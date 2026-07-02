Savaria établit une usine de fabrication d’ascenseurs en Europe par l'acquisition de Vipal S.p.A.

LAVAL, Québec, 02 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Savaria Corporation (“Savaria”) (TSX: SIS) l’un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, est heureuse d’annoncer l’acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Vipal S.p.A. (« Vipal »), un fabricant d’ascenseurs résidentiels et de plateformes élévatrices établi à Ferentillo, en Italie.

Fondée en 1983, Vipal fabrique des ascenseurs, des plateformes élévatrices, ainsi que des structures métalliques et des composants connexes destinés à des applications résidentielles et commerciales, principalement sur le marché italien. Fondée à l'origine comme entreprise de métallurgie, la société est devenue un fabricant d'ascenseurs entièrement intégré comptant environ 50 employés.

Au cours des douze derniers mois, Vipal a généré un chiffre d'affaires d'environ 8,2 millions d'euros (13,3 millions de dollars canadiens).

Motivations stratégiques:

Permet à Savaria d'établir des capacités de fabrication d'ascenseurs en Europe, élargissant ainsi son offre de produits d'accessibilité par l'ajout d'ascenseurs et d'élévateurs résidentiels.

Une usine appartenant à la société de 64 600 pi² (6 000 m²), dont la capacité est évolutive et qui est dotée d'activités verticalement intégrées, notamment la fabrication à l'interne des gaines, des cabines, des contrôleurs et des portes d'ascenseur.

Ajoute un portefeuille de produits d'ascenseurs entièrement conformes aux codes et aux normes européennes.

Crée des occasions d'accélérer la croissance des produits d'ascenseurs de Vipal en tirant parti du vaste réseau de distributeurs et de bureaux de vente directe de Savaria en Europe.

Devrait accroître l'efficacité des achats et soutenir l'excellence opérationnelle des fonctions d'approvisionnement et de fabrication de Vipal.





« Nous sommes très heureux d'accueillir Vipal au sein de la famille Savaria. L'ajout des élévateurs résidentiels de Vipal élargit notre portefeuille de produits en Europe et représente une nouvelle étape importante dans notre stratégie visant à devenir le guichet unique en matière d'accessibilité en Europe », a déclaré Jean-Philippe De Montigny, président, Accessibilité Europe.

« Nous sommes fiers des technologies de fabrication et du savoir-faire que nous avons développés chez Vipal au fil des années, et nous sommes convaincus que Savaria est le partenaire idéal pour accélérer la croissance mondiale de l’entreprise et l’aider à réaliser pleinement son potentiel », a déclaré Innocenzo Rossi Bartoli, directeur général et principal actionnaire de Vipal S.p.A.

À propos de Savaria Corporation

Savaria Corporation (corp.savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur autonomie. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des ascenseurs résidentiels et commerciaux, des sièges pour escalier droit et courbé, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées et des monte-plats. De plus, Savaria fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression, des lits médicaux, ainsi qu’une vaste gamme d’équipements médicaux et de solutions pour le déplacement sécuritaire de patients, incluant des aides au transfert, au levage et au repositionnement. La Société exploite un réseau de vente aux distributeurs à travers le monde et des bureaux de vente directe en Amérique du Nord, en Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et République tchèque) et en Australie. Savaria emploie approximativement 2 550 personnes mondialement et ses usines sont situées à travers le Canada, les États-Unis, le Mexique, l’Europe et la Chine.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certaines « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada. Toute déclaration contenue dans le présent communiqué qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Dans le présent communiqué, les verbes « croire », « pourrait », « devrait », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « présumer » et d’autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Il est important de noter que les déclarations prospectives faites dans ce document décrivent les prévisions de la Société en date des présentes et ne donnent pas de garantie quant à la performance future de Savaria ou de son secteur d’activité, et elles supposent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte que les perspectives, les résultats réels ou le rendement de Savaria ou ceux de son secteur d’activité soient significativement différents des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les résultats réels de la Société peuvent différer de façon importante des attentes qu’elle a formulées si des risques connus ou inconnus affectent ses activités ou si ses estimations ou ses hypothèses se révèlent inexactes.

Une variation touchant une hypothèse peut également avoir des incidences sur d’autres hypothèses interreliées, ce qui peut amplifier ou diluer l’effet de cette variation. Par conséquent, la Société ne peut garantir la réalisation des déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur les activités de la Société des transactions ou des éléments spéciaux annoncés ou survenant après ces divulgations. Par exemple, elles ne tiennent pas compte de l’incidence des ventes d’actifs, des monétisations, des fusions, des acquisitions ou des autres regroupements d’entreprises ou transactions, des réductions de valeur d’actifs, ni des autres frais annoncés ou survenus après les déclarations prospectives.

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Pour plus d’information:

Sébastien Bourassa Stephen Reitknecht, CPA, CA Président et chef de la direction Chef de la direction financière 1.800.661.5112 1.800.661.5112, poste 3370 sb@savaria.com sreitknecht@savaria.com

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