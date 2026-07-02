Villers-lès-Nancy, le 3 juillet 2026 – 18:00 (CEST)
COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS PRESENTEES
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2026
Nombre d’actions composant le capital social : 15.174.125
Nombre d’actions ayant le droit de participer au vote : 14.832.456
Nombre d’actions, ayant droit de vote, possédées par les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance : 13.021.748
Soit un quorum de 87,8% des 14.832.456 actions ayant le droit de participer au vote : l’Assemblée a pu valablement délibérer.
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle s’est réunie ce jeudi 25 juin 2026 à 9 h 30 au siège social de la Société et a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2025. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :
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Résultats des Votes
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(*) Après déduction des droits de vote exclus
Calendrier financier
- Communiqué du chiffre d’affaires S1 2026 : 30 juillet 2026 (après bourse)
- Communiqué des résultats S1 2026 : 28 septembre 2026 (avant bourse)
- Présentation des résultats S1 2026 (SFAF) : 28 septembre 2026
- Communiqué du chiffre d’affaires T3 2026 : 28 octobre 2026 (après bourse)
A propos du Groupe Equasens
Fondé il y a plus de 40 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.500 collaborateurs en Europe.
Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leurs métiers.
En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soins plus efficient et plus sécurisé.
Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B
Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion
Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech
Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME
ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS
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Déclarations prospectives
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ne constituant pas des garanties de performances futures et sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Equasens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Equasens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer de ceux décrits ou projetés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document Universel d’Enregistrement déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2025 sous le numéro n° D.25-0334. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.
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