Jeppesen ForeFlight stellt Strategie und Engine für agentische KI in der Luftfahrtbranche vor

Neue Lösungen für alle Luftfahrtsegmente kommen 2026 auf den Markt

Jeppesen ForeFlight Airflow™ als Aviation Intelligence Engine des Unternehmens vorgestellt

AUSTIN, Texas, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeppesen ForeFlight hat heute seine luftfahrtspezifische KI-Engine vorgestellt, die die Grundlage der Unternehmensstrategie bildet, verantwortungsvolle KI in alle Bereiche der Luftfahrt zu bringen. Jeppesen ForeFlight Airflow™ wurde über mehrere Jahre hinweg entwickelt und stützt sich auf jahrzehntelange Fachexpertise, branchenführende Daten und Funktionen, die von der Besatzungs- und Flottenplanung über operative Abläufe am Flugtag bis hin zu Cockpitlösungen reichen.

Jeppesen ForeFlight Airflow™ ist die zentrale Engine für agentische KI und kombiniert kommerziell verfügbare Daten, separat verwaltete kundeneigene Daten sowie umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Sicherheit und Zertifizierung mit kontextbezogenem Schlussfolgern in allen Luftfahrtsegmenten. Jeppesen ForeFlight Airflow™ basiert auf einer offenen Architektur und ist modellunabhängig konzipiert. Dadurch erhalten Kunden volle Flexibilität bei der Einführung von KI, sei es durch die Integration eigener Agenten, die Nutzung von Lösungen von Drittanbietern oder den Einsatz der plattformeigenen Agenten von Jeppesen ForeFlight. Kunden können KI in ihrem eigenen Tempo, zu geringeren Kosten und mit genau dem Maß an menschlicher Kontrolle über zentrale Entscheidungen einführen, das ihr Betrieb erfordert. Diese Flexibilität und die breite Abdeckung der Bereiche Besatzung, Flotte, Betrieb und Leistungsfähigkeit im Cockpit unterscheiden Jeppesen ForeFlight von generischen KI-Plattformen und isolierten Einzellösungen.

Das Unternehmen gibt bereits einen Ausblick auf sein erstes Produkt für die allgemeine Luftfahrt: den ForeFlight AI Connector, einen MCP-Server, der ForeFlight Mobile mit der bestehenden ChatGPT-Umgebung eines Kunden verbindet. Nutzer können ihre persönliche KI zu Flugplänen und Betankungsmöglichkeiten befragen oder mit ihren Daten in ForeFlight Mobile an KI angebundene Tools und Workflows erstellen. Das Unternehmen beabsichtigt, diese Funktion auf weitere verbreitete KI-Anwendungen wie Gemini von Google und Claude von Anthropic auszuweiten, damit Nutzer die KI-Anwendung ihrer Wahl als Interaktionsebene verwenden können.

Später in diesem Jahr wird Jeppesen ForeFlight Airflow™ erste Lösungen für die Verkehrs- und Geschäftsluftfahrt auf den Markt bringen. Funktionen für militärische Anwendungen sollen folgen.

„Generische KI tritt überzeugend auf, liegt aber häufig falsch. In unserer Branche können solche Fehler eine Kettenreaktion auslösen und kostspielige, gefährliche oder katastrophale Folgen haben. Künstliche Intelligenz allein reicht für diese Branche nicht aus. Wir brauchen Aviation Intelligence: die Gewissheit, dass jedes Mal die richtigen Daten, der richtige Kontext und die richtigen Schlussfolgerungen zur Anwendung kommen und stets anhand der Sicherheits- und Governance-Protokolle der Branche gegengeprüft und validiert werden“, so Brad Surak, CEO von Jeppesen ForeFlight. „Wir haben die Branche beim Wandel von Papier über digitale Lösungen bis hin zu mobilen Anwendungen begleitet. Mit Jeppesen ForeFlight Airflow™ bringen wir nun ein klar differenziertes KI-Angebot auf den Markt, das Kunden nach eigenen Vorgaben und Zeitplänen und zu deutlich geringeren IT-Kosten als bei früheren technologischen Umstellungen in der Branche einsetzen können.“

Jeppesen ForeFlight Airflow™ unterscheidet sich in fünf entscheidenden Bereichen von anderen Ansätzen in der Luftfahrtbranche und liefert dort konkrete Mehrwerte:

Kontextbezogenes Schlussfolgern – vertrauenswürdige Workflows, die vollständig erfassen, wie die Luftfahrtbranche tatsächlich funktioniert, statt sich lediglich daran zu orientieren, was in vergleichbaren Fällen bisher typischerweise geschehen ist.

Schlussfolgern auf Basis zertifizierter Eingangsdaten – Intelligenz mit nachvollziehbarer Datenherkunft: Jedes Ergebnis stützt sich auf die regulatorische Anerkennung und zertifizierte Genauigkeit der seit Langem etablierten Luftfahrtdaten und Funktionen von Jeppesen ForeFlight, auf die sich große Teile der Branche bereits für einen sicheren und optimierten Betrieb verlassen.

Nachvollziehbare Argumentationskette – jede Empfehlung legt die zugrunde liegende kausale Logik offen, von konkreten Eingangsdaten und betrieblichen Randbedingungen über geprüfte Alternativen bis hin zu den damit verbundenen Unsicherheiten. Diese auditierbare Entscheidungsspur schafft einen kontinuierlichen Verbesserungszyklus, durch den sich die Ergebnisse im Laufe der Zeit verbessern.

In das Sicherheitsmanagementsystem (SMS) des Unternehmens eingebettet – unser zum Patent angemeldetes Aviation Intelligence SMS (AI-SMS) baut auf dem Sicherheitsrahmen auf, nach dem die Luftfahrt bereits arbeitet.

Menschenzentrierte Entscheidungen – die KI bewältigt das Arbeitsvolumen. Kunden entscheiden selbst, wie viel Automatisierung sie benötigen, und können sich darauf verlassen, dass Menschen überall dort die Kontrolle über die Entscheidungsfindung behalten, wo dies erforderlich ist.





„Wir nutzen jahrzehntelange Erfahrung in der weltweiten Bereitstellung von Daten- und Softwarelösungen, die durch die jährlich 60 Millionen von uns unterstützten Flüge praktisch mit jeder Sekunde weiter anwächst. Vor allem aber verdient sich unsere KI Vertrauen – Entscheidung für Entscheidung“, ergänzt Surak.

Der luftfahrtspezifische Kontextgraph von Jeppesen ForeFlight Airflow™ ist die maßgeblichste Wissensgrundlage zur Funktionsweise der Luftfahrt. Wenn unsere KI auf dieser Grundlage Schlussfolgerungen zieht, übernimmt jedes Ergebnis die regulatorisch abgesicherte Datenherkunft, die gezielt in Jeppesen ForeFlights AI-SMS verankert ist. Dieses umfasst die Identifizierung von Gefahren, die Analyse von Sicherheitstrends, die vorausschauende Risikomodellierung sowie die Verknüpfung von Betriebsdaten mit Sicherheitsaufzeichnungen auf eine Weise, die herkömmliche Tools nicht leisten können.

Betreiber, die an einem frühzeitigen Zugang zur gemeinsamen Entwicklung interessiert sind, können sich an ihren zuständigen Account Executive bei Jeppesen ForeFlight wenden oder ai.jeppesenforeflight.com besuchen.

Über Jeppesen ForeFlight

Jeppesen ForeFlight stellt Daten, Software und Erkenntnisse bereit, die alle Segmente der Luftfahrt unterstützen. Piloten, Betreiber und Flugbesatzungen vertrauen auf uns, wenn es darum geht, jährlich mehr als 60 Millionen Flüge der Verkehrs-, Militär-, Geschäfts- und Allgemeinen Luftfahrt zu planen, zu navigieren, zu überwachen und zu optimieren. Unsere Plattformen unterstützen die Besatzungs-, Flotten- und Flugplanung, das Streckennetz- und Betriebsmanagement sowie Cockpitlösungen. Unsere Navigationsdaten sind weiterhin der weltweite Standard. Von der Erfindung gedruckter Luftfahrtkarten vor einem Jahrhundert bis zu unserer führenden Rolle im heutigen KI-gestützten Zeitalter verbinden wir als Plattform für die Luftfahrtbranche fundierte Fachexpertise mit beispiellosen Erkenntnissen.



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