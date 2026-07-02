Crise du logement : un Québécois sur cinq serait prêt à ouvrir sa porte

MONTRÉAL, 02 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la crise du logement et l’augmentation de l’itinérance affectent un nombre croissant de personnes au Québec, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) explore le potentiel de la solidarité citoyenne comme levier pour renforcer les réponses à cette crise.

Les résultats d’un récent sondage Léger réalisé pour l’ASPQ révèlent que plus d’une personne sur cinq (22 %) envisagerait d’héberger temporairement une personne risquant de perdre son logement si un organisme lui offrait du soutien.

« Il existe au Québec un potentiel de solidarité significatif qui demande à être soutenu et structuré. En attendant que de nouveaux logements sortent de terre, il faut aussi regarder comment mieux mobiliser la capacité d’entraide déjà présente dans nos communautés », souligne Kim Brière-Charest, directrice des inégalités sociales à l’ASPQ.

Soutenir la solidarité citoyenne

Ces résultats montrent qu’il existe au Québec un important désir d’aider, qui pourrait être mieux soutenu et organisé. Ils ouvrent la réflexion sur la façon dont des initiatives d’hébergement citoyen encadré pourraient compléter les ressources existantes et aider à prévenir certaines situations d’itinérance. Par ailleurs, 62 % des 1 050 personnes interrogées indiquent disposer d’espace pour accueillir au moins une personne supplémentaire dans leur logement.

La crise du logement et la rareté des logements locatifs exercent une pression croissante sur les ménages québécois : à quelques jours du 1er juillet, plus de 3 100 ménages étaient toujours à la recherche d’un logement au Québec. Entre les réponses d’urgence et les nouveaux logements qui seront construits, les solutions intermédiaires sont saturées pour répondre aux besoins temporaires, mais critiques, des personnes qui risquent de perdre leur logement. Cette réalité contribue à cette crise, alors que les résultats préliminaires du dénombrement de 2025 ont recensé plus de 12 000 personnes en situation d’itinérance visible au Québec, une hausse de 20 % depuis 2022.

Entre les réponses d’urgence et les nouvelles constructions

L’ASPQ souhaiterait structurer une approche d’hébergement citoyen, complémentaire aux ressources existantes. Cette initiative ne remplace ni les refuges ni les services spécialisés : elle s’ajoute parmi les solutions visant à prévenir en amont le basculement vers l’itinérance.

En s’inspirant notamment des mécanismes de parrainage développés auprès des personnes réfugiées et au sein des familles d’accueil au Québec, de telles initiatives ouvrent la porte à documenter les conditions nécessaires à un éventuel déploiement à plus grande échelle avec des organismes communautaires locaux.

« La solidarité ne remplacera jamais les investissements en logement, mais elle peut contribuer à combler l’espace entre l’urgence et les solutions durables », conclut Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. Elle soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Directrice des communications et responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org