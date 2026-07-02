Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, 2 juillet 2026 – 17h45

Doublé pour ARGAN en Normandie avec la livraison de deux sites logistiques pour FERRERO

Quelques jours seulement après avoir annoncé la livraison d’une plateforme logistique Aut0nom® pour DANONE du côté de Tours, ARGAN confirme la dynamique soutenue de son développement en accompagnant une nouvelle grande signature de l’agroalimentaire, FERRERO, avec l’acquisition de deux sites qui viennent d’être livrés à proximité de Rouen pour un total de 54 000 m².

Développée par SPI GROUP, la première plateforme localisée à Cléon, au sud de la métropole rouennaise, s’étend sur 34 000 m² dont un bloc bureaux de 1 400 m². Ses 5 cellules de stockage sont équipées en température dirigée (14/18°C).

L’implication en amont des équipes d’ARGAN et le travail en commun avec SPI GROUP ont permis la labellisation AutOnom® du site. Il est ainsi équipé en toiture d’une centrale photovoltaïque développant une puissance de 660kWc destinée à l’autoconsommation de FERRERO, complétée par des batteries de stockage d’une capacité de 200 kWh. L’ensemble permet une production annuelle d’énergie renouvelable à hauteur de 530 MWh et une économie annuelle de 28 tonnes de CO 2 . Ces équipements ainsi que des actions sur l’insertion paysagère, la gestion des eaux pluviales ou la réduction de l’empreinte foncière grâce à une structure 15% plus compacte permettront la certification BREEAM « Excellent » de ce site.

Livré en mai 2026, AutOnom® Cléon est devenu le plus important site logistique de FERRERO en France. A quelques kilomètres de l’autoroute A13 et à proximité immédiate de Rouen, ce site permet de stocker 50 000 palettes et de desservir la moitié nord du pays.

Toujours sur la métropole rouennaise, mais cette fois au nord, la seconde plateforme, développée par BATILOGISTIC, a été livrée à FERRERO début juillet 2026 sur la commune de Barentin. D’une surface totale de 20 000 m², elle offre des capacités de stockage en froid positif (2/5°C) sur environ 1/3 de sa surface, le solde étant destiné au stockage à température dirigée (14/18°C). Ici encore, une centrale photovoltaïque de 790 kWc est installée en toiture et alimente le site en électricité verte produite sur place. Ce dispositif permet d’éviter l’émission de 33 tonnes de CO 2 par an.

Deux plateformes au cœur du maillage industriel et logistique de FERRERO

Acteur industriel majeur de la région, FERRERO bénéficie d’un ancrage historique fort en Normandie, où le groupe exploite plusieurs sites de production d’envergure. L’implantation de ces deux nouvelles plateformes logistiques vient ainsi renforcer un dispositif industriel et logistique cohérent, au plus près des besoins opérationnels du groupe et notamment de l’usine de Villers-Ecalles en Seine-Maritime, la plus importante usine de pâte à tartiner au monde avec 600 000 pots par jour, qui sera désormais alimentée en amont, et en matières premières, par le site logistique voisin de Barentin, et verra sa production passer en aval par le site AutOnom® de Cléon.

La signature de baux fermes d’une durée de 10 ans pour chacun des sites illustre la solidité du partenariat entre ARGAN et FERRERO, et confirme la pérennité de ces nouveaux investissements.

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN : « C’est une fierté pour ARGAN de pouvoir compter parmi ses clients une nouvelle signature de premier plan comme FERRERO.

Avec ces deux nouvelles acquisitions, nous sommes en ligne avec notre ambitieux plan d’investissement de 165 M€ déployés sur le seul exercice 2026 et confirmons notre positionnement comme acteur leader en immobilier logistique en France. »

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

20 juillet : Résultats semestriels 2026

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2026

trimestre 2026 21 janvier : Résultats annuels 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 31 décembre 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,8 millions de m², avec plus de cent entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,1 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 214 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que le GRESB (83/100), Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

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