Communiqué de presse

02 juillet 2026

Bouygues Construction acquiert Vannoy Construction et se renforce durablement aux États-Unis

© Bouygues Construction

De gauche à droite au premier plan : Philippe Jouy, Directeur général adjoint de Bouygues Construction en charge de Bouygues Bâtiment International, Pierre-Éric Saint-André, Directeur général de Bouygues Construction, Mark Vannoy, Président de Vannoy Construction, Eddie Vannoy, Directeur général de Vannoy Construction

Bouygues Construction annonce l'acquisition de Vannoy Construction, l'une des principales entreprises générales de construction du sud-est des États-Unis. Cette acquisition structurante conforte le positionnement du groupe Bouygues Construction sur le marché américain et lui ouvre de nouvelles perspectives de croissance sur l'un des territoires les plus dynamiques du pays.

Une nouvelle étape dans le développement international de Bouygues Construction

Bouygues Construction a finalisé le 30 juin à Charlotte (Caroline du Nord) l’acquisition de Vannoy Construction. En 2025, l’entreprise américaine a réalisé un chiffre d'affaires de 873 millions d’euros1. Particulièrement active dans des secteurs stratégiques à fort potentiel, tels que la santé, l’éducation, l’industrie et la distribution, elle bénéficie d'un carnet de commandes solide qui témoigne de la confiance durable de ses clients.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement international de Bouygues Construction, dont le chiffre d’affaires en 2025 était de 10,6 milliards d’euros. L’entreprise poursuit ainsi son expansion dans des marchés stables, dynamiques et porteurs en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

Déjà présente en Floride (quartier de Pier 66, Palmer Lakes Logistics center, Hamilton House), dans le Rhode Island (Pawtucket tunnel) et à Washington DC (Potomac River tunnel), Bouygues Construction renforce son ancrage dans le sud-est des États-Unis, l'un des marchés les plus attractifs du pays. Ce dynamisme, porté par une forte croissance démographique et économique, se traduit par des investissements importants dans les infrastructures, les établissements de santé et d'enseignement, les bâtiments industriels et les centres de données.

Cette acquisition ouvre également la voie à de nouvelles synergies à l’échelle du groupe Bouygues : Equans et Colas sont aussi présentes sur ce territoire, ce qui permettra de créer des passerelles pour offrir toujours plus de valeur ajoutée à nos clients.

Construire l'avenir ensemble

Fondée par Jim et Wilma Vannoy en 1952 à Jefferson (Caroline du Nord), Vannoy Construction compte aujourd’hui sept implantations en Caroline du Nord, Caroline du Sud et Virginie. L'entreprise accompagne des clients publics et privés sur des projets à forte valeur ajoutée.

Bouygues Construction apportera à Vannoy Construction les ressources d'un des premiers groupes mondiaux de construction : son expertise en ingénierie, sa capacité d'innovation, son expérience des projets complexes et son réseau international.

L'ambition est d'accompagner la croissance de Vannoy Construction tout en préservant les fondamentaux de son succès : son ADN familial, la proximité avec ses clients, la qualité d'exécution de ses projets et l'engagement de ses équipes.

Pierre-Éric Saint-André, Directeur général de Bouygues Construction, déclare :

« Cette acquisition marque une étape importante dans le renforcement de nos activités aux États-Unis. Elle a du sens, et permettra, j’en suis convaincu, d’accompagner le potentiel de développement de Vannoy Construction et d’apporter de la résilience au modèle de croissance de Bouygues Construction dans des économies matures.

Nous avons immédiatement reconnu chez Vannoy Construction des valeurs qui sont aussi les nôtres : une vision de long terme, un engagement collectif au service des projets et la volonté de bâtir des relations de confiance avec ses clients et ses partenaires. Avec l’équipe de management de Vannoy Construction, nous sommes prêts à poursuivre l’expansion de cette belle entreprise. »

Mark Vannoy, Président de Vannoy Construction, déclare :

« Cette opération marque une nouvelle étape dans l'histoire de notre entreprise, mais certainement pas une rupture. Depuis 1952, notre famille s'est attachée à construire une entreprise fondée sur la confiance, le respect des personnes et la qualité de nos réalisations.

Nous avons trouvé chez Bouygues Construction une entreprise qui partage cette même vision de long terme et les mêmes valeurs humaines. Pour nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires, c'est avant tout la continuité : la même équipe de direction, la même marque et la même culture.

Avec le soutien de Bouygues Construction, nous sommes convaincus que Vannoy Construction dispose désormais de tous les atouts pour poursuivre sa croissance et écrire un nouveau chapitre de son histoire. »

À PROPOS DE BOUYGUES CONSTRUCTION

Chez Bouygues Construction, nous sommes 35 600 collaborateurs à travers le monde, tous animés par une même ambition : bâtir pour la vie. Dans plus de 50 pays, nous améliorons le quotidien de millions de personnes en réalisant des ouvrages qui servent la vie et répondent à tous les besoins : se loger, soigner, apprendre, travailler, se divertir, se déplacer, contribuer à la production d'énergie décarbonée, gérer les ressources naturelles, etc. À chaque étape d’un projet, nous mettons tout notre savoir-faire et notre expérience pour concevoir, rénover et construire autrement afin de relever les immenses défis de la transition environnementale pour une construction durable et économe en ressources. Chaque jour, nous veillons à la sécurité de tous, au respect des droits humains et des règles éthiques. Rassemblés autour de valeurs fortes, les femmes et les hommes de Bouygues Construction s’engagent aux côtés de leurs clients et partenaires avec passion pour que notre empreinte soit encore plus positive. En 2025, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 10,6 milliards d’euros.

CONTACT PRESSE

Céline Badet +33 6 99 82 35 67 – c.badet@bouygues-construction.com

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1 Soit 1,007 milliard de dollars au taux de référence EUR/USD de juin 2026

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