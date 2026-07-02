Cannara obtient les droits exclusifs au Canada sur la technologie d’infusion Ampersand™ Live Rosin de Blue River

MONTRÉAL, 02 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », la « Société », « nous » ou « notre ») ( TSX : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure et de produits dérivés à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 600 000 pieds carrés, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord exclusif avec Blue River of Florida , LLC (« Blue River »), en vue de fabriquer, commercialiser et distribuer des produits au Canada à l’aide de la technologie d’infusion de résine vivante Ampersand™ exclusive à Blue River.

Ampersand™ est un extrait de cannabis innovant destiné à l’ingestion, conçu pour permettre aux consommateurs adultes de profiter des bienfaits de la rosine fraîche (live rosin) sous une forme orale pratique et non combustible. La rosine fraîche est un extrait de cannabis haut de gamme, obtenu sans solvant, réputé pour préserver le profil terpénique naturel de la plante, sa saveur et ses caractéristiques à spectre complet. Traditionnellement, la rosine fraîche est consommée sous forme inhalable. Ampersand™ est conçu pour transposer ces mêmes qualités très recherchées, issues d’un procédé sans solvant, dans un format ingérable oralement.

Cannara prévoit de lancer ses premiers produits Ampersand™ sous la marque Nugz dans des contenants de 5 grammes contenant 500 mg de THC, sous réserve des autorisations réglementaires applicables et des procédures provinciales d’homologation. Ce format vise à offrir aux consommateurs une option d’extrait ingérable en portions, tout en élargissant le portefeuille de produits haut de gamme de la société au-delà des catégories traditionnelles que sont les fleurs séchées, les joints pré-roulés, les vaporisateurs et les concentrés.

En vertu de cet accord, Cannara détiendra les droits exclusifs au Canada pour la fabrication et la commercialisation de produits comestibles à base de rosine fraîche infusée Ampersand™. Ce partenariat tire parti des capacités verticalement intégrées de Cannara en matière de culture, d’extraction sans solvant, de fabrication et de distribution nationale, associées à la technologie de formulation exclusive de Blue River. L’accord fournit également un cadre pour le développement futur de produits et d’éventuelles opportunités de commercialisation à l’international, sous réserve des exigences réglementaires applicables.

« Ampersand™ est bien plus qu’un simple lancement de produit », a déclaré Nicholas Sosiak, chef des opérations & CFO intérimaire de Cannara. « En combinant la technologie exclusive de Blue River avec l’expertise de Cannara en matière d’extraction sans solvant, ses capacités de développement de produits et sa plateforme commerciale nationale, nous pensons être bien placés pour lancer la rosine fraîche sous un nouveau format comestible sous la marque Nugz. Cette plateforme a le potentiel de prendre en charge de futurs formats et d’étendre le portefeuille de produits haut de gamme de Cannara à de nouvelles catégories. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Cannara pour introduire la plateforme technologique Ampersand™ de Blue River sur le marché canadien du cannabis réglementé au niveau fédéral », a déclaré Tony Verzura, fondateur et directeur général de Blue River. « L’engagement de Cannara en faveur de la qualité, du cannabis sans solvant et du développement de produits à long terme en a fait un partenaire naturel pour Blue River. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour commercialiser l’Ampersand™ au Canada et explorer de futures opportunités de collaboration. »

Cannara et Blue River ont entamé leurs activités de développement et de commercialisation des produits ; les premiers produits Nugz Ampersand™ devraient être lancés par l’intermédiaire de distributeurs provinciaux, une fois les procédures réglementaires et de référencement habituelles accomplies.

CONTACT

Nicholas Sosiak, CPA, CA

Chef des opérations & CFO intérimaire

nick@cannara.ca Zohar Krivorot

Fondateur et PDG

zohar@cannara.ca



À PROPOS DE CANNARA

Cannara Biotech Inc. ( TSX : LOVE ) ( OTCQX : LOVFF ) ( FRA : 8CB0 ), est un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de cannabis de qualité supérieure et abordables destinés aux marchés canadiens. Cannara possède deux méga-installations basées au Québec qui s’étendent sur plus de 1 600 000 pieds carrés, offrant à la Société un potentiel de 100 000 kg de culture annualisée. Tirant parti des faibles coûts de l’électricité au Québec, Cannara maintient un modèle de production efficace et abordable. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site cannara.ca .

À PROPOS DE BLUE RIVER

Blue River of Florida, LLC est un pionnier de l’innovation dans le domaine du cannabis sans solvants, reconnu pour ses avancées en matière de technologies liées aux terpènes dérivés du cannabis, à l’extraction et à la formulation. L’entreprise a remporté plus de 85 prix du secteur et obtenu cinq brevets américains dans le domaine des technologies d’extraction et de formulation du cannabis. Aujourd’hui, Blue River collabore avec des opérateurs de premier plan du secteur du cannabis à travers l’Amérique du Nord, développant des produits hauts de gamme sans solvants et des technologies exclusives qui préservent les cannabinoïdes, les terpènes et les flavonoïdes naturels de la plante. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site blueriverterps.com .

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse peut contenir des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et la Société n’a pas l’intention et n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si la législation sur les valeurs mobilières applicable l’exige. Les déclarations prospectives se rapportent à des événements ou à des performances futures et reflètent les attentes ou les convictions de la direction de la Société concernant des événements futurs. Elles comprennent, sans s’y limiter, les avantages attendus de l’accord conclu avec Blue River et du partenariat stratégique entre les parties ; la fabrication, la commercialisation et la distribution prévues au Canada des produits à base de rosine fraîche infusée d’Ampersand™; l’obtention des autorisations réglementaires requises et la finalisation des procédures d’enregistrement provinciales applicables ; le développement futur de produits et le lancement de formats supplémentaires ; les opportunités potentielles de commercialisation à l’international et la stratégie d’expansion du portefeuille de produits de la Société

Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « prévoit », « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variantes de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints », ou la forme négative de ces termes ou une terminologie comparable. Dans le présent document, certaines déclarations prospectives sont identifiées par des mots tels que « peut », « futur », « prévu », « a l’intention » et « estime ». De par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Les informations prospectives sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et dans la section « Espace investisseurs » de notre site web à l’adresse https://www.cannara.ca/en/investor-area .

D’autres risques dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’elle estime non significatifs pourraient également faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans ses déclarations prospectives. Bien que les informations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur des hypothèses que nous estimons raisonnables, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces informations, car les résultats réels peuvent différer des informations prospectives. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des informations prospectives concernant la disponibilité des ressources en capital, les performances commerciales, les conditions du marché et la demande des clients. Par conséquent, toutes les informations prospectives contenues dans le présent document sont soumises aux mises en garde qui précèdent, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire ou si le contexte l’indique autrement, les informations prospectives contenues dans le présent document sont fournies à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

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