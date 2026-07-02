ALSTOM S.A : Alstom remporte une nouvelle commande de matériel roulant pour environ 800 millions d’euros dans la région AMECA

2 juillet 2026 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a annoncé une nouvelle commande de locomotives dans la région Afrique, Moyen-Orient et Asie Centrale d’un montant d’environ 800 millions d’euros. Le nom du client ainsi que les détails du contrat seront communiqués ultérieurement. Cette commande a été enregistrée au premier trimestre de l’exercice fiscal 2026/27 d’Alstom.

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Alstom, leader mondial de l’industrie ferroviaire, fait du rail la clé de voûte de la mobilité durable. Nous concevons et nous produisons une gamme complète de solutions à la pointe de l’innovation : trains à grande vitesse et trains régionaux, métros, monorails, tramways, systèmes clés en main, services intégrés, infrastructures, signalisation et solutions numériques de dernière génération. Avec 87 800 collaborateurs répartis dans 61 pays, nous allions ancrage local et expertise internationale afin d’offrir aux voyageurs des trajets plus connectés, plus agréables et plus respectueux de l’environnement. Au plus proche de nos partenaires et de nos clients, nous révélons tout le potentiel du rail, contribuant à la transformation des territoires et à l’amélioration de la qualité de vie. Coté en France, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 19,2 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2026. Pour découvrir l’univers d’Alstom : www.alstom.com



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