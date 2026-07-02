Sampo Oyj, lehdistötiedote, 2.7.2026 klo 9.30

Sampo nimittää uudeksi sijoittajasuhdejohtajaksi Diane Michelbergerin

Diane Michelberger on nimitetty Sampo-konsernin sijoittajasuhteista vastaavaksi johtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään vuoden 2026 viimeisen neljänneksen alkupuolella.

Michelbergerillä on laaja kokemus sijoittajasuhteista vakuutustoimialalla. Hän on toiminut Admiral Groupin sijoittajasuhdejohtajana vuodesta 2023. Tätä ennen hän on työskennellyt useissa eri tehtävissä Avivalla ja AXA UK:ssa.

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032

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