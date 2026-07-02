Die Peakmedia Digital Signage GmbH ändert ihren Namen in ZetaDisplay Austria GmbH. Marcel Schramm übernimmt die Position des Country Director in Österreich.

ZetaDisplay stärkt seine Marktposition in Österreich: Die im Jahr 2023 übernommene Peakmedia digital signage GmbH firmiert künftig unter dem Namen ZetaDisplay Austria. Mit der Umbenennung setzt das Unternehmen den nächsten Schritt der Integration in die internationale ZetaDisplay Gruppe um. Gleichzeitig übernimmt Marcel Schramm die Position des Country Director.

Seit dem Zusammenschluss mit ZetaDisplay entwickelt das Team am Standort Ebbs weiterhin innovative Digital Signage Lösungen für Kunden in der DACH-Region und Osteuropa. Das Leistungsspektrum umfasst strategische Beratung, Software, Hardware-Integration, Content sowie Managed Services. Mit der Umbenennung wird die Integration des österreichischen Standorts in die ZetaDisplay Gruppe weiter vorangetrieben. Gleichzeitig bleibt die lokale Marktpräsenz erhalten und wird mit der internationalen Stärke, dem Know-how und den umfassenden Kompetenzen eines der führenden europäischen Full-Service-Anbieter für Digital Signage verbunden.

Als Nachfolger des Peakmedia-Gründers und bisherigen CEO Jonas Wilhelm übernimmt Marcel Schramm die Leitung von ZetaDisplay Austria. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Technologie- und Kommunikationsbranche sowie über umfassende Expertise in den Bereichen Collaboration Solutions und Digital Signage. In seiner neuen Funktion wird er das Österreich-Geschäft verantworten und Kunden dabei unterstützen, digitale Kommunikation in physischen Räumen zu vereinfachen.





Marcel Schramm, Country Director, ZetaDisplay Austria, erklärt:

„Peakmedia hat sich in Österreich durch enge Kundenbeziehungen, hohe technische Kompetenz und einen klaren Fokus auf messbaren Geschäftsnutzen einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Als Teil von ZetaDisplay profitieren unsere Kunden künftig von der Stärke einer internationalen Unternehmensgruppe und erhalten gleichzeitig die lokale Expertise und persönliche Betreuung, die sie seit Jahren schätzen.

Durch die Kombination der Marktkenntnis von Peakmedia mit den erweiterten Kompetenzen von ZetaDisplay, darunter umfassende Managed Services, internationale Projektabwicklung und unsere eigene Softwareplattform Engage Suite, können wir unseren Kunden heute ein noch umfassenderes End-to-End-Angebot bereitstellen.

Dadurch entsteht eine einzigartige Position im österreichischen Markt. Wir verbinden Technologie, Software und Servicekompetenz, um Unternehmen dabei zu unterstützen, vernetzte Customer Experiences zu schaffen. Gleichzeitig sehen wir großes Wachstumspotenzial in Bereichen wie Retail Media und bauen dabei auf unsere langjährige Erfahrung mit führenden Handelsunternehmen, darunter SPAR, auf.“

Daniel Nergård, CEO von ZetaDisplay, ergänzt:

„Die DACH-Region und Osteuropa zählen zu den strategisch wichtigen Märkten für ZetaDisplay. Mit der Umbenennung von Peakmedia in ZetaDisplay Austria setzen wir unseren Integrationskurs ‘One Zeta’ fort und schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum, während wir unseren Fokus weiterhin konsequent auf den Mehrwert für unsere Kunden richten.

Marcels Ernennung erfolgt in einer Phase des kontinuierlichen Wachstums und weiterer Investitionen von ZetaDisplay in Europa. Hierzu zählt der Ausbau der Aktivitäten im Vereinigten Königreich sowie die kontinuierliche Entwicklung des Full-Service Geschäftsmodells in der DACH-Region. “

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Marcel Schramm, Country Director, ZetaDisplay Austria

Telefon: +43 5373 20 555 40

E-Mail: marcel.schramm@zetadisplay.com

Über ZetaDisplay

ZetaDisplay ist ein führender europäischer Anbieter von Digital Signage- und Retail-Media-Lösungen. Das Unternehmen betreibt mehr als 125.000 Screens in über 50 Märkten weltweit. Mit der Kombination aus Technologie, kreativen Inhalten und Datenanalysen ermöglicht ZetaDisplay Unternehmen, ihre Kommunikation in physischen Umgebungen datenbasiert zu steuern, die Wirkung ihrer Maßnahmen zu steigern und neue Umsatzpotenziale zu erschließen.

www.zetadisplay.com

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