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Capgemini et le Tour de France lancent « Dans Ma Course », une expérience digitale personnalisée pour chaque fan et alimentée par l’IA

Paris, le 2 juillet – Capgemini et le Tour de France annoncent aujourd’hui le lancement de « Dans Ma Course », une nouvelle expérience digitale qui met les fans au cœur de la course grâce à des analyses personnalisées et une narration immersive, en quasi-temps réel. En tant que partenaire technologique officiel du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift, Capgemini a développé cette solution pour que les fans puissent vivre la course à travers un récit personnalisé, créé grâce à l’IA à partir de multiples contenus. Elle propose une nouvelle manière de suivre la plus grande course cycliste au monde, en offrant aux fans, qu’ils soient experts ou néophytes, une lecture personnalisée de la course à chaque instant.

La solution « Dans Ma Course » repose sur une IA générative qui permet de transformer des ensembles de données complexes en récits clairs et contextualisés, ainsi qu’en analyses personnalisées sur la course et les coureurs. Cette approche narrative met en lumière les tensions, les tactiques et les moments décisifs qui rythment chaque étape, qu’il s’agisse des manœuvres stratégiques au sein du peloton, du contexte derrière certains temps forts ou des éléments clés du parcours. Les fans peuvent ainsi suivre jusqu’à quatre de leurs cyclistes favoris ou représentants de leur pays, et mieux comprendre leur rôle, leurs performances et leurs résultats. A cette expérience s’ajoute une carte en 3D permettant de comparer la progression des coureurs et d’appréhender plus facilement la dynamique de chaque étape.

S’appuyant sur l’expertise de Capgemini dans l’exploitation de la data et de l’IA au service de l’expérience fan lors de grands événements sportifs internationaux, « Dans Ma Course » permet d’interpréter la course en quasi-temps réel plutôt que de simplement présenter des données isolées. La solution dépasse les tableaux de bord traditionnels en associant des informations, statistiques et analyses de course en direct et des contenus éditoriaux afin de générer des récits évolutifs tout au long du Tour de France. Ce déploiement marque une première étape vers la création d’une expérience fan plus personnalisée, avec de nouvelles améliorations prévues au cours des prochaines années.

Les contenus s’adaptent aux étapes et coureurs sélectionnés par chaque utilisateur et ajustent le niveau de détail pour s’adapter aussi bien aux passionnés qu’aux nouveaux publics. L’expérience est ainsi personnalisée avant, pendant et après chaque étape. La solution :

Rassemble les données de course en direct : agrège les informations en temps réel tel que le positionnement des groupes, la vitesse, les écarts ou les caractéristiques du parcours, et les enrichit avec des contenus éditoriaux tels que des faits marquants, des résumés, des interviews, des analyses d’experts, des données historiques, des images et des vidéos de la course.

: agrège les informations en temps réel tel que le positionnement des groupes, la vitesse, les écarts ou les caractéristiques du parcours, et les enrichit avec des contenus éditoriaux tels que des faits marquants, des résumés, des interviews, des analyses d’experts, des données historiques, des images et des vidéos de la course. Apporte du contexte et des données historiques : enrichit les informations en direct avec le contexte de la course et les performances passées.

: enrichit les informations en direct avec le contexte de la course et les performances passées. Interprète la course en continu : utilise l’IA narrative pour identifier les moments clés et explique ce qui se déroule en quasi-temps réel.

utilise l’IA narrative pour identifier les moments clés et explique ce qui se déroule en quasi-temps réel. Transforme les informations en récits personnalisés : propose des contenus clairs et personnalisés tout au long de la course sur le web et sur mobile.

: propose des contenus clairs et personnalisés tout au long de la course sur le web et sur mobile. Propose une visualisation cartographique personnalisée : crée une carte en 3D permettant de situer et comparer les coureurs sélectionnés par rapport à la tête de course à chaque étape.





« ‘Dans Ma Course’ constitue une étape clé dans notre ambition long terme visant à ouvrir le cyclisme à un public international plus large, à emmener les fans au cœur de la course et à leur proposer une expérience personnalisée, déclare Julien Goupil, Directeur Médias et Partenariats d’A.S.O Avec Capgemini, nous rendons la dynamique de la course plus facile à comprendre en temps réel, avant, pendant et après chaque étape, et permettons aux passionnés comme aux nouveaux publics de créer un lien plus profond avec ce sport, l’événement et leur coureurs favoris ou coureurs nationaux. Cette innovation s’inscrit dans notre volonté de rendre le cyclisme plus accessible, plus engageant et plus pertinent, à mesure que notre audience mondiale se développe. »

« Déployer l’IA générative à grande échelle dans l’intensité d’un environnement sportif en direct comme le Tour de France, donne toute sa mesure à l’innovation, en réunissant données, technologie et expertise opérationnelle pour générer un impact en temps réel, déclare Thomas Hirsch, Directeur de le Communication externe, de la Réputation et du Sponsorship du groupe Capgemini. Développée en étroite collaboration avec le Tour de France, cette solution a été conçue et déployée dès la première année de notre partenariat, en intégrant de multiples sources de données en suivant le rythme de la course. Cela reflète notre capacité à mettre en œuvre des solutions avancées dans des environnements en temps réel, où les systèmes doivent être fiables, rapides et capables de s’adapter en permanence, tout en enrichissant l’expérience de millions de fans à travers le monde. »

« Dans Ma Course » sera disponible sur l’ensemble des plateformes du Tour de France à partir du 4 juillet (tels que le site officiel, l’application mobile ainsi que le Race Center powered by Capgemini), et sera déployée tout au long du Tour de France 2026. Cette solution marque une nouvelle étape dans l’évolution de la narration basée sur de multiples données et contenus dans le cyclisme, et la première étape des innovations développées dans le cadre du partenariat entre Capgemini et le Tour de France.

A propos de d’Amaury Sport Organisation (A.S.O)

Amaury Sport Organisation est une entreprise créatrice et organisatrice d’événements sportifs internationaux de premier plan. Spécialisée dans le « hors-stade », A.S.O. maîtrise en interne l’ensemble des métiers liés à l’organisation, à la médiatisation et à la commercialisation de compétitions sportives. Elle opère pour son compte et met également son savoir-faire au service de nombreux grands événements sportifs.

Chaque année, A.S.O. organise plus de 300 jours de compétition, à travers une centaine d’événements dans 35 pays. Implantée à Paris, l’entreprise s’appuie sur un réseau de filiales internationales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Norvège et en Arabie Saoudite. Cet ancrage dans des marchés clés lui permet de déployer ses épreuves partout dans le monde.

Présente dans de nombreux univers sportifs, A.S.O. organise notamment le Tour de France, Paris-Roubaix Hauts-de-France, Liège-Bastogne-Liège, La Vuelta, le Lidl Deutschland Tour, ainsi que des cyclosportives comme L’Étape du Tour.

A.S.O. est également pionnière dans l’organisation d’épreuves de cyclisme féminin, avec le Tour de France Femmes avec Zwift, La Vuelta Femenina by Carrefour.es, la Flèche Wallonne Femmes et Liège-Bastogne-Liège Femmes.

En sports mécaniques, elle organise le Dakar et assure la promotion du championnat du monde des rallyes-raids, le W2RC. Elle accompagne également Peter Auto, aux côtés de l’ACO, dans l’organisation de courses automobiles historiques telles que Le Mans Classic et le Tour Auto.

A.S.O. organise et développe également de nombreux événements grand public de running, trail, VTT et gravel à travers le monde, parmi lesquels l’adidas Manchester Marathon, l’ASICS Manchester Half, l’adidas 10K Paris, le Marathon du Beaujolais AG2R La Mondiale, Run In Lyon by Harmonie Mutuelle, le Marathon de Bordeaux AG2R La Mondiale ou le Roc d’Azur CIC. En 2025, plus de 400 000 participants ont pris part à ces épreuves.

L’entreprise est aussi reconnue pour son expertise en organisation 360°, ainsi qu’en production et distribution de contenus sportifs.

Amaury Sport Organisation est une filiale du Groupe Amaury, groupe de médias et de sport propriétaire de L’Équipe.

A propos de Capgemini

Partenaire mondial de la transformation business et technologique, Capgemini intègre la puissance de l’IA pour créer de la valeur pour ses clients. Nous imaginons le futur des organisations et le rendons réel grâce à l’IA, à la technologie et à nos talents. Depuis près de 60 ans, nous sommes un groupe responsable et multiculturel, avec plus de 420 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Capgemini propose des services et des solutions de bout en bout, en mobilisant son expertise sectorielle, son écosystème de partenaires et ses compétences de pointe en stratégie, technologie, design, ingénierie et opérations. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 22,5 milliards d’euros en 2025.

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* Rendre possible, de l’idée à la réalisation

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