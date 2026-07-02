Predictive Analytics and AI Tools Propel Revolution in Talent Acquisition Industry

Dublin, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The "AI in Talent Acquisition Market Report 2026" has been added to ResearchAndMarkets.com's offering.
The AI in talent acquisition market is witnessing a rapid expansion. Expected to rise from $1.35 billion in 2025 to $1.6 billion by 2026, the market is set for a consistent growth rate of 18.8% CAGR. Factors such as high recruitment costs, inefficiencies, and a surge in job applications are propelling this growth, alongside the adoption of Applicant Tracking Systems (ATS), a demand for expedited hiring, and an increased use of digital recruitment channels.
Looking ahead, the AI in talent acquisition market is anticipated to reach $3.16 billion by 2030, maintaining a CAGR of 18.5%. This forecast growth will be driven by predictive hiring analytics, automated recruitment platforms, AI-based candidate assessment tools, global talent sourcing, and demand for personalized candidate engagement. Key emerging trends include AI-driven candidate matching and ranking, resume screening automation, chatbot engagement, predictive analytics, and virtual interviewing platforms.
The shift toward remote work is bolstering the growth of the AI in talent acquisition market. With approximately 19.5% of workers telecommuting in August 2023, AI in talent acquisition is optimizing remote hiring processes, enabling companies to tap into diverse talent pools efficiently.
Leading companies are focusing on innovative solutions to maintain competitive edges. For example, Indeed launched Smart Sourcing in April 2023, an AI-powered tool optimizing recruitment by connecting employers to a vast global talent pool. Similarly, in May 2023, HireVue enhanced its offerings by acquiring Modern Hire, integrating its AI-driven hiring platform to bolster candidate assessments and recruitment streamlining.
Key players in the market include IBM, Oracle, SAP, Cornerstone OnDemand, Cielo Talent, and more. North America was the most significant region in the AI talent acquisition arena in 2025, with other regions like Asia-Pacific and Western Europe marking substantial contributions. Countries covered in market analyses include the USA, UK, Germany, China, India, and others.
Tariffs affecting IT infrastructure and cloud services have increased operation costs, slowing down platform scaling in regions like North America and Asia-Pacific. Nonetheless, these tariffs have spurred the adoption of cloud-based solutions, fostering a shift towards subscription-driven software models.
The AI in talent acquisition market research delivers comprehensive insights into global market size, regional shares, market segments, trends, and opportunities. AI in talent acquisition leverages advanced technologies to automate and streamline hiring processes, enhancing recruitment efficiencies across sectors like IT, BFSI, healthcare, retail, manufacturing, and more.
Revenues in this market encapsulate earnings from recruitment activities like sourcing, screening, and engagement, derived from service offerings and associated product sales. It reflects revenues generated within specified geographies, captured regardless of production location, focusing solely on direct market engagements rather than resale transactions
The "AI in Talent Acquisition Market Global Report 2026" delivers invaluable insights for strategists, marketers, and senior management, detailing the current and future trends that will define the marketplace over the next decade. This expansive report covers essential aspects including market size, growth metrics, and segmentation across 16 key geographies, providing a truly global perspective.
Reasons to Purchase:
- Comprehensive Global Perspective: Covering 16 geographies to provide insights on macro factors like geopolitical conflicts, trade policies, and interest fluctuations.
- Localized Strategy Creation: Develop regional and country strategies with detailed local data.
- Investment Guidance: Identify key growth segments and outperform competitors with accurate market forecasts.
- Competitive Benchmarking: Measure performance against industry leaders based on market share and brand strength.
- Market Assessment: Evaluate the Total Addressable Market (TAM) and market attractiveness scores for potential investments.
- Data-Driven Decisions: Access reliable, high-quality data for both internal and external presentations, continuously updated with the latest insights.
Report Highlights:
This report answers crucial questions about the largest and fastest-growing markets for AI in talent acquisition. It examines how the market interacts with the broader economy, demographics, and similar industries. This study also highlights the forces shaping the market, such as technological disruptions and regulatory changes.
- Market Characteristics: Explores key products and services, brand differentiations, and innovation trends.
- Supply Chain Analysis: Provides a detailed view of the supply chain, including resources and competitor analysis at each tier.
- Emerging Trends: Identifies trends like digital transformation and sustainability initiatives, recommending strategies for leveraging these developments.
- Regulatory and Investment Analysis: Reviews regulatory frameworks and the impact of major investment flows on market growth.
- Market Size & Forecast: Discusses the historical and expected growth, considering factors like AI advancements, geopolitical tensions, and economic shifts.
- Competitive Landscape: Analyzes market share, recent financial deals, and evaluates leading companies through a well-defined scoring matrix.
Scope of the Report:
Markets Covered:
- Components: Solutions and Services
- Applications: Candidate Sourcing, Resume Screening, Interview Scheduling, and more
- Industry Verticals: IT, BFSI, Healthcare, Retail, Manufacturing, among others
Companies Mentioned: IBM, Oracle, SAP, Cornerstone OnDemand, Cielo Talent, and several others.
Geographies and Regions Covered:
Includes countries like Australia, Brazil, China, and regions such as Asia-Pacific, Western Europe, and North America.
The report offers five years of historical data with a forecast for the next ten years, across all included segments, facilitating a deep understanding for strategic planning.
Added Benefits:
- Bi-Annual Data Updates
- Customization Options
- Expert Consultant Support
For a comprehensive assessment of the AI in talent acquisition market and to gain precise strategic insights, this report acts as an essential tool for any organization looking to stay competitive and innovative in the rapidly evolving landscape.
Key Attributes:
|Report Attribute
|Details
|No. of Pages
|250
|Forecast Period
|2026 - 2030
|Estimated Market Value (USD) in 2026
|$1.6 Billion
|Forecasted Market Value (USD) by 2030
|$3.16 Billion
|Compound Annual Growth Rate
|18.5%
|Regions Covered
|Global
Key Topics Covered:
1. Executive Summary
1.1. Key Market Insights (2020-2035)
1.2. Visual Dashboard: Market Size, Growth Rate, Hotspots
1.3. Major Factors Driving the Market
1.4. Top Three Trends Shaping the Market
2. AI in Talent Acquisition Market Characteristics
2.1. Market Definition & Scope
2.2. Market Segmentations
2.3. Overview of Key Products and Services
2.4. Global AI in Talent Acquisition Market Attractiveness Scoring and Analysis
2.4.1. Overview of Market Attractiveness Framework
2.4.2. Quantitative Scoring Methodology
2.4.3. Factor-Wise Evaluation
Growth Potential Analysis, Competitive Dynamics Assessment, Strategic Fit Assessment and Risk Profile Evaluation
2.4.4. Market Attractiveness Scoring and Interpretation
2.4.5. Strategic Implications and Recommendations
3. AI in Talent Acquisition Market Supply Chain Analysis
3.1. Overview of the Supply Chain and Ecosystem
3.2. List of Key Raw Materials, Resources & Suppliers
3.3. List of Major Distributors and Channel Partners
3.4. List of Major End Users
4. Global AI in Talent Acquisition Market Trends and Strategies
4.1. Key Technologies & Future Trends
4.1.1 Artificial Intelligence & Autonomous Intelligence
4.1.2 Digitalization, Cloud, Big Data & Cybersecurity
4.1.3 Industry 4.0 & Intelligent Manufacturing
4.1.4 Fintech, Blockchain, Regtech & Digital Finance
4.1.5 Immersive Technologies (Ar/Vr/Xr) & Digital Experiences
4.2. Major Trends
4.2.1 AI-Based Candidate Matching and Ranking
4.2.2 Automation of Resume Screening Processes
4.2.3 Use of Chatbots for Candidate Engagement
4.2.4 Predictive Analytics for Hiring Decisions
4.2.5 Virtual and AI-Driven Interviewing Platforms
5. AI in Talent Acquisition Market Analysis of End Use Industries
5.1 Information Technology Companies
5.2 Banking and Financial Services Organizations
5.3 Healthcare Institutions
5.4 Manufacturing Enterprises
5.5 Retail and Ecommerce Companies
6. AI in Talent Acquisition Market - Macro Economic Scenario Including the Impact of Interest Rates, Inflation, Geopolitics, Trade Wars and Tariffs, Supply Chain Impact from Tariff War & Trade Protectionism, and Covid and Recovery on the Market
7. Global AI in Talent Acquisition Strategic Analysis Framework, Current Market Size, Market Comparisons and Growth Rate Analysis
7.1. Global AI in Talent Acquisition PESTEL Analysis (Political, Social, Technological, Environmental and Legal Factors, Drivers and Restraints)
7.2. Global AI in Talent Acquisition Market Size, Comparisons and Growth Rate Analysis
7.3. Global AI in Talent Acquisition Historic Market Size and Growth, 2020-2025, Value ($ Billion)
7.4. Global AI in Talent Acquisition Forecast Market Size and Growth, 2025-2030, 2035F, Value ($ Billion)
8. Global AI in Talent Acquisition Total Addressable Market (TAM) Analysis for the Market
8.1. Definition and Scope of Total Addressable Market (TAM)
8.2. Methodology and Assumptions
8.3. Global Total Addressable Market (TAM) Estimation
8.4. TAM vs. Current Market Size Analysis
8.5. Strategic Insights and Growth Opportunities from TAM Analysis
9. AI in Talent Acquisition Market Segmentation
9.1. Global AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
Solution, Services
9.2. Global AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Application, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
Candidate Sourcing, Resume Screening, Interview Scheduling, Candidate Engagement, Other Applications
9.3. Global AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
Information Technology (IT) and Telecommunication, Banking Financial Services and Insurance (BFSI), Healthcare, Retail and E-Commerce, Manufacturing, Other Industry Verticals
9.4. Global AI in Talent Acquisition Market, Sub-Segmentation of Solution, by Type, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
AI-Powered Recruiting Software, Applicant Tracking Systems (ATS) With AI Integration, Candidate Screening and Matching Solutions, Predictive Analytics for Talent Acquisition, AI-Based Interviewing Platforms, Chatbots for Recruitment, AI-Powered Talent Sourcing Tools, Candidate Experience Enhancement Solutions
9.5. Global AI in Talent Acquisition Market, Sub-Segmentation of Services, by Type, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
AI Integration and Implementation Services, Consulting Services for Talent Acquisition Strategy, AI-Driven Recruitment Process Outsourcing (RPO), Talent Analytics and Reporting Services, Employee Onboarding Services, Custom AI Model Training Services, Post-Implementation Support and Maintenance
10. AI in Talent Acquisition Market, Industry Metrics by Country
10.1. Global AI in Talent Acquisition Market, Average Selling Price by Country, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $
10.2. Global AI in Talent Acquisition Market, Average Spending Per Capita (Employed) by Country, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $
11. AI in Talent Acquisition Market Regional and Country Analysis
11.1. Global AI in Talent Acquisition Market, Split by Region, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
11.2. Global AI in Talent Acquisition Market, Split by Country, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
12. Asia-Pacific AI in Talent Acquisition Market
12.1. Asia-Pacific AI in Talent Acquisition Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
12.2. Asia-Pacific AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
13. China AI in Talent Acquisition Market
13.1. China AI in Talent Acquisition Market Overview
Country Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
13.2. China AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
14. India AI in Talent Acquisition Market
14.1. India AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
15. Japan AI in Talent Acquisition Market
15.1. Japan AI in Talent Acquisition Market Overview
Country Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
15.2. Japan AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
16. Australia AI in Talent Acquisition Market
16.1. Australia AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
17. Indonesia AI in Talent Acquisition Market
17.1. Indonesia AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
18. South Korea AI in Talent Acquisition Market
18.1. South Korea AI in Talent Acquisition Market Overview
Country Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
18.2. South Korea AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
19. Taiwan AI in Talent Acquisition Market
19.1. Taiwan AI in Talent Acquisition Market Overview
Country Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
19.2. Taiwan AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
20. South East Asia AI in Talent Acquisition Market
20.1. South East Asia AI in Talent Acquisition Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
20.2. South East Asia AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
21. Western Europe AI in Talent Acquisition Market
21.1. Western Europe AI in Talent Acquisition Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
21.2. Western Europe AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
22. UK AI in Talent Acquisition Market
22.1. UK AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
23. Germany AI in Talent Acquisition Market
23.1. Germany AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
24. France AI in Talent Acquisition Market
24.1. France AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
25. Italy AI in Talent Acquisition Market
25.1. Italy AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
26. Spain AI in Talent Acquisition Market
26.1. Spain AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
27. Eastern Europe AI in Talent Acquisition Market
27.1. Eastern Europe AI in Talent Acquisition Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
27.2. Eastern Europe AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
28. Russia AI in Talent Acquisition Market
28.1. Russia AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
29. North America AI in Talent Acquisition Market
29.1. North America AI in Talent Acquisition Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
29.2. North America AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
30. USA AI in Talent Acquisition Market
30.1. USA AI in Talent Acquisition Market Overview
Country Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
30.2. USA AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
31. Canada AI in Talent Acquisition Market
31.1. Canada AI in Talent Acquisition Market Overview
Country Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
31.2. Canada AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
32. South America AI in Talent Acquisition Market
32.1. South America AI in Talent Acquisition Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
32.2. South America AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
33. Brazil AI in Talent Acquisition Market
33.1. Brazil AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
34. Middle East AI in Talent Acquisition Market
34.1. Middle East AI in Talent Acquisition Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
34.2. Middle East AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
35. Africa AI in Talent Acquisition Market
35.1. Africa AI in Talent Acquisition Market Overview
Region Information, Market Information, Background Information, Government Initiatives, Regulations, Regulatory Bodies, Major Associations, Taxes Levied, Corporate Tax Structure, Investments, Major Companies
35.2. Africa AI in Talent Acquisition Market, Segmentation by Component, Segmentation by Application, Segmentation by Industry Vertical, Historic and Forecast, 2020-2025, 2025-2030F, 2035F, $ Billion
36. AI in Talent Acquisition Market Regulatory and Investment Landscape
37. AI in Talent Acquisition Market Competitive Landscape and Company Profiles
37.1. AI in Talent Acquisition Market Competitive Landscape and Market Share 2024
37.1.1. Top 10 Companies (Ranked by revenue/share)
37.2. AI in Talent Acquisition Market - Company Scoring Matrix
37.2.1. Market Revenues
37.2.2. Product Innovation Score
37.2.3. Brand Recognition
37.3. AI in Talent Acquisition Market Company Profiles
37.3.1. International Business Machines Corporation Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
37.3.2. Oracle Corporation Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
37.3.3. SAP SE Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
37.3.4. Cornerstone OnDemand Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
37.3.5. Cielo Talent Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
38. AI in Talent Acquisition Market Other Major and Innovative Companies
HackerRank, Phenom People, Bullhorn Inc., iCIMS Inc., Greenhouse Software, SmartRecruiters Inc., Eightfold.ai, Visier Inc., CEIPAL Corp., Jobvite Inc., HireVue, Beamery, Talview, Hiretual, Yello Co
39. Global AI in Talent Acquisition Market Competitive Benchmarking and Dashboard
40. Key Mergers and Acquisitions in the AI in Talent Acquisition Market
41. AI in Talent Acquisition Market High Potential Countries, Segments and Strategies
41.1. AI in Talent Acquisition Market in 2030 - Countries Offering Most New Opportunities
41.2. AI in Talent Acquisition Market in 2030 - Segments Offering Most New Opportunities
41.3. AI in Talent Acquisition Market in 2030 - Growth Strategies
41.3.1. Market Trend Based Strategies
41.3.2. Competitor Strategies
42. Appendix
42.1. Abbreviations
42.2. Currencies
42.3. Historic and Forecast Inflation Rates
42.4. Research Inquiries
42.5. About the Analyst
42.6. Copyright and Disclaimer
Companies Featured
The companies featured in this AI in Talent Acquisition market report include:
- International Business Machines Corporation
- Oracle Corporation
- SAP SE
- Cornerstone OnDemand Inc.
- Cielo Talent
- HackerRank
- Phenom People
- Bullhorn Inc.
- iCIMS Inc.
- Greenhouse Software
- SmartRecruiters Inc.
- Eightfold.ai
- Visier Inc.
- CEIPAL Corp.
- Jobvite Inc.
- HireVue
- Beamery
- Talview
- Hiretual
- Yello Co
- Textio
- XOR
- Ideal
- Ascendify
- Pymetrics
- Recruiterbox
- Clinch
For more information about this report visit https://www.researchandmarkets.com/r/7ujvob
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