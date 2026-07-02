MAISONS DU MONDE : Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025

COMMUNIQUE DE PRESSE

Vertou, le 2 juillet 2026







Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025







Maisons du Monde annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2025. Celui-ci a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ce 2 juillet 2026.





Le Document d’Enregistrement Universel, établi pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, inclut notamment :





le rapport financier annuel, comprenant les comptes sociaux de Maisons du Monde et les comptes consolidés du Groupe ;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

les rapports des Commissaires aux comptes ;

les informations en matière de durabilité ainsi que le rapport de certification sur ces informations ;

les informations relatives à l’Assemblée générale du 27 juillet 2026.





Le Document d’Enregistrement Universel, en version française, est disponible sur le site Internet de Maisons du Monde (https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance) et de l’AMF (www.amf-france.org). Une version imprimée peut être obtenue, sans frais et sur simple demande.





Une version anglaise sera disponible, également sur le site Internet du Groupe, prochainement.





A propos de Maisons du Monde





Maisons du Monde, une marque au positionnement unique et très apprécié dans toute l’Europe, est le leader européen de la maison inspirante et accessible. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d’accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. La créativité, l’inspiration et l’engagement sont les piliers de la marque. S’appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de son chiffre d’affaires de manière digitale, à travers sa plateforme en ligne et ses ventes numériques en magasin, et exploite des magasins dans 9 pays européens.







Contacts

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Denis Lamoureux,

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