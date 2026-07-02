Les Compagnies Loblaw Limitée annonce la date de publication des résultats du deuxième trimestre de 2026

BRAMPTON, Ontario, 02 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) a annoncé aujourd’hui qu’elle publiera ses résultats du deuxième trimestre de 2026 le 30 juillet 2026 à environ 6 h 30 (HAE). La publication sera suivie d’une téléconférence à 10 h (HAE), en plus d’une webémission.

Pour accéder à la webémission, veuillez cliquer sur l’onglet « Investisseurs » du site loblaw.ca. Veuillez noter que vous pourrez vous préinscrire. Vous pourrez également composer le 647-932-3411 ou le numéro sans frais 800-715-9871. Après l'événement en direct, la webémission sera archivée et restera disponible en rediffusion pendant 12 mois.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 800 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d’être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementMD, met l’accent sur les besoins et le bien-être des Canadiens, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 100 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l’entremise de PC FinanceMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du MarchéMC, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d’émetteur de Loblaw au www.sedarplus.ca.

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Les Compagnies Loblaw Limitée

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