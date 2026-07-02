Consolidated Lithium Metals présente la mise à jour de l'étude économique préliminaire du projet minier souterrain Kwyjibo | TRI avant impôts de 46,5 % | TRI après impôts de 35,4 % | Empreinte de surface du site minier de 2,67 hectares | Installations de traitement situées hors site | Aucun résidu entreposé à la surface du site minier

TORONTO, 02 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Consolidated Lithium Metals Inc. (TSXV: CLM | FRA: Z36 | OTCQB: JORFF) (« CLM » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats de la mise à jour de l'étude économique préliminaire (l'« étude économique préliminaire mise à jour » ou l'« EEP mise à jour ») du projet Kwyjibo d'oxydes de terres rares (« Kwyjibo » ou le « Projet »), situé dans la région de la Côte-Nord, au Québec. À titre de gestionnaire du projet Kwyjibo, CLM poursuit l'avancement du Projet en vertu d'une entente définitive d'option conclue avec SOQUEM inc. (« SOQUEM »), aux termes de laquelle la Société peut acquérir jusqu'à une participation indivise de 80 % dans le Projet.L'EEP mise à jour confirme le potentiel économique significatif du Projet tout en intégrant d'importantes améliorations d'ingénierie qui réduisent considérablement l'empreinte de surface à long terme du Projet par rapport à l'étude économique préliminaire préparée par DRA Americas Inc. pour SOQUEM en date du 2 août 2018 (l'« EEP de 2018 »). CLM s'engage à poursuivre les consultations avec les Innus de Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam, les Innus d'Ekuanitshit ainsi qu'avec les communautés locales de la MRC de Minganie afin d'évaluer et de planifier le Projet.

Principaux faits saillants de la mise à jour de l'EEP:

Mine souterraine, route d'accès et complexe hydrométallurgique hors site à faible empreinte de surface, conçus pour produire environ 10 000 tonnes d'oxydes de terres rares (« OTR ») par année sur une durée de vie de la mine de 10 ans.

Revenu estimatif du panier de terres rares de 79,75 $ CA/kg d'OTR (Adamas Quarterly 2031), comparativement à des coûts d'exploitation estimatifs de 17,50 $ CA/kg d'OTR

Ressource minérale de 8,48 millions de tonnes @ 2,45 % d'oxydes de terres rares totales (« OTRT ») (catégories mesurées et indiquées), à laquelle s'ajoute une ressource minérale présumée de 1,825 million de tonnes @ 3,27 % d'OTRT. Kwyjibo présente une distribution peu commune de terres rares, dont 45,5 % d'OTR critiques, composées de 24,5 % de Dy-Tb-Y et d'environ 20 % de NdPr.

La minéralogie favorable du gisement élimine le recours aux procédés conventionnels de grillage ou de craquage à forte intensité énergétique et, combinée à un procédé hydrométallurgique simplifié, contribue à des besoins énergétiques totaux estimés à environ 35 MW pour l'ensemble du projet, ce qui en ferait l'un des projets de développement de terres rares en roche dure présentant les plus faibles besoins énergétiques projetés parmi les projets comparables.

Complexe hydrométallurgique situé à proximité du réseau hydroélectrique à faible coût du Québec, avec une centrale hydroélectrique à moins de 10 km et deux lignes de transport d'électricité à haute tension situées à moins de 3 km.

Paramètres économiques du projet

Le tableau suivant présente les principaux paramètres opérationnels et financiers estimés du Projet.

Kwyjibo | Paramètres de production Paramètre Unité Valeur Durée de vie de la mine Années 10 Débit annuel de production minière kt/an 387 Teneur moyenne en OTRT sur la durée de vie de la mine % OTRT 3,35 Récupération moyenne des OTRT sur la durée de vie de la mine % 75,0 Production annuelle d'OTRT (moyenne¹) kt/an 9,8 Kwyjibo | Estimations des coûts d'investissement et d'exploitation Paramètre Unité Valeur Capital de développement M$ CA 881 Capital de maintien M$ CA 25,2 Capital de fermeture M$ CA 8,0 Coûts d'exploitation $ CA/kg d'OTRT 17,5 Notes:



1 – Production moyenne calculée en ne tenant compte que des années complètes d'exploitation (au cours desquelles 387 kt de minerai sont traitées annuellement). Kwyjibo | Paramètres économiques du projet Paramètre Unité Avant Impôts Après impôts Flux de trésorerie M$ CA 4 843 2 966 VAN @ 8% M$ CA 2 403 1 401 TRI (Taux de Rendement Interne) % 46,5 35,4 Période de recouvrement Années 1,6 2,0

Autres points saillants du Projet

Le tableau suivant présente la distribution distinctive des terres rares du Projet ainsi que les retombées prévues en matière d'emploi.

Kwyjibo | Paramètres du gisement Paramètre Valeur Panier d'oxydes de terres rares de Kwyjibo



(Oxydes de Terres Rares Critiques) Dysprosium, Terbium, Neodymium, Praseodymium, Yttrium qui représente 91 % des revenus du projet. Répartition des terres rares



du gisement Kwyjibo Terres Rares Critiques (45,5%)



Autres Terres Rares (55,5%) Kwyjibo | Emplois régionaux Paramètre Valeur Phase de construction 700 Direct 300 Indirect 900

Relocalisation des installations et réduction de l'empreinte – Site minier de Kwyjibo

Composante Changement clé Description Kwyjibo Mine Empreinte de surface réduite Mine souterraine de petite envergure conçue pour traiter 1 060 tonnes par jour, avec une empreinte de surface totale réduite à 2,67 hectares (soit environ trois terrains de soccer). Kwyjibo Mine Infrastructure simplifiée du site minier Aucun concasseur, concentrateur, complexe hydrométallurgique, installation de stockage des résidus en surface, halde de minerai ou halde à stériles au site minier. Kwyjibo Mine Réduction de l'empreinte au site L'ensemble des claims miniers associés au Projet a été réduit de 232 à 81 claims.

Relocalisation du complexe hydrométallurgique et réduction de l'empreinte

Composante Changement clé Description Complexe hydrométallurgique Complexe de traitement compact Complexe hydrométallurgique compact de 19 hectares conçu pour traiter environ 1 060 tonnes par jour. Complexe hydrométallurgique Site de traitement relocalisé Installation de traitement relocalisée à environ 80 km au sud de la mine Kwyjibo, sur un site industriel existant situé à environ 10 km à l'ouest de la centrale hydroélectrique de la Courbe-du-Sault (25 MW). Complexe hydrométallurgique Remblayage souterrain des résidus non inertes Les résidus hydrométallurgiques non inertes seront retournés sous terre sous forme de remblai cimenté, maintenant les constituants naturellement présents, y compris les traces de radionucléides, à des concentrations comparables à celles du gisement. Complexe hydrométallurgique Installation de stockage de résidus secs aménagée Les résidus de procédé inertes et non générateurs de drainage minier acide (DMA) seront gérés sous forme de résidus empilés à sec cimentés dans une aire de stockage aménagée de 6,6 hectares située à l'intérieur du complexe hydrométallurgique. Complexe hydrométallurgique Suivi environnemental et confinement Composés principalement d'oxydes de calcium, de fer et de magnésium, les résidus secs seront déposés sur une fondation aménagée avec une membrane pour assurer l'étanchéité. Les eaux de ruissellement seront recueillies, traitées et suivies dans un bassin de collecte afin d'assurer un contrôle continu de la qualité physicochimique de l'eau.

Relocalisation et réduction de l'empreinte | Route d'accès au projet Kwyjibo

Composante Changement clé Description Route d'accès Relocalisation de la route Une route d'accès de 144 km reliera la mine Kwyjibo au complexe hydrométallurgique.



Route d'accès Vitesse contrôlée des véhicules Les camions de transport de la Société seront équipés de dispositifs limitant automatiquement leur vitesse à un maximum de 50 km/h.



Route d'accès Transport des matériaux dans des camions à caisse fermée Le minerai et les résidus hydrométallurgiques seront transportés dans des camions à caisse rigide et étanche, conçus pour confiner entièrement les matériaux et prévenir les émissions de poussières durant le transport.



Route d'accès Contrôle des émissions de poussières Les camions seront lavés à la sortie du site minier et du complexe hydrométallurgique avant de rejoindre la route d'accès.

Localisation du projet





Figure 1 - Localisation du projet Kwyjibo | Mine | Complexe hydrométallurgique | Route d'accès

Commentaire de la direction

Richard Quesnel, président et chef de la direction de Consolidated Lithium Metals Inc., a déclaré:

« Alors que l'Amérique du Nord met en place des réserves stratégiques de terres rares afin de renforcer ses chaînes d'approvisionnement nationales, Kwyjibo est bien positionné pour contribuer à cet objectif. Le projet combine un gisement à haute teneur, un procédé de traitement simplifié, des infrastructures hydroélectriques existantes et une approche d'ingénierie visant à réduire au minimum son empreinte de surface à long terme, offrant ainsi une source fiable d'oxydes de terres rares provenant d'une exploitation compacte d'une durée de dix ans. Pendant que nous poursuivons l'évaluation du projet, nous demeurons engagés à poursuivre les consultations avec les Innus de Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, les Innus d'Ekuanitshit et les communautés locales de la MRC de Minganie, dans le but d'identifier des occasions de collaboration et des partenariats mutuellement bénéfiques. »

Étapes à venir

Consultations avec les Innus de Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, les Innus d'Ekuanitshit et les communautés locales de la MRC de Minganie afin de poursuivre l'évaluation et la planification du projet.



Poursuite des études hydrométallurgiques afin de confirmer la viabilité environnementale du procédé proposé d'extraction et de traitement, incluant le retour sous terre des résidus de procédé non inertes sous forme de remblai cimenté, de manière à maintenir les constituants naturellement présents, y compris les traces de radionucléides, à des concentrations comparables à celles du gisement, tout en éliminant la nécessité d'une installation de stockage de résidus en surface au site minier.



Réalisation d'une étude de faisabilité afin d'évaluer la viabilité technique et économique du projet.



Initiation du processus d'autorisation environnementale avec le Bureau d'accélération de projets.

Géologie du projet et ressources minérales

La mise à jour de l'étude économique préliminaire (EEP) est fondée sur l'estimation des ressources minérales du projet de terres rares Kwyjibo, dont la date d'effet est le 25 juin 2026 (l'« estimation des ressources minérales »). Cette estimation a été préparée conformément aux Normes de définition de l'ICM de 2014 et constitue le fondement de la mise à jour de l’EEP.

Le gisement de Kwyjibo comprend deux principales zones minéralisées, Josette Nord-Est et Josette Sud-Ouest, qui renferment ensemble une ressource de terres rares à haute teneur enrichie en oxydes de terres rares légères et lourdes.

Le projet de terres rares Kwyjibo comprend 81 claims miniers couvrant une superficie de 4 388 hectares et renferme un système polymétallique mésoprotérozoïque de type fer-oxydes-cuivre-or (IOCG), enrichi en fer, en terres rares, en cuivre et en or. La minéralisation est concentrée au sein de l'horizon Josette, lequel comprend les zones Josette Nord-Est et Josette Sud-Ouest. Elle s'étend sur environ 1,2 km selon la direction et jusqu'à une profondeur de 300 m. Le gisement demeure ouvert en profondeur ainsi que sur certaines portions de son extension latérale.

Tableau 1 : Sommaire de l'estimation des ressources minérales (date d'effet : 25 juin 2026)

Type Tonnes OTR Totales OTR Critiques OTR Légères OTR Lourdes Nd 2 O 3 + Pr 2 O 3 Tb 2 O 3 Dy 2 O 3 *1000 % % % % % % % Josette Nord-Est Mesurées 1 409 3,38 1,52 2,27 1,11 0,68 0,019 0,11 Indiquées 2 728 3,44 1,54 2,31 1,12 0,69 0,019 0,11 M+I 4 137 3,42 1,53 2,30 1,11 0,69 0,019 0,11 Présumées 1 370 3,93 1,76 2,65 1,27 0,79 0,022 0,13 Josette Sud-Ouest Mesurées 1 729 1,55 0,69 1,05 0,50 0,31 0,008 0,05 Indiquées 2 614 1,51 0,67 1,02 0,49 0,30 0,008 0,05 M+I 4 343 1,53 0,68 1,03 0,49 0,30 0,008 0,05 Présumées 455 1,28 0,56 0,88 0,40 0,26 0,007 0,04 Combinées Mesurées 3 138 2,37 1,06 1,60 0,77 0,48 0,013 0,08 Indiquées 5 342 2,49 1,11 1,68 0,81 0,50 0,014 0,08 M+I 8 480 2,44 1,09 1,65 0,80 0,49 0,013 0,08 Présumées 1 825 3,27 1,46 2,21 1,06 0,66 0,018 0,11

*Voir l'annexe ci-dessous pour plus de détails.

Mise en garde et autres informations pertinentes

La viabilité économique des ressources minérales qui ne constituent pas des réserves minérales n’a pas été démontrée. L’estimation des ressources minérales pourrait être sensiblement affectée par des facteurs environnementaux, réglementaires, juridiques, liés aux titres, fiscaux, sociopolitiques, commerciaux ou par d’autres facteurs pertinents. Les ressources minérales ont été estimées conformément aux Normes de définition des ressources minérales et des réserves minérales de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM »), préparées par le Comité permanent de l’ICM sur les définitions des réserves et adoptées par le Conseil de l’ICM le 10 mai 2014. Les ressources minérales présumées comprises dans cette estimation présentent un niveau de confiance inférieur à celui des ressources minérales indiquées et ne doivent pas être converties en réserves minérales. Il est raisonnable de s’attendre à ce que la majorité des ressources minérales présumées puissent être reclassées en ressources minérales indiquées à la suite de travaux d’exploration supplémentaires. OTRT = La₂O₃ + Ce₂O₃ + Pr₂O₃ + Nd₂O₃ + Sm₂O₃ + Eu₂O₃ + Gd₂O₃ + Tb₂O₃ + Dy₂O₃ + Ho₂O₃ + Er₂O₃ + Tm₂O₃ + Yb₂O₃ + Lu₂O₃ + Y₂O₃. OTRL = La₂O₃ + Ce₂O₃ + Pr₂O₃ + Nd₂O₃ + Sm₂O₃ (selon la définition de Hazen Research Inc.). OTRLd = Eu₂O₃ + Gd₂O₃ + Tb₂O₃ + Dy₂O₃ + Ho₂O₃ + Er₂O₃ + Tm₂O₃ + Yb₂O₃ + Lu₂O₃ + Y₂O₃ (selon la définition de Hazen Research Inc.). OTRC = Nd 2 O 3 + Pr 2 O 3 + Tb 2 O 3 + Dy 2 O 3 + Y 2 O 3. La date d’effet de l’estimation des ressources minérales est le 25 juin 2026. Une valeur de coupure fondée sur la valeur nette de fonderie (VNF) de 386,09 $/t a été appliquée par DRA lors de l’optimisation des chantiers souterrains. Cette valeur de coupure a été établie à partir des hypothèses économiques relatives à la concentration du minerai, au traitement hydrométallurgique, au transport des concentrés ainsi qu’aux frais généraux et administratifs (FGA). La valeur VNF de chaque bloc du modèle a été calculée en supposant une récupération métallurgique de 74,5 % et un prix des OTRT de 67 734 $/t.

La zone Josette Nord-Est constitue la principale zone minéralisée et renferme environ 48 % des ressources minérales combinées mesurées et indiquées, avec une teneur moyenne de 3,42 % OTRT, dont 1,11 % d’OTRLd et 0,69 % de Nd₂O₃ + Pr₂O₃. La zone Josette Sud-Ouest ajoute 4,343 millions de tonnes de ressources minérales mesurées et indiquées @ 1,53 % OTRT, offrant un inventaire minier additionnel et une plus grande flexibilité opérationnelle.

Ensemble, les deux zones totalisent des ressources minérales mesurées et indiquées de 8,48 millions de tonnes @ 2,44 % OTRT, dont 1,65 % d’OTRL, 0,80 % d’OTRLd et 1,09 % d’OTRC (définis ci-dessous), soit 0,49 % de Nd₂O₃ + Pr₂O₃ et 0,60 % de Tb₂O₃ + Dy₂O₃ + Y₂O₃, ainsi que des ressources minérales présumées de 1,825 million de tonnes @ 3,27 % OTRT.

L'estimation des ressources minérales est fondée sur 109 sondages de surface totalisant 19 168 m, appuyés par 4 962 analyses géochimiques et 886 mesures de densité relative. L'interprétation géologique, la modélisation tridimensionnelle par « wireframe » et l'estimation des teneurs ont été réalisées selon des méthodes reconnues dans l'industrie, notamment à l'aide de composites de 1,5 m, de blocs de 10 m × 10 m × 5 m et d'une interpolation par l'inverse du carré de la distance (ID²) à l'intérieur de volumes minéralisés contraints.

Mise en garde et autres informations pertinentes

Les ressources minérales ne constituent pas des réserves minérales et leur viabilité économique n'a pas été démontrée. L'EEP mise à jour est de nature préliminaire et comprend des ressources minérales présumées qui sont considérées comme trop spéculatives sur le plan géologique pour que les considérations économiques qui permettraient de les classer comme réserves minérales puissent leur être appliquées. Rien ne garantit que les résultats de l'EEP mise à jour seront réalisés. L'estimation des ressources minérales a été préparée conformément aux Normes de définition des ressources minérales et des réserves minérales (2014) de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), lesquelles sont incorporées par renvoi dans le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »). Les ressources minérales présumées présentent un niveau de confiance inférieur à celui des ressources minérales mesurées et indiquées et ne peuvent pas être converties directement en réserves minérales. Il est raisonnable de s'attendre à ce que des travaux de forage supplémentaires permettent de reclasser une partie des ressources minérales présumées dans la catégorie des ressources minérales indiquées; toutefois, rien ne garantit qu'un tel reclassement se produira. L'estimation des ressources minérales demeure assujettie à des hypothèses concernant les méthodes d'exploitation minière, la performance métallurgique, les récupérations au procédé, les prix des produits de base, les coûts d'exploitation, les coûts d'investissement, les autorisations environnementales, la fiscalité, les titres de propriété, les questions juridiques, les conditions du marché, les considérations sociales et d'autres facteurs de modification susceptibles d'avoir une incidence importante sur l'estimation. L'estimation des ressources minérales porte une date d'effet au 25 juin 2026 et est fondée sur 109 sondages de surface totalisant 19 168 mètres, comprenant 4 962 analyses et 886 mesures de densité relative. L'estimation a été réalisée à l'aide d'une modélisation géologique tridimensionnelle, d'une interpolation par l'inverse du carré de la distance (ID²), de composites de 1,5 m, de blocs de 10 m × 10 m × 5 m, d'un modèle de densité corrélé à la teneur en fer et d'une teneur de coupure de 330 $ CA par tonne. OTRT représente la somme de La₂O₃, Ce₂O₃, Pr₂O₃, Nd₂O₃, Sm₂O₃, Eu₂O₃, Gd₂O₃, Tb₂O₃, Dy₂O₃, Ho₂O₃, Er₂O₃, Tm₂O₃, Yb₂O₃, Lu₂O₃ and Y₂O₃. OTRL comprend La₂O₃, Ce₂O₃, Pr₂O₃, Nd₂O₃ and Sm₂O₃ OTRLd comprend Eu₂O₃, Gd₂O₃, Tb₂O₃, Dy₂O₃, Ho₂O₃, Er₂O₃, Tm₂O₃, Yb₂O₃, Lu₂O₃ et Y₂O₃, conformément à la classification de Hazen Research Inc. OTRC = Nd2O3 + Pr2O3 + Tb2O3 + Dy2O3 + Y2O3. Les ressources minérales présentées sont exclusives des réserves minérales, et les totaux peuvent ne pas correspondre exactement en raison de l'arrondissement des valeurs. Le lecteur est prié de ne pas supposer que la totalité ou une partie des ressources minérales mesurées, indiquées ou présumées sera un jour convertie en réserves minérales, ni que l'EEP mise à jour représente, ou donnera lieu à, une exploitation minière économiquement viable.

Récupération des terres rares dans les opérations de traitement hydrométallurgique (date d'effet : 25 juin 2026)

Opération unitaire Récupération des TREE + Y* Récupération des OTRLd Lixiviation 98 96 Neutralisation >99 >99 Relixiviation 98** 98** Reneutralisation 99 >99 Métathèse >99 >99 Lixiviation après métathèse 82 81 Chargement en vrac par extraction par solvant (SX) >99 >99 Récupération cumulative 77.97** 80.4**

SX = Extraction par solvant

* Représente la récupération cumulative des OTRT + Y dans le concentré non magnétique.

** Hypothèse d'expert établie à partir des essais métallurgiques préliminaires réalisés par HAZEN Research. Cette valeur représente une récupération optimisée estimée pour l'étape de relixiviation. Des essais supplémentaires seront nécessaires afin de confirmer la récupération optimale obtenue lors de cette étape.

La séparation magnétique à l'usine de concentration est conçue pour produire un concentré @ 7,00 % OTRT, avec une récupération de 96 %. La récupération des OTRT à partir du concentré traité à l'usine hydrométallurgique est de 78 %. La récupération globale des OTRT est estimée à 75 %.

Sommaire de l'étude économique préliminaire (EEP) mise à jour

L'EEP mise à jour, préparée par DRA Americas Inc., une filiale en propriété exclusive de DRA Limited (« DRA »), porte sur l'exploitation d'une mine souterraine de magnétite minéralisée en terres rares ainsi que sur la concentration du minerai au complexe hydrométallurgique de Kwyjibo. Le projet prévoit une durée de vie de la mine de 10 ans. Le traitement du minerai comprend le concassage, le broyage, la séparation magnétique, l'épaississement et la filtration du minerai extrait. Les oxydes de terres rares totaux (OTRT) seront produits au complexe hydrométallurgique.

L'usine de traitement hydrométallurgique est conçue pour transformer le concentré de terres rares en cinq produits distincts d'oxydes de terres rares raffinés, pour une production annuelle d'environ 10 000 tonnes d'OTRT. Le procédé hydrométallurgique comprend trois étapes de lixiviation avec conversion en phase solide, suivies d'un procédé d'extraction par solvant (SX) à plusieurs étapes permettant de produire cinq produits d'oxydes de terres rares : de l'oxyde de dysprosium, de l'oxyde de terbium, de l'oxyde de néodyme, de l'oxyde de praséodyme, de l'oxyde d'yttrium, ainsi qu'un mélange des oxydes de terres rares restants.

L'EEP mise à jour est préparée par DRA Americas Inc. de Montréal (Québec), une filiale en propriété exclusive de DRA Limited (« DRA »), et devrait être déposée sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca sous le profil de Consolidated Lithium Metals Inc. dans les 45 jours suivant la diffusion du présent communiqué de presse, conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été examinés quant à leur exactitude et approuvés conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») par les personnes qualifiées suivantes (au sens attribué à ce terme dans le Règlement 43-101) :

Les renseignements techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été examinés et approuvés par M. Daniel Gagnon, ing., de DRA Americas Inc., qui est indépendant de la Société.

L'estimation des ressources minérales, sur laquelle repose l'EEP mise à jour, a été préparée par S. Ibrango, géo., Ph. D., MBA, géologue principal chez DRA Americas Inc., qui est une personne qualifiée indépendante au sens du Règlement 43-101.

Les renseignements techniques relatifs aux essais métallurgiques et à l'hydrométallurgie ont été examinés et approuvés par M. Eric Larochelle, ing., président de SMH Process Innovation. M. Larochelle est indépendant de la Société.

Le contenu technique du présent communiqué de presse a été examiné et approuvé pour le compte de la Société par Serge Perreault, géo. (00318), conseiller technique principal, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

À propos de Consolidated Lithium Metals Inc.

Consolidated Lithium Metals Inc. est une société canadienne junior d'exploration minière dont les actions sont inscrites sous le symbole « CLM » à la Bourse de croissance TSX (TSXV), sous le symbole « Z36 » à la Bourse de Francfort et sous le symbole « JORFF » sur le marché OTCQB®. La Société est axée sur l'exploration et le développement de projets de minéraux critiques dans des juridictions stables et s'engage à soutenir la transition énergétique mondiale grâce au développement responsable des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec, se consacre à l'exploration, à la découverte et au développement de propriétés minières au Québec. SOQUEM contribue également au maintien d'économies locales fortes et dynamiques. Fière partenaire et ambassadrice du développement du potentiel minéral du Québec, elle mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques afin de contribuer à bâtir l'avenir du secteur minier québécois.

À propos de DRA Americas Inc.

DRA Americas Inc. est une filiale en propriété exclusive de DRA, un groupe mondial spécialisé en ingénierie, en réalisation de projets et en gestion des opérations dans les secteurs des mines, des minéraux et des métaux. Forte de plus de 40 ans d'expérience, DRA possède une vaste feuille de route couvrant un large éventail de produits minéraux, y compris les minéraux destinés aux technologies des batteries. La société offre une gamme complète de services tout au long du cycle de vie des projets, depuis les études conceptuelles et de faisabilité jusqu'à l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de la construction, ainsi que l'exploitation et la maintenance. Grâce à son réseau de bureaux situés dans les principales régions minières d'Amérique du Nord et du Sud, d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique, DRA fournit des solutions adaptées aux besoins particuliers de chacun de ses clients. Dans les Amériques, DRA a contribué à la réalisation de nombreux projets miniers avec succès, en combinant une conception novatrice et un engagement envers le développement durable.

Contact

Consolidated Lithium Metals Inc.

M. Richard Quesnel

Président et chef de la direction

Téléphone: +1 (514) 249-6320

Courriel: info@consolidatedlithium.com

Site Web: www.consolidatedlithium.com

Mise en garde

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective comprend notamment les déclarations relatives aux plans, aux intentions, aux convictions et aux attentes actuelles de la Société concernant le projet Kwyjibo, à la lumière des renseignements contenus dans la mise à jour de l'étude économique préliminaire (PEA), ainsi qu'à ses activités futures et à son rendement opérationnel.

L'information prospective est généralement reconnaissable par l'emploi de termes tels que « pouvoir », « devoir », « vouloir », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre à » ou d'expressions similaires. Elle comprend notamment les estimations, attentes, prévisions et indications de la Société concernant la production, les matériaux stériles, les dépenses en immobilisations, les économies de coûts, les paramètres économiques du projet (y compris le TRI avant impôts) ainsi que les autres renseignements contenus dans la mise à jour de la EEP. Elle comprend également des déclarations concernant d'autres événements éventuels, le prix futur des oxydes de terres rares, l'estimation des réserves minérales et des ressources minérales, la conversion des ressources minérales en réserves minérales, le calendrier et le volume de la production future estimée, les coûts de production, les dépenses en immobilisations, les coûts et l'échéancier du développement du projet ainsi que des activités minières et de traitement, les besoins en capitaux supplémentaires, la réglementation gouvernementale applicable aux activités minières, les risques environnementaux et le calendrier prévu du dépôt de la mise à jour de la EEP conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

Les investisseurs sont priés de noter que l'information prospective ne repose pas sur des faits historiques, mais reflète plutôt les attentes, les estimations ou les projections de la direction concernant les résultats ou les événements futurs, fondées sur les opinions, les hypothèses et les estimations que la direction juge raisonnables à la date où ces déclarations sont faites. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans cette information prospective sont raisonnables, celle-ci comporte des risques et des incertitudes. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à cette information, puisque des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les résultats, le rendement ou les réalisations futurs de la Société.

Cette information prospective est notamment assujettie aux risques et aux incertitudes liés aux activités de la Société et aux conditions du marché, y compris : (1) l'absence de perturbations importantes touchant les activités de la Société, qu'elles résultent notamment de phénomènes météorologiques extrêmes, de catastrophes naturelles, de conflits de travail, d'interruptions de la chaîne d'approvisionnement, de pannes d'électricité, de dommages aux équipements ou d'autres événements; (2) l'obtention des autorisations, le développement, les activités et la production du projet Kwyjibo conformément aux attentes de la Société; (3) l'évolution du contexte politique et réglementaire au Québec conformément aux attentes actuelles; (4) certaines hypothèses concernant le prix des oxydes de terres rares; (5) le maintien des prix du diesel, de l'électricité et des autres principaux intrants à des niveaux généralement conformes aux niveaux actuels; (6) l'exactitude des estimations des ressources minérales; (7) l'évolution des coûts de la main-d'œuvre et des matériaux conformément aux attentes actuelles de la Société; et (8) l'obtention des autorisations environnementales et la poursuite des démarches de consultation et de mobilisation des communautés. L'information prospective présentée dans le présent communiqué est entièrement assujettie aux mises en garde et aux facteurs de risque décrits dans les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment ses états financiers annuels et intermédiaires ainsi que les rapports de gestion qui les accompagnent. Ces documents sont déposés auprès des autorités en valeurs mobilières de certaines provinces canadiennes et peuvent être consultés sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes à l'information prospective s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus dans les présentes comme étant prévus, planifiés, anticipés, estimés ou attendus. Bien que la Société ait tenté d'identifier les principaux risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux prévus, estimés ou attendus, d'autres facteurs pourraient également faire en sorte que les résultats diffèrent de façon importante. La Société n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour l'information prospective contenue dans le présent communiqué, sauf dans la mesure où les lois applicables l'exigent.

La Société présente dans le présent communiqué certaines mesures financières non conformes aux PCGR, notamment le coût de maintien tout compris (« AISC »). Ces mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée et sont fournies afin d'offrir des renseignements supplémentaires. Elles ne doivent pas être considérées isolément ni comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). L'AISC, tel que défini par le World Gold Council, est une mesure couramment utilisée dans l'industrie minière, mais ne possède pas de définition normalisée en vertu des IFRS. L'AISC comprend notamment les coûts d'exploitation en trésorerie, les redevances sur le revenu net de fonderie (VNF), les frais généraux de l'entreprise, les dépenses d'investissement de maintien, les dépenses d'exploration de maintien ainsi que les coûts de découverture capitalisés. D'autres sociétés peuvent calculer ces mesures différemment; elles ne doivent donc pas être considérées isolément ni comme un substitut aux mesures de performance préparées conformément aux IFRS.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS ATTRIBUÉ À CETTE EXPRESSION DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT LA RESPONSABILITÉ DE LA PERTINENCE OU DE L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Annexe

Tableau 1 : Estimation des ressources minérales (date d'effet : 25 juin 2026)

Total Par Élément Légère et lourdes Par type de produit Type



Material Tonnes OTR Totale OTR Critique La 2 O 3 Ce 2 O 3 Pr 2 O 3 Nd 2 O 3 Sm 2 O 3 Eu 2 O 3 Gd 2 O 3 Tb 2 O 3 Dy 2 O 3 Ho 2 O 3 Er 2 O 3 Tm 2 O 3 Yb 2 O 3 Lu 2 O 3 Y 2 O 3 OTR Légères OTR Lourdes Nd 2 O 3 +Pr 2 O 3 Tb 2 O 3 Dy 2 O 3 *1000 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Josette Nord-Est

Mesurées 1,409 3.38 1.52 0.44 1.03 0.13 0.55 0.12 0.012 0.12 0.019 0.11 0.023 0.06 0.008 0.039 0.004 0.71 2.27 1.11 0.68 0.019 0.11 Indiquées 2,728 3.44 1.54 0.45 1.05 0.13 0.56 0.12 0.013 0.12 0.019 0.11 0.024 0.07 0.008 0.040 0.004 0.72 2.31 1.13 0.69 0.019 0.11 M+I 4,138 3.42 1.53 0.45 1.04 0.13 0.56 0.12 0.013 0.12 0.019 0.11 0.024 0.07 0.008 0.040 0.004 0.72 2.30 1.12 0.69 0.019 0.11 Présumées 1,370 3.92 1.76 0.52 1.20 0.15 0.64 0.14 0.014 0.13 0.022 0.13 0.027 0.07 0.010 0.046 0.005 0.82 2.65 1.27 0.79 0.022 0.13 Josette Sud-Ouest

Mesurées 1,729 1.55 0.69 0.21 0.48 0.06 0.25 0.05 0.005 0.05 0.008 0.05 0.010 0.03 0.004 0.019 0.002 0.32 1.05 0.50 0.31 0.008 0.05 Indiquées 2,614 1.51 0.67 0.20 0.47 0.06 0.24 0.05 0.005 0.05 0.008 0.05 0.010 0.03 0.004 0.018 0.002 0.31 1.02 0.49 0.30 0.008 0.05 M+I 4,343 1.52 0.68 0.20 0.47 0.06 0.24 0.05 0.005 0.05 0.008 0.05 0.010 0.03 0.004 0.018 0.002 0.31 1.03 0.49 0.30 0.008 0.05 Présumées 455 1.28 0.56 0.18 0.40 0.05 0.21 0.04 0.004 0.04 0.007 0.04 0.008 0.02 0.000 0.015 0.002 0.26 0.88 0.40 0.26 0.007 0.04 Combinées

Mesurées 3,139 2.37 1.06 0.31 0.73 0.09 0.38 0.08 0.008 0.08 0.013 0.08 0.016 0.04 0.006 0.028 0.003 0.50 1.60 0.77 0.48 0.013 0.08 Indiquées 5,342 2.49 1.11 0.33 0.77 0.10 0.40 0.09 0.009 0.09 0.014 0.08 0.017 0.05 0.006 0.029 0.003 0.52 1.68 0.81 0.50 0.014 0.08 M+I 8,481 2.45 1.09 0.32 0.75 0.09 0.40 0.08 0.009 0.08 0.013 0.08 0.017 0.05 0.006 0.029 0.003 0.51 1.65 0.80 0.49 0.013 0.08 Présumées 1,826 3.26 1.46 0.43 1.00 0.13 0.53 0.12 0.012 0.11 0.018 0.11 0.022 0.06 0.008 0.038 0.004 0.68 2.21 1.06 0.66 0.018 0.11

Mise en garde et autres informations pertinentes

La viabilité économique des ressources minérales qui ne constituent pas des réserves minérales n'a pas été démontrée. L'estimation des ressources minérales pourrait être sensiblement affectée par des facteurs environnementaux, réglementaires, juridiques, liés aux titres de propriété, fiscaux, sociopolitiques, commerciaux ou par d'autres facteurs pertinents. Les ressources minérales ont été estimées conformément aux Normes de définition des ressources minérales et des réserves minérales de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (« ICM »), préparées par le Comité permanent de l'ICM sur les définitions des réserves et adoptées par le Conseil de l'ICM le 10 mai 2014. Les ressources minérales présumées comprises dans cette estimation présentent un niveau de confiance inférieur à celui des ressources minérales indiquées et ne doivent pas être converties en réserves minérales. Il est raisonnable de s'attendre à ce que la majorité des ressources minérales présumées puissent être reclassées dans la catégorie des ressources minérales indiquées à la suite de travaux d'exploration supplémentaires. Oxydes de terres rares totaux (OTRT) = La₂O₃ + Ce₂O₃ + Pr₂O₃ + Nd₂O₃ + Sm₂O₃ + Eu₂O₃ + Gd₂O₃ + Tb₂O₃ + Dy₂O₃ + Ho₂O₃ + Er₂O₃ + Tm₂O₃ + Yb₂O₃ + Lu₂O₃ + Y₂O₃. OTRC (Oxydes de terres rares critiques) = Nd2O3 + Pr2O3 + Tb2O3 + Dy2O3 + Y2O3 OTRL (Oxydes de terres rares légers) = La₂O₃ + Ce₂O₃ + Pr₂O₃ + Nd₂O₃ + Sm₂O₃ (selon la définition de Hazen Research Inc.). OTRLd (Oxydes de terres rares lourds) = Eu₂O₃ + Gd₂O₃ + Tb₂O₃ + Dy₂O₃ + Ho₂O₃ + Er₂O₃ + Tm₂O₃ + Yb₂O₃ + Lu₂O₃ + Y₂O₃ (selon la définition de Hazen Research Inc.). La date d'effet de l'estimation des ressources minérales est le 25 juin 2026.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2ff720c-bb61-489a-9863-2a42a19e163b/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d70442da-e381-4f98-8cce-10fb039a7e3b/fr