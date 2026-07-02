Sanoma Oyj, lehdistötiedote, 2.7.2026 klo 10.00

Sanoma ostaa Fluentben, puolalaisen tekoälyyn perustuvan kielten opiskelun tutorointialustan

Sanoma on ostanut puolalaisen digitaalisen kielten opiskelun tuturointialustan Fluentben sen perustajilta ja muilta osakkeenomistajilta. Fluentbe yhdistää omat opetusmenetelmänsä, oppimateriaalinsa ja teknologiansa asiantunteviin tutoreihin ja tarjoaa tekoälypohjaista, personoitua kielten opiskelua sekä yksityis- että yritysasiakkaille.

Vuonna 2015 perustettu Fluentbe palvelee yli 40 000 opiskelijaa ja tekee yhteistyötä yli 600 aktiivisen, korkeasti koulutetun tutorin kanssa. Yhtiön alusta toi ensimmäisenä Puolassa markkinoille tekoälypohjaisen ohjaajan, joka tarjoaa kattavat kullekin oppijalle räätälöidyn oppimisohjelman ja arviointijärjestelmän.

Yritysosto tukee Sanoman strategiaa kasvattaa perus- ja toisen asteen oppimisliiketoimintaansa laajentamalla tuotevalikoimaa nykyisissä toimintamaissa ja kehittämällä edelleen opetukseen ja oppimiseen tarkoitettuja tekoälyratkaisuja. Fluentben todistetusti toimiva tekoälypohjainen tutorointimalli tarjoaa Sanoma Learningille väylän Puolan laajoille ja nopeasti kasvaville tutoroinnin markkinoille. Sen tarjooma voidaan yhdistää Sanoma Learningin paikalliseen perus- ja toisen asteen koulutuksen osaamiseen, vahvaan brändiin sekä Nowa Eran ja VULCANin yli kahden miljoonan digikäyttäjän kantaan Puolassa.

Vuonna 2025 Fluentben liikevaihto oli n. 6 milj. euroa. Fluentben työntekijät, perustajat ja johto siirtyvät yritysoston myötä Sanoma Learningin palvelukseen.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Ensiluokkaiset oppimateriaalimme ja -ratkaisumme tukevat opettajia ja oppilaita eri puolilla Eurooppaa auttaen kaikkia oppilaita saavuttamaan parhaat mahdolliset oppimistulokset. Yhdistämällä vahvan pedagogisen osaamisen laadukkaisiin oppimateriaaleihin ja edistykselliseen teknologiaan muokkaamme perus- ja toisen asteen koulutuksen tulevaisuutta.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Meillä on perus- ja toisen asteen oppimisliiketoiminnassa selkeä orgaaninen kasvunpolku ja haluamme vauhdittaa kasvua arvoa luovilla yritysostoilla. Hyödynnämme vastuullisesti tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia kaikkialla liiketoiminnassamme, korostaen aina voimakkaasti sen käyttöä ihmisen varmistamana. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Nykyään toimimme eri puolilla Eurooppaa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli noin 1,3 miljardia euroa ja oikaistu liikevoittoprosenttimme 14,4 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.