers (Le Trigone).

FSDV est coté sur Euronext Paris, compartiment C Code ISIN : FR000031973 - Mnemo : FSDV

Plus d’information : www.fsdv.fr

Contacts presse

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Anatole Flahault – 01 53 70 74 26 – aflahault@image7.fr

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FSDV

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Laurent Poinsot – 01 53 70 74 77 – lpoinsot@image7.fr

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