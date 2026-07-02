Fnac Darty : Nombre d'actions et droits de vote au 30 juin 2026

 | Source: Fnac Darty Fnac Darty

Ivry-sur-Seine, le 2 juillet 2026

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS
ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL

Publication prévue par l’article L. 233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Place de cotationEuronext Paris
Code ISINFR0011476928

 


Date d’arrêt des
Informations		 

Nombre total d’actions
Composant le capital

 		Nombre total de droits de vote brut 

Nombre total de droits de vote net (*)
30/06/202629 682 14629 682 14629 369 800

(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote

Il est rappelé que conformément à l’article 9 des statuts de la Société, toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, ou cesse de détenir, directement ou indirectement, un pourcentage du capital ou des droits de vote de la société égal ou supérieur à 3% ou à tout multiple de 1% au-dessus de 3%, est tenue d’informer la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon le délai prévu à l’article R. 233-1 du Code de commerce (soit, à ce jour, au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation).

Aux termes de la vingtième résolution de l’Assemblée Générales Mixte en date du 29 mai 2015, il a été décidé de n’attribuer aucun droit de vote double tel qu’institué par la loi 2014-384 en date du 29 mars 2014.

CONTACT
ANALYSTES / INVESTISSEURS                                         investisseurs@fnacdarty.com

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