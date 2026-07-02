Chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2026 supérieur aux attentes ; focus sur l’exécution

Issy-les-Moulineaux, le 2 juillet 2026 (7h00)

Sodexo (Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY)

Croissance interne du chiffre d’affaires du 3 e trimestre de +2,0%

Révision de l'objectif de croissance interne de l'exercice, reflétant une performance du 3 e trimestre supérieure aux attentes ; maintien des objectifs de marge Une croissance interne du chiffre d'affaires désormais attendue entre +1,2% et +1,5% (contre +0,5% à +1% précédemment) Une marge d’exploitation entre 3,2% et 3,4%

La feuille de route et les ambitions à moyen terme seront présentées lors d'un Investor Update à Paris le 16 juillet 2026





CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3E TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2026

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) T3 2026 T3 2025 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE CROISSANCE TOTALE Amérique du Nord 2 722 2 873 -0,1% —% -5,2% -5,3% Europe 2 264 2 176 +0,6% +4,1% -0,7% +4,0% Reste du Monde 1 188 1 072 +10,6% -0,6% +0,9% +10,8% TOTAL 6 174 6 121 +2,0% +1,4% -2,5% +0,9%



Thierry Delaporte, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :

“La croissance interne du troisième trimestre est supérieure aux attentes, reflétant la résilience de la demande dans l’ensemble de nos activités ainsi que le focus des équipes sur l'exécution. Alors que nous abordions ce trimestre avec prudence dans un environnement incertain, nous sommes parvenus à limiter certains risques en saisissant des opportunités dans nos différentes activités, en particulier chez Sodexo Live! en Amérique du Nord.

Nous poursuivons avec un fort sens de l'urgence la mise en œuvre de notre plan d’action afin de renouer avec la croissance, restaurer la compétitivité et renforcer notre capacité d'exécution. L'organisation continue de se mobiliser autour de priorités de transformation. Nous constatons des progrès encourageants en termes de dynamique commerciale.

Notre Investor Update du 16 juillet sera l'occasion de présenter plus en détail notre feuille de route et nos ambitions à moyen terme.”





Faits marquants de la période

Chiffre d’affaires – Le chiffre d’affaires consolidé du 3 e trimestre de l’exercice 2026 s'élève à 6,2 milliards d’euros , reflétant une croissance interne du chiffre d'affaires de +2,0%, un effet de change négatif de -2,5%, principalement dû à la dépréciation du dollar américain, et une contribution positive des acquisitions et cessions de +1,4%, liée notamment à l’acquisition de Grupo Mediterránea, finalisée fin février 2026.

Le du 3 trimestre de l’exercice 2026 s'élève à , reflétant une croissance interne du chiffre d'affaires de +2,0%, un effet de change négatif de -2,5%, principalement dû à la dépréciation du dollar américain, et une contribution positive des acquisitions et cessions de +1,4%, liée notamment à l’acquisition de Grupo Mediterránea, finalisée fin février 2026. Croissance interne par zone géographique pour le 3 e trimestre : Amérique du Nord – Croissance interne de -0,1% , ou +2,2% hors effet de la reclassification d'un contrat 1 , affectée par des pertes de contrats antérieures en Éducation. Santé & Seniors continue de délivrer une croissance solide, soutenue par le gain de nouveaux contrats, tandis que Sodexo Live! bénéficie d’un niveau d’activité élevé dans les stades, les centres de conférence et les salons d’aéroport, porté par une fréquentation élevée et un ticket moyen en hausse. Europe – Croissance interne de +0,6% , reflétant notamment la perte antérieure d’un grand contrat mondial de Facilities Management en Entreprises & Administrations et un niveau d'activité toujours modéré en Éducation. Sodexo Live! fait face à une base de comparaison particulièrement exigeante, tandis que Santé & Séniors reste solide. Reste du Monde – Croissance interne de +10,6% , principalement portée par la montée en puissance de nouveaux contrats, notamment en Énergie & Ressources, avec une croissance généralisée sur l'ensemble des géographies.

pour le 3 trimestre : Financement – Le Groupe a remboursé comme prévu son emprunt obligataire de 328 millions de dollars arrivant à échéance en avril 2026, en utilisant sa trésorerie disponible. Cette opération contribue à simplifier la structure de la dette et à préserver un profil de maturité équilibré.

Le Groupe a remboursé comme prévu son emprunt obligataire de 328 millions de dollars arrivant à échéance en avril 2026, en utilisant sa trésorerie disponible. Cette opération contribue à simplifier la structure de la dette et à préserver un profil de maturité équilibré. M&A – Le 5 mars 2026, Sodexo a finalisé l’acquisition de Huis Van Dijck, spécialiste belge de la restauration évènementielle. Le 2 avril 2026, Entegra, le groupement d’achats de Sodexo, a acquis Prestige Purchasing, spécialiste britannique des approvisionnements, principalement au service de restaurants et d’opérateurs de loisirs. Ces acquisitions ciblées, de taille limitée, renforcent leurs positions sur leurs marchés respectifs.

Le 5 mars 2026, Sodexo a finalisé l’acquisition de Huis Van Dijck, spécialiste belge de la restauration évènementielle. Le 2 avril 2026, Entegra, le groupement d’achats de Sodexo, a acquis Prestige Purchasing, spécialiste britannique des approvisionnements, principalement au service de restaurants et d’opérateurs de loisirs. Ces acquisitions ciblées, de taille limitée, renforcent leurs positions sur leurs marchés respectifs. Durabilité – Sodexo a obtenu la médaille d’Or EcoVadis, plaçant le Groupe parmi les 2% des entreprises les mieux notées de son secteur d’activité et confirmant sa capacité à créer de la valeur pour ses clients.





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1 Reclassification ponctuelle d’un contrat (passage d’une comptabilisation du chiffre d’affaires en brut à une comptabilisation en net), avec un impact annualisé d’environ -100 points de base sur le chiffre d’affaires sur la période de janvier 2026 à décembre 2026.





Perspectives

Compte tenu d'une performance du troisième trimestre supérieure aux attentes, et tout en restant prudent au regard de l'environnement, Sodexo prévoit désormais pour l’exercice 2026 :

Une croissance interne du chiffre d’affaires entre +1,2% et +1,5% (contre +0,5% à +1% précédemment)

(contre +0,5% à +1% précédemment) Une marge d’exploitation entre 3,2% et 3,4%





Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française) / 8h00 (heure anglaise), afin de commenter le chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2026.

Pour se connecter, composer :

Depuis le Royaume-Uni : +44 121 281 8004 ;

Depuis la France : +33 1 70 91 87 04 ;

Depuis les États-Unis : +1 718 705 8796.



Code d'accès : 07 26 13

La présentation sera retransmise en direct sur www.sodexo.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Actualités » et « Investisseurs - Résultats financiers ».

Calendrier financier

Investor Update (Paris) 16 juillet 2026 Résultats de l’exercice 2026 23 octobre 2026 Assemblée Générale de l'exercice 2026 16 décembre 2026

Ces dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader de la restauration et des services qui améliore l'expérience du quotidien, à chaque instant de la vie : travail, soin, éducation et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Avec ses services, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

• 24,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2025

• 43 pays (au 31 août 2025)

• 426 000 employés au 31 août 2025 • 80 millions de consommateurs chaque jour • #2 employeur privé basé en France dans le monde • 7,3 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 1er juillet 2026)





Contacts Analystes et Investisseurs Media Juliette Klein

+33 1 57 75 80 27

juliette.klein@sodexo.com Mathieu Scaravetti

+33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com





3e trimestre de l’exercice 2026 - Annexes

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3E TRIMESTRE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T3 2026 T3 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 609 739 -13,2% Sodexo Live! 430 394 +15,2% Santé & Séniors 898 879 +7,8% Éducation 785 861 -4,0% TOTAL EUROPE 2 722 2 873 -0,1%





Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T3 2026 T3 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 1 190 1 195 —% Sodexo Live! 153 159 -1,6% Santé & Séniors 567 505 +4,8% Éducation 354 317 -2,9% TOTAL EUROPE 2 264 2 176 +0,6%





Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T3 2026 T3 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 1 029 915 +11,9% Sodexo Live! 14 14 +9,7% Santé & Séniors 94 90 +3,2% Éducation 51 53 —% TOTAL RESTE DU MONDE 1 188 1 072 +10,6%





CHIFFRE D’AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE





CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) 9M 2026 9M 2025 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE CROISSANCE TOTALE Amérique du Nord 8 117 8 849 -1,2% +0,4% -7,4% -8,3% Europe 6 681 6 512 +2,1% +1,5% -1,0% +2,6% Reste du Monde 3 393 3 235 +9,7% -1,6% -3,2% +4,9% TOTAL 18 191 18 596 +1,8% +0,4% -4,4% -2,2%





Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) 9M 2026 9M 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 1 872 2 226 -10,6 % Sodexo Live! 1 153 1 183 +5,4 % Santé & Séniors 2 629 2 662 +6,7 % Éducation 2 463 2 778 -4,2 % TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 8 117 8 849 -1,2 %





Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) 9M 2026 9M 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 3 621 3 585 +1,8% Sodexo Live! 464 478 +0,2 % Santé & Séniors 1 603 1 484 +5,8 % Éducation 993 965 -2,0 % TOTAL EUROPE 6 681 6 512 +2,1%





Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) 9M 2026 9M 2025 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 2 928 2 778 +10,0% Sodexo Live! 44 41 +16,6% Santé & Séniors 273 263 +8,5% Éducation 148 153 +2,9% TOTAL RESTE DU MONDE 3 393 3 235 +9,7%





EFFETS DE CHANGE

1€= TAUX MOYEN

9M 2026 TAUX MOYEN

9M 2025 TAUX MOYEN

9M 2026

VS. 9M 2025 TAUX DE CLÔTURE AU 31/05/2026 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2025 TAUX DE CLÔTURE

31/05/2026 VS. 31/08/2025 Dollar US 1,169 1,081 -7,5 % 1,164 1,166 +0,1 % Livre sterling 0,872 0,836 -4,1 % 0,867 0,867 — % Real brésilien 6,153 6,259 +1,7 % 5,875 6,325 +7,7 %

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où le chiffre d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises.

L’impact de change négatif sur les neuf premiers mois de l’exercice 2026 de -4,4% reflète principalement la poursuite de la dépréciation du dollar américain. Cet effet est également accentué par la dépréciation de la livre sterling, du dollar canadien et de la roupie indienne.

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.

SITUATION FINANCIÈRE

Hormis les mouvements saisonniers du besoin en fonds de roulement, la situation financière du Groupe au 31 mai 2026 n’a pas connu d’évolution significative par rapport à celle présentée dans le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2025 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 octobre 2025.

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Les principaux risques et incertitudes identifiés par le Groupe dans la section « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel de l’exercice 2025 déposé auprès de l’AMF le 31 octobre 2025 n’ont pas connu d’évolution significative.

DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation pour lesquelles tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d'activités au cours de la période actuelle, le chiffre d'affaires réalisé sur la période depuis la date d'acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d'activités au cours de l'exercice précédent, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comparative de l'exercice précédent jusqu'à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Marge d'exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d'exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation, divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2026 au taux de l’exercice 2025, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.





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