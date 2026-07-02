Groupe d'alimentation MTY inc tiendra une téléconférence pour discuter les résultats de son deuxième trimestre 2026

MONTRÉAL, 02 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe d'alimentation MTY inc (TSX : MTY)

OUVERTE AUX : Analystes, investisseurs et autres personnes intéressées DATE : Le vendredi 10 juillet 2026 HEURE : 8 h 30, heure de l’Est RAPIDCONNET: Pour rejoindre instantanément la conférence téléphonique par téléphone, veuillez utiliser l'URL suivante pour vous inscrire facilement et être connecté automatiquement à la conférence téléphonique : https://emportal.ink/4oguP37 TÉL. : 1-416-945-7677 (Pour tous les participants d’outre-mer)

1-888-699-1199 (Pour tous les autres participants d’Amérique du Nord)

Les participants peuvent s'inscrire à la conférence en se rendant sur : https://app.webinar.net/VomOw1GqM7e

LES RÉSULTATS POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE SERONT PUBLIÉS LE 10 JUILLET 2026 AVANT LA TÉLÉCONFÉRENCE.

Veuillez téléphoner 15 minutes avant l’heure prévue pour la conférence.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en téléphonant au suivant :

Sans frais aux Amérique du Nord : (+1) 888 660 6345

Participants internationaux : (+1) 289 819 1450



Entrez le code d'accès 90862 # sur votre téléphone.

LES MÉDIAS QUI SOUHAITERAIENT CITER UN ANALYSTE SONT PRIÉS DE CONTACTER CELUI-CI PERSONNELLEMENT POUR OBTENIR SON APPROBATION.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Eric Lefebvre au 514-336-8885.