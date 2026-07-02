Die 8. Konferenz zur Entwicklung der Tourismusbranche in der Provinz Heilongjiang steht kurz vor ihrer Eröffnung

JIXI, China, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 8. Konferenz zur Entwicklung der Tourismusbranche in der Provinz Heilongjiang findet vom 8. bis 9. Juli in der Stadt Jixi statt, einem bekannten Ökotourismus-Reiseziel. Unter dem Motto „Integration, Innovation und Chancen“ sowie den Leitprinzipien Einfachheit, Sicherheit und Exzellenz zielt die Konferenz darauf ab, solide Plattformen für den Austausch und die Zusammenarbeit im Bereich Kulturtourismus, für innovative Anwendungen sowie für die Aufwertung des Konsums zu schaffen. Die Veranstaltung wird einen umfassenden Überblick über die ökologische Schönheit, das industrielle Erbe, die kulinarischen Highlights und die herzliche Gastfreundschaft der Provinz Heilongjiang bieten und so das Potenzial des Kultur- und Tourismussektors weiter ausschöpfen.

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Im Rahmen der Konferenz wird die Stadt Jixi eine Reihe hochwertiger Reiserouten vorstellen, die sich um drei Hauptthemen drehen: „Die Spiele entfachen, die Seen beleben“, „Die Grenze erkunden, Wellness genießen“ und „Die Landschaft entdecken, spielerisch lernen“. Gleichzeitig wird eine Vielzahl touristenfreundlicher Angebote eingeführt, um Besuchern einen rundum gelungenen Aufenthalt zu bieten. Dazu gehören Rabatte in Restaurants, garantierte Unterkünfte, freier Eintritt zu ausgewählten Sehenswürdigkeiten und exklusive Einkaufsangebote. Damit lädt die Region Besucher aus nah und fern herzlich ein, die Schönheit von Jixi zu entdecken.

Jiang Xingcheng, stellvertretender Leiter des Ministeriums für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang, wies darauf hin, dass die diesjährige Konferenz drei Höhepunkte aufweist. Erstens zielt das Projekt, das von der Integration getragen wird, darauf ab, eine neue Landschaft für den „All-for-One“-Tourismus zu schaffen. Getreu dem Grundsatz „Den Tourismus mit Kultur gestalten und Kultur durch den Tourismus präsentieren“ wird die Provinz die enge Verzahnung von Kultur und Tourismus mit Industrie, Landwirtschaft, Handel und Sport vorantreiben. Unter Einbindung der Events der „Northeast China Football City League“ wird zudem ein innovatives und einzigartiges Reisekonzept etabliert: „Reisen mit Sportveranstaltungen“.

Zweitens zielt sie darauf ab, durch Innovation neue Triebkräfte für modernes industrielles Wachstum zu aktivieren. Das Event bricht mit traditionellen Konferenzmodellen und wird in großem Umfang digitale und intelligente Technologien einsetzen. Am Hauptveranstaltungsort wird ein Ausstellungsbereich zum Thema „Intelligente Kultur und Tourismus“ eingerichtet, in dem innovative Anwendungen wie „KI + Tourismus“, immersive Touren im Metaversum und digitale Erlebnisse rund um das immaterielle Kulturerbe präsentiert werden.

Drittens wird es als Brücke für neue Möglichkeiten dienen und neue Plattformen für eine offene Zusammenarbeit schaffen. Im Rahmen einer engen Einbindung in die „Belt and Road“-Initiative lädt die Konferenz Vertreter aus Politik und Wirtschaft aus 13 Ländern und Regionen zu diesem groß angelegten Event ein, um den internationalen Einfluss des Kultur- und Tourismussektors der Provinz Heilongjiang weiter zu stärken und ihr globales Partnernetzwerk auszubauen.

Quelle: Department of Culture and Tourism of Heilongjiang Province (Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang)