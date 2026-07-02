Des cryptomonnaies à l’or : UEX lance le premier tournoi de trading multi-actifs

VICTORIA, Seychelles, 02 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, a lancé l’UEX Futures League, une nouvelle compétition de trading qui réunit les marchés des cryptomonnaies et de la finance traditionnelle dans un format compétitif unique. Organisée sur deux mois et couvrant deux classes d’actifs, cette ligue propose un parcours unifié, allant des phases de qualification en ligne jusqu’au UEX Global Alpha Tournament (GAT), un championnat en présentiel sur invitation uniquement.

La plupart des compétitions de trading actuelles se concentrent sur un seul marché, qu’il s’agisse des cryptomonnaies, du Forex ou des CFD. Pourtant, le trading est devenu de plus en plus multi-actifs, les traders naviguant entre les cryptomonnaies, les matières premières, les indices et les devises au gré des opportunités. L’UEX Futures League a été conçue pour refléter cette réalité, en permettant aux participants de concourir sur plusieurs marchés via un seul compte, une structure de compétition unique et un parcours commun vers la finale.

La compétition débute par une première phase consacrée aux contrats à terme sur cryptomonnaies, qui se déroule du 1er au 30 juin, suivie d’une phase dédiée aux CFD, du 1er au 31 juillet. Chaque étape est dotée d’une cagnotte de 120 000 USDT et adopte un format par équipes dirigées par un capitaine, dans lequel les participants s’affrontent sur la base de leur retour sur investissement (ROI) tout en représentant leur équipe. Les huit meilleures équipes de chaque phase se qualifieront pour le UEX Global Alpha Tournament.

« Le trading a toujours eu une dimension compétitive, mais c’est aussi l’un des aspects les plus sociaux de notre secteur », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « L’UEX Futures League réunit ces deux dimensions en transformant le trading en une expérience collective, où les utilisateurs peuvent collaborer et représenter leurs communautés. En réunissant les marchés des cryptomonnaies et les marchés traditionnels au sein d’une même compétition, nous créons un événement qui ne repose pas uniquement sur la performance, mais aussi sur les personnes et les liens qui rendent le trading si captivant. »

Le tournoi UEX Global Alpha Tournament réunira les 16 équipes qualifiées, chacune représentée par ses trois meilleurs traders, qui bénéficieront d’un voyage tous frais payés vers une destination tenue secrète. Les équipes s’affronteront lors de plusieurs épreuves de trading en direct pour tenter de remporter le grand prix, transformant ainsi leurs performances en ligne en une véritable expérience de championnat en présentiel. En combinant cryptomonnaies, CFD, compétition par équipes et finales en direct, UEX inaugure un nouveau format inspiré de l’esport, tout en reflétant la manière dont les traders modernes opèrent de plus en plus sur plusieurs classes d’actifs.

La ligue constitue également une démonstration concrète de la vision plus large d’UEX, qui consiste à réunir les cryptomonnaies, les matières premières, les devises (Forex), les indices et d’autres marchés mondiaux au sein d’un environnement de trading unifié. Plutôt que de faire découvrir ces marchés aux utilisateurs au moyen de tutoriels ou de démonstrations, la compétition leur permet de les explorer à travers une activité de trading réelle et la compétition.

Les inscriptions à l’UEX Futures League sont désormais ouvertes. Pour tout complément d’information, rendez-vous ici .

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. Son écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui sert de copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™ . En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’ UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas et la liquidité la plus élevée du secteur dans plus de 150 régions à travers le monde.

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