BPCE et Nexity annoncent un projet de partenariat stratégique dans la distribution de logements neufs et réhabilités

Paris, le 2 juillet 2026

Le Groupe BPCE et Nexity annoncent aujourd’hui entrer en négociations exclusives en vue d’une double opération concernant leurs activités de distribution - BPCE Solutions immobilières d’une part, iSelection et Perl d’autre part :

La création d’une entreprise commune dédiée à la sélection, l’acquisition et la structuration d’une offre de programmes immobiliers neufs ou réhabilités en France sourcée auprès des promoteurs.

La consolidation par BPCE des opérations de distribution réalisées par iSelection auprès des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, le Groupe BPCE souhaitant, dans le cadre de son projet stratégique Vision 2030, renforcer sa capacité de distribution de produits immobiliers dans ses réseaux bancaires.

L’entreprise commune1 aura vocation à sourcer et structurer auprès des promoteurs immobiliers une offre de logements neufs ou réhabilités destinés aux investisseurs comme aux accédants à la propriété, diffusée via deux accords de distribution : au sein des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne par l’intermédiaire de BPCE Solutions immobilières, et à travers les réseaux partenaires d’iSelection et de Perl, parmi lesquels figurent des acteurs majeurs de la bancassurance, de la gestion de patrimoine et du courtage.

En s'appuyant sur l'expertise combinée du Groupe BPCE, financeur d’un crédit immobilier sur quatre en France avec 26 % de part de marché, de Nexity, premier aménageur-promoteur-exploitant français et de ses entités de distribution (iSelection et Perl), acteurs de référence en immobilier patrimonial et démembrement de propriété, l’objectif de la nouvelle structure sera de proposer aux promoteurs de multiples solutions de commercialisation et d’acquisition afin d’accélérer l’écoulement de leurs programmes immobiliers.

En combinant évaluation, sélection, sécurisation et commercialisation d’opérations immobilières, cette initiative permettra au Groupe BPCE et aux entités de distribution de Nexity (iSelection et Perl) de proposer à leurs clients et partenaires un large panel de projets immobiliers qualitatifs et exclusifs en résidence principale ou secondaire, LMNP, démembrement de propriété, ancien réhabilité ou investissement locatif résidentiel.

Une solution pour soutenir la production et l’acquisition de logements

Dans un contexte de transformation profonde du marché immobilier résidentiel, ce partenariat s'inscrira dans une démarche de long terme visant à faciliter l'accès au logement et à soutenir durablement la production de logements neufs et réhabilités.

Les Français n'ont jamais autant aspiré à la propriété : 73 % d'entre eux considèrent qu'être propriétaire avant la retraite est essentiel, et un non-détenteur d'immobilier locatif sur cinq se déclare prêt à franchir le pas de l'investissement2. Pourtant, primo-accédants comme investisseurs se heurtent à une offre insuffisamment lisible, peu sécurisée et rarement adaptée à leurs projets patrimoniaux.

Cette nouvelle offre apportera une réponse aux acteurs de l’immobilier et aux particuliers dans un marché du logement neuf en France qui traverse depuis 2022 une période marquée par une baisse des volumes de ventes.

Pour les opérateurs immobiliers, la nouvelle structure permettra un large référencement mutualisé afin d'accélérer la commercialisation de leurs programmes. Pour les particuliers - primo-accédants ou investisseurs - elle garantira un accès privilégié aux meilleures opportunités du marché neuf, sur tout le territoire.

Pour le Groupe BPCE, cette opération s’inscrit dans l’ambition, figurant dans son projet stratégique Vision 2030, de devenir le leader de l’accès au logement pour tous en France. Cette nouvelle structure, avec l’appui de la force commerciale des activités de distribution de Nexity (ISelection et Perl), aura pour objectif de compléter le dispositif du Groupe BPCE en proposant un accompagnement dédié par des conseillers spécialisés, de la recherche du bien jusqu’à la finalisation du projet immobilier. Elle s'ajoute à la plateforme ÊtreProprio, acquise en mars dernier, davantage positionnée sur le marché du logement ancien.

Pour Nexity, ce partenariat reconnaît l'expertise du Groupe (iSelection et Perl) en matière d’analyse, de montage et de structuration d’une offre de logements neufs différenciante et sécurisée, et crée les conditions d'un développement accéléré de cette activité. La création d’une société commune avec BPCE Solutions immobilières permettrait en outre de bénéficier d’expertises complémentaires et de ressources plus importantes pour proposer aux opérateurs immobiliers des solutions diversifiées, en acquisition comme en mandat de commercialisation, et aux professionnels du patrimoine partenaires de Perl et iSelection une offre unique, exclusive et de qualité. Cette offre pourra compléter leurs dispositifs commerciaux avec des produits et services immobiliers clés en main adaptés à leurs clientèles.

Ce projet de consolidation des opérations de distribution de Nexity et BPCE auprès des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne permettra par ailleurs à Nexity de sécuriser un ancrage stratégique de long terme tout en optimisant la structure de ses activités de distribution.

BPCE et Nexity procéderont aux consultations nécessaires auprès de leurs instances représentatives du personnel. La nouvelle structure commune et la réorganisation des opérations de distribution au sein des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne ont pour objectif d’être opérationnelles au plus tard le 1er janvier 2027.

« L'immobilier est le premier actif des Français. Il structure leur patrimoine, sécurise leur trajectoire de vie et constitue pour beaucoup un pilier essentiel de préparation à la retraite. C’est pour cela que BPCE en a fait une priorité de son projet stratégique Vision 2030. Avec notre partenaire Nexity, nous avons l’ambition de créer les conditions d'une distribution plus fluide et d'un accès plus large au logement neuf - pour les promoteurs qui construisent, comme pour les particuliers qui cherchent à se loger ou à investir. C'est une réponse concrète à la conjoncture immobilière, et un engagement de long terme », déclare Fabrice Gourgeonnet, directeur général - Solutions et Expertises financières du Groupe BPCE.

« Ce partenariat avec le Groupe BPCE s'inscrit dans une conviction que nous partageons depuis longtemps : l'accès au logement neuf passe aussi par une distribution plus efficace et mieux structurée. En unissant l'expertise de Nexity en matière de sélection et de promotion immobilière à la puissance de distribution du deuxième groupe bancaire en France, nous créons un écosystème ouvert au service des promoteurs, des acquéreurs et, in fine, de la relance de la production de logements neufs. C'est un engagement concret et de long terme, qui pose les bases d'un développement durable et pérenne de nos activités communes »,

déclare Véronique Bédague, présidente – directrice générale de Nexity.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France et le quatrième de la zone euro par les fonds propres. Avec 110 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Standard & Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable) Moody’s (A2, perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).

À propos de Nexity, la vie ensemble

Avec un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d'euros en 2025, Nexity agit sur tout le territoire comme opérateur urbain au service de la régénération urbaine et des besoins des territoires et de ses clients. En nous appuyant sur notre double expertise d’aménageur-promoteur et de promoteur-exploitant, nous déployons une offre territoriale multiproduits. Engagés historiquement pour l’accès au logement pour tous et leader de la décarbonation dans notre secteur, nous nous mobilisons pour un immobilier abordable et durable, neuf et réhabilité. Alignés avec notre raison d’être « la vie ensemble », nous nous mettons au service d’une ville où l’on vit mieux ensemble, accueillante et abordable, respectueuse des personnes, du collectif et de la planète. En 2025, Nexity a été classée 1er maître d’ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA) pour la septième année consécutive et 5e au palmarès relation clients HCG – Les Échos.

Nexity est éligible au SRD, cotée au Compartiment B d’Euronext dans l’indice CAC Mid & Small, et fait notamment partie des indices Euronext FAS IAS et CAC SBT 1,5°.

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1 Détenue à 51% par Nexity et à 49% par BPCE

2 Etude BPCE L’Observatoire 2025

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