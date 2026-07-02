Bilan semestriel du contrat de liquidité - Du 1er janvier au 30 juin 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE NEXANS

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris, le 2 juillet 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par NEXANS SA à NATIXIS ODDO BHF, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié, à la date du 30 juin 2026 :

20 745 titres

7 110 811,76 euros en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 5 553

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 491

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 811 405 titres pour 106 947 350,70 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 818 611 titres pour 108 039 784,80 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

27 951 titres

6 018 379,66 euros en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 5 296

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 206

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 757 881 titres pour 93 984 026,60 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 779 542 titres pour 96 995 758,90 euros

Lors de la mise en œuvre du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titre

6 000 000 euros en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément aux décisions de l’AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise et n°2021-01 en date du 22 juin 2021, renouvelant une telle instauration.

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone. Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable. Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être. Présent dans 41 pays, Nexans compte 25 700 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 6,1 milliards d’euros en 2025. Nexans s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

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