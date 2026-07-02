Jeppesen ForeFlight dévoile sa stratégie d’IA agentique et son moteur d’intelligence aéronautique pour le secteur de l’aviation

Lancement en 2026 de nouvelles solutions pour tous les segments de l’aviation

Présentation de Jeppesen ForeFlight Airflow™, le moteur d’intelligence aéronautique de l’entreprise

AUSTIN, Texas, 02 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeppesen ForeFlight a dévoilé aujourd’hui son moteur d’IA spécialement conçu pour l’aviation. Il constitue la pierre angulaire de sa stratégie visant à intégrer une intelligence artificielle responsable dans tous les secteurs de l’industrie aéronautique. Jeppesen ForeFlight Airflow™ a été développé au cours des dernières années, en s’appuyant sur plusieurs décennies d’expertise approfondie du secteur, des données de référence de l’industrie aéronautique et des capacités couvrant la planification des équipages et des flottes, les opérations du jour de vol ainsi que les solutions destinées au poste de pilotage.

Jeppesen ForeFlight Airflow™ est un moteur d’IA agentique de nouvelle génération qui associe des données disponibles dans le commerce, des données clients propriétaires conservées dans des environnements cloisonnés ainsi qu’une vaste connaissance du domaine intégrant les exigences de sécurité, l’expertise en matière de certification et le raisonnement contextuel, et ce pour tous les segments du marché de l’aviation. Conçu sur une architecture ouverte et sans dépendance à l’égard d’un modèle d’IA particulier, Jeppesen ForeFlight Airflow™ offre aux clients une totale flexibilité dans leur façon d’adopter l’IA : ils peuvent intégrer leurs propres agents d’IA, recourir à des solutions tierces ou déployer les agents natifs développés par Jeppesen ForeFlight. Les clients peuvent ainsi adopter l’IA à leur propre rythme et à moindre coût, tout en conservant le niveau de contrôle humain qu’ils jugent nécessaire pour les décisions clés de leurs opérations, qu’il soit minimal ou plus étendu. Cette flexibilité, associée à l’expertise de Jeppesen ForeFlight dans les domaines de la gestion des équipages, des flottes, des opérations aériennes et des performances du poste de pilotage, distingue Jeppesen ForeFlight des plateformes d’IA généralistes et des solutions spécialisées couvrant un seul domaine.

L’entreprise présente déjà un premier produit destiné au marché de l’aviation générale : le ForeFlight AI Connector, un serveur MCP qui relie ForeFlight Mobile à l’environnement OpenAI existant d’un client utilisant ChatGPT. Les utilisateurs peuvent ainsi interroger leur assistant IA personnel pour obtenir des plans de vol ou des options de ravitaillement en carburant, ou encore créer leurs propres outils et flux de travail connectés à l’IA en exploitant leurs données dans ForeFlight Mobile. L’entreprise prévoit d’étendre cette fonctionnalité à d’autres applications d’IA populaires, telles que Gemini de Google et Claude d’Anthropic, afin de permettre aux utilisateurs de choisir l’interface d’interaction qui répond le mieux à leurs besoins.

Plus tard cette année, Jeppesen ForeFlight Airflow™ lancera ses premières offres destinées aux secteurs de l’aviation commerciale et de l’aviation d’affaires, suivies ultérieurement de fonctionnalités dédiées au domaine militaire.

« Les IA généralistes affichent souvent un haut degré de confiance… mais se trompent fréquemment. Or, dans notre secteur, ce type d’erreur peut entraîner des conséquences en chaîne coûteuses, dangereuses, voire catastrophiques. L’intelligence artificielle, à elle seule, ne suffit pas pour notre secteur. Ce dont l’aviation a besoin, c’est d’une véritable intelligence aéronautique : la garantie que les données, le contexte et le raisonnement appropriés sont utilisés à chaque fois, tout en étant systématiquement recoupés et filtrés selon les protocoles de sécurité et de gouvernance de l’industrie », a déclaré Brad Surak, PDG de Jeppesen ForeFlight. « Nous avons accompagné le secteur dans sa transition du papier vers le numérique, puis vers les solutions mobiles, et avec Jeppesen ForeFlight Airflow™ nous lançons désormais une offre d’IA hautement différenciée que nos clients peuvent déployer selon leurs propres besoins et à leur propre rythme, pour un coût informatique nettement inférieur à celui des précédentes grandes transitions du secteur. »

Contrairement aux autres approches proposées dans le secteur aéronautique, Jeppesen ForeFlight Airflow™ se distingue en apportant une valeur ajoutée dans cinq domaines critiques :

Raisonnement en contexte réel : des flux de travail fiables qui intègrent pleinement la réalité opérationnelle du secteur aéronautique, au-delà de la simple reproduction de schémas antérieurs.

Raisonnement fondé sur des données certifiées et des informations dont la provenance est traçable : chaque résultat bénéficie de la fiabilité réglementaire et de la précision certifiée des données aéronautiques et des capacités de Jeppesen ForeFlight, autant de ressources éprouvées sur lesquelles une grande partie du secteur s’appuie déjà afin de garantir des opérations sûres et optimisées.

Justification transparente et explicite : chaque recommandation s’accompagne d’une explication claire de son raisonnement, depuis les données d’entrée spécifiques et les contraintes opérationnelles jusqu’aux alternatives évaluées et au niveau d’incertitude associé. Cette traçabilité auditable des décisions génère un cycle d’amélioration continue qui a pour effet d’optimiser les résultats au fil du temps.

Fonctionne au sein du système de gestion de la sécurité (SMS) de l’entreprise en s’appuyant sur le cadre de sécurité déjà en vigueur dans le secteur aérien grâce à notre solution « Aviation Intelligence SMS » (AI-SMS), actuellement en instance de brevet.

Des jugements centrés sur l’humain : l’IA prend en charge le volume de données. Les clients choisissent le niveau d’automatisation souhaité avec la garantie que l’humain conserve la maîtrise de la prise de décision lorsque cela est nécessaire.





« Nous tirons parti de décennies d’expérience en matière de fourniture de solutions logicielles et de données à l’échelle mondiale, une expertise qui s’enrichit pratiquement à chaque seconde grâce aux 60 millions de vols que nous accompagnons chaque année. Mais surtout, notre IA gagne la confiance de nos clients, décision après décision », a ajouté Surak.

Le graphe de contexte aéronautique de Jeppesen ForeFlight Airflow™ constitue la référence la plus fiable sur le fonctionnement des opérations aériennes. Lorsque notre IA fonde son raisonnement sur cette base, chaque résultat hérite de cette traçabilité réglementaire spécifiquement intégrée au système AI-SMS de Jeppesen ForeFlight ; celui-ci englobe l’identification des dangers, l’analyse des tendances en matière de sécurité, la modélisation prédictive des risques ainsi que l’intégration des données opérationnelles aux dossiers de sécurité, selon des modalités que les outils traditionnels ne permettent pas de prendre en charge.

Les opérateurs qui souhaitent bénéficier d’un accès anticipé pour le co-développement sont invités à contacter leur responsable de compte Jeppesen ForeFlight ou à consulter le site ai.jeppesenforeflight.com.

À propos de Jeppesen ForeFlight

Jeppesen ForeFlight fournit les données, les logiciels et les analyses qui alimentent tous les secteurs de l’aviation. Pilotes, opérateurs et équipages nous font confiance pour planifier, gérer, surveiller et optimiser plus de 60 millions de vols chaque année, qu’il s’agisse de l’aviation commerciale, militaire, d’affaires ou générale. Nos plateformes prennent en charge la planification des équipages, des flottes et des vols, la gestion des réseaux et des opérations, ainsi que les solutions destinées au poste de pilotage. Nos données de navigation demeurent la référence mondiale. De l’invention des cartes aéronautiques papier il y a un siècle jusqu’au rôle de leader à l’ère actuelle de l’IA, nous apportons une expertise métier approfondie et des analyses d’une valeur inégalée en tant que plateforme de référence pour l’aviation.



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