La 8e Conférence sur le développement de l’industrie touristique de la province du Heilongjiang est sur le point de s’ouvrir

JIXI, Chine, 02 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prévue les 8 et 9 juillet, la 8e Conférence sur le développement de l’industrie touristique de la province du Heilongjiang se tiendra à Jixi, une destination d’écotourisme réputée. Axée sur le thème « Integration, Innovation, and Opportunity » (Intégration, innovation et opportunités) et guidée par les principes de simplicité, de sécurité et d’excellence, elle vise à créer des plateformes solides pour les échanges et la coopération culturels et touristiques, les applications innovantes et la montée en gamme de la consommation. Elle offrira une vitrine panoramique de la beauté écologique, du patrimoine industriel, des délices culinaires et de l’ouverture sincère du Heilongjiang, tout en libérant davantage le potentiel de la consommation culturelle et touristique.

Ce lien renvoie vers une photo annexée au présent communiqué.

Lors de la conférence, la ville de Jixi dévoilera un ensemble d’itinéraires touristiques haut de gamme articulés autour de trois thèmes majeurs : « Enflammer les jeux, vibrer au bord des lacs », « Parcourir la frontière, embrasser le bien-être » et « Explorer la campagne, apprendre en s’amusant ». Parallèlement, une série d’avantages destinés aux touristes sera lancée pour leur proposer des services complets, notamment des réductions sur la restauration, des garanties d’hébergement, des entrées gratuites aux sites touristiques et des offres spéciales pour le shopping, et ainsi les inviter chaleureusement, qu’ils soient proches ou lointains, à découvrir la beauté de Jixi.

Jiang Xingcheng, directeur adjoint du Département de la Culture et du Tourisme de la province du Heilongjiang, a souligné trois points forts de cette édition. Premièrement, sous l’impulsion de l’intégration, cet événement vise à façonner un nouveau paysage pour le tourisme « tout-en-un ». Fidèle au principe consistant à « façonner le tourisme par la culture et mettre en valeur la culture par le tourisme », la province encouragera l’intégration profonde de la culture et du tourisme avec l’industrie, l’agriculture, le commerce et le sport. S’appuyant sur les événements de la « Ligue des villes de football du Nord-Est de la Chine », elle lancera un concept de voyage innovant : « Voyager au rythme des événements sportifs ».

Deuxièmement, portée par l’innovation, la conférence vise à stimuler de nouveaux moteurs de croissance de l’industrie moderne. S’affranchissant des modèles de conférence traditionnels, l’événement fera largement appel aux technologies numériques et intelligentes. Un espace d’exposition intelligent dédié à la culture et au tourisme sera aménagé sur le site principal et présentera des applications de pointe telles que l’alliance « IA et tourisme », des visites immersives dans le métavers ou encore des expériences numériques associées au patrimoine culturel immatériel.

Troisièmement, en créant des passerelles de coopération ouverte, l’événement agira comme un vecteur d’opportunités. S’inscrivant pleinement dans l’initiative de la Nouvelle route de la soie, la conférence réunira des représentants gouvernementaux et des acteurs économiques de 13 pays et régions, renforçant ainsi le rayonnement international de la culture et du tourisme du Heilongjiang, tout en élargissant son réseau de partenariats mondiaux.

Source : Department of Culture and Tourism of Heilongjiang Province