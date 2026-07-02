Elis poursuit le développement de son réseau au Brésil avec l’acquisition de ServBrazil

Puteaux, le 2 juillet 2026 – Elis, un leader mondial des services circulaires, annonce ce jour l’acquisition de 100% de ServBrasil Soluções Em Lavanderia Ltda (« ServBrazil ») au Brésil.

ServBrazil, dont le chiffre d’affaires a atteint environ 5,0 millions d’euros1 en 2025, propose des services de location et maintenance de linge plat à destination de clients du secteur de la santé. La société exploite plusieurs blanchisseries directement sur les sites de ses clients (in situ) dans des régions au centre et au nord-est du pays, notamment dans les Etats de Goiás, de la Paraíba et du Piauí.

Cette nouvelle acquisition, qui permettra de renforcer le réseau existant d’Elis dans le pays, sera consolidée dans les comptes à partir du 1er juillet 2026.

A propos d’Elis

Acteur majeur des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients et ses collaborateurs.

https://fr.elis.com/fr

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

1 Chiffre d’affaires d’environ 31,5 millions de réaies brésiliens, converti sur la base d’un taux de change moyen annuel 2025 de 1EUR = 6,33BRL

(source : Banque de France)

Pièce jointe