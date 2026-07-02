Villers-lès-Nancy, le 3 juillet 2026 – 18:00 (CEST)

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 25 JUIN 2026

Nombre d’actions composant le capital social : 15.174.125

Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 14.832.456

Nombre d’actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 13.021.748

Soit un quorum de 87,8% des 14.832.456 actions ayant le droit de participer au vote : l’Assemblée a pu valablement délibérer .

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle s’est réunie ce jeudi 25 juin 2026 à 9 h 30 au siège social de la Société et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2025. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions



Résultats des Votes



PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels Résolution adoptée par : 13.009.592 voix pour

0 voix contre

12.156 abstentions DEUXIEME RESOLUTION

Quitus aux Administrateurs et décharge de l'accomplissement de leur mission aux Commissaires aux Comptes Résolution adoptée par : 12.632.801 voix pour

376.685 voix contre

12.262 abstentions TROISIEME RESOLUTION

Approbation des comptes consolidés Résolution adoptée par : 12.926.592 voix pour

83.000 voix contre

12.156 abstentions QUATRIEME RESOLUTION

Affectation du résultat et fixation du dividende Résolution adoptée par : 12.986.842 voix pour

34.906 voix contre

0 abstention





CINQUIEME RESOLUTION

Conventions et engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce Résolution adoptée par (*) : 12.805.475 voix pour

205.624 voix contre

10.649 abstentions SIXIEME RESOLUTION Ratification de la nomination par cooptation de Madame Sylvie ORTILLON en qualité d’Administratrice Résolution adoptée par : 10.977.791 voix pour

2.043.747 voix contre

210 abstentions SEPTIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur François JACQUEL en qualité d’Administrateur Résolution adoptée par : 10.462.191 voix pour

2.559.347 voix contre

210 abstentions HUITIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de Monsieur Grégoire de ROTALIER en qualité d’Administrateur Résolution adoptée par : 10.978.113 voix pour

1.925.939 voix contre

117.696 abstentions NEUVIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de LA COOPERATIVE WELCOOP en qualité d’Administrateur Résolution adoptée par : 10.597.221 voix pour

2.424.527 voix contre

0 abstention DIXIEME RESOLUTION Nomination d’une nouvelle Administratrice Indépendante (Madame Céline DARGENT) Résolution adoptée par : 10.663.483 voix pour

2.358.265 voix contre

0 abstention ONZIEME RESOLUTION Nomination d’un nouvel Administrateur (Monsieur Vincent MONESTEL) Résolution adoptée par : 10.627.022 voix pour

2.394.726 voix contre

0 abstention DOUZIEME RESOLUTION Nomination d’un nouvel Administrateur (Monsieur François-Pierre MARQUIER) Résolution adoptée par : 11.125.492 voix pour

1.896.256 voix contre

0 abstention TREIZIEME RESOLUTION Nomination d’un Commissaire aux Comptes Résolution adoptée par : 13.011.099 voix pour

0 voix contre

10.649 abstentions QUATORZIEME RESOLUTION Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours de l’exercice 2025, ou attribuée au titre du même exercice et mentionnées à l’article L. 22-10-9 du Code de commerce Résolution adoptée par : 11.894.752 voix pour

1.116.247 voix contre

10.749 abstentions QUINZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 à Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d’Administration Résolution adoptée par : 13.003.287 voix pour

7.712 voix contre

10.749 abstentions SEIZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 à Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général Résolution adoptée par : 10.440.274 voix pour

2.570.725 voix contre

10.749 abstentions DIX-SEPTIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 à Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué Résolution adoptée par : 10.440.390 voix pour

2.570.609 voix contre

10.749 abstentions DIX-HUITIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice 2025 à Monsieur Damien VALICON, Directeur Général Délégué jusqu’au 2 juin 2025 Résolution adoptée par : 10.496.918 voix pour

2.514.081 voix contre

10.749 abstentions DIX-NEUVIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’Administration pour 2026 Résolution adoptée par : 13.003.287 voix pour

7.712 voix contre

10.749 abstentions VINGTIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour 2026 Résolution adoptée par : 10.601.036 voix pour

2.211.653 voix contre

209.059 abstentions VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération du(des) Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) pour 2026 Résolution adoptée par : 10.601.152 voix pour

2.211.537 voix contre

209.059 abstentions VINGT-DEUXIEME RESOLUTION Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs Résolution adoptée par : 12.931.089 voix pour

79.910 voix contre

10.749 abstentions VINGT-TROISIEME RESOLUTION Fixation de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour 2026 Résolution adoptée par : 12.965.785 voix pour

45.214 voix contre

10.749 abstentions VINGT-QUATRIEME RESOLUTION Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions Résolution adoptée par : 11.364.336 voix pour

1.657.412 voix contre

0 abstention VINGT-CINQUIEME RESOLUTION Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités Résolution adoptée par : 13.021.632 voix pour

0 voix contre

116 abstentions

(*) Après déduction des droits de vote exclus

Calendrier financier

Communiqué du chiffre d’affaires S1 2026 : 30 juillet 2026 (après bourse)

Communiqué des résultats S1 2026 : 28 septembre 2026 (avant bourse)

Présentation des résultats S1 2026 (SFAF) : 28 septembre 2026

Communiqué du chiffre d’affaires T3 2026 : 28 octobre 2026 (après bourse)

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 40 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.500 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leurs métiers.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soins plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

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Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

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Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ne constituant pas des garanties de performances futures et sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Equasens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Equasens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer de ceux décrits ou projetés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document Universel d’Enregistrement déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2025 sous le numéro n° D.25-0334. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.

Pièce jointe