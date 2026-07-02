TOUAX : Touax Container renouvelle sa capacité d’investissement grâce à un nouveau financement

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 2 juillet 2026 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Touax Container renouvelle sa capacité d’investissement grâce à un nouveau financement

TOUAX a renouvelé le 30 juin 2026 les lignes de financement d’actifs de sa division Conteneurs pour un montant de 115 millions de dollars.

Cette opération permet le refinancement du portefeuille d’actifs existant de Touax Container Asset Financing Ltd sur une durée de 4 ans, ainsi que le financement des nouveaux investissements de la division (achat de matériels pour leur mise en location, activité de négoce). Une option d’accordéon supplémentaire de 20 millions de dollars a également été prévue afin d’accompagner la croissance.

Les trafics conteneurisés sont attendus en hausse de 2% à 4% sur l’ensemble de l’année 2026 (sources : Maersk Line, Clarksons), avec une reprise de la demande locative sur le second semestre 2026.

Ce financement place donc TOUAX dans une excellente position pour saisir de nouvelles opportunités de développement.

Le financement a été octroyé par ING Bank N.V., ABN AMRO Bank N.V. et HELABA Landesbank Hessen-Thüringen.

TOUAX a été conseillé par Norton Rose Fulbright (Paris), et les prêteurs par Watson Farley & Williams (Singapour).

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

16 septembre 2026 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en français 17 septembre 2026 : Visio-conférence de présentation des résultats semestriels, en anglais



Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est coté à Paris sur Euronext Growth® Paris (ALTOU - Code ISIN FR0000033003)

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com

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