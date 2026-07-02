CRCAM Alpes Provence :



CR CA ALPES PROVENCE

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Siège social : 25 chemin des Trois Cyprès 13097 Aix-en-Provence 381 976 448 RCS Aix-en-Provence

Paris, 1er juillet 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ALPES PROVENCE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ALPES PROVENCE à Kepler Cheuvreux, àla date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 735 titres

- 586 155.71 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 332

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 422

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 511 titres pour 491 419.47 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 354 titres pour 618 667.39 €

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Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 1 578 titres

- 456 166.45 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 434

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 550

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 362 titres pour 586 382.23 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 5 544 titres pour 713 730.26 €

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• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 7 900 titres

- 1 070 604.93 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Achats Ventes Total 332 3 511 491 419.47 422 4 354 618 667.39 02/01/2026 1 1 131.50 3 5 659.50 05/01/2026 1 1 132.00 5 70 9 319.80 06/01/2026 1 1 134.00 4 31 4 164.23 07/01/2026 1 1 134.50 14 35 4 734.45 08/01/2026 4 41 5 504.66 2 2 269.52 09/01/2026 2 8 1 086.00 10 121 16 517.71 12/01/2026 1 5 695.00 11 159 22 261.59 13/01/2026 2 20 2 840.00 2 20 2 860.00 14/01/2026 1 1 142.50 7 51 7 284.33 15/01/2026 1 1 143.06 6 71 10 224.71 16/01/2026 15 182 26 011.44 - - - 19/01/2026 7 55 7 704.40 7 120 17 079.60 20/01/2026 4 48 6 772.80 1 3 426.00 21/01/2026 2 31 4 349.61 2 21 2 950.92 22/01/2026 2 5 700.50 10 157 22 413.32 23/01/2026 3 41 5 914.66 8 71 10 339.73 26/01/2026 4 38 5 462.88 - - - 27/01/2026 2 42 6 016.92 2 20 2 880.00 28/01/2026 2 21 2 992.50 1 1 142.52 29/01/2026 2 11 1 562.55 1 1 142.50 30/01/2026 4 31 4 402.00 3 18 2 564.46 02/02/2026 13 177 24 742.83 - - - 03/02/2026 1 1 138.02 1 1 138.02 04/02/2026 1 1 138.06 3 21 2 908.08 05/02/2026 2 21 2 908.50 1 1 138.52 06/02/2026 1 1 138.50 1 1 138.50 09/02/2026 5 40 5 530.00 - - - 10/02/2026 4 36 4 939.20 2 40 5 510.00 11/02/2026 1 4 552.00 6 120 16 748.40 12/02/2026 13 217 29 846.18 - - - 13/02/2026 8 99 13 260.06 3 29 3 988.95 16/02/2026 1 1 136.52 7 33 4 542.45 17/02/2026 10 114 15 580.38 - - - 18/02/2026 2 7 945.00 1 1 135.02 19/02/2026 2 21 2 835.00 1 1 135.02 20/02/2026 1 1 135.48 9 141 19 315.59 23/02/2026 1 1 136.52 1 1 136.52 24/02/2026 1 1 136.56 1 1 136.56 25/02/2026 12 122 16 500.50 1 1 136.56 26/02/2026 1 1 134.00 11 200 27 550.00 27/02/2026 1 1 134.62 15 141 19 324.05 02/03/2026 2 20 2 720.00 3 40 5 490.00 03/03/2026 3 45 6 145.20 3 60 8 340.00 04/03/2026 4 28 3 834.60 - - - 05/03/2026 - - - 5 40 5 510.00 06/03/2026 - - - 3 36 4 975.92 09/03/2026 13 118 16 048.00 1 1 137.00 10/03/2026 1 1 136.48 3 41 5 606.34 11/03/2026 - - - 15 124 17 233.52 12/03/2026 - - - 23 61 8 590.02 13/03/2026 4 24 3 395.04 3 20 2 840.40 Achats Ventes Total 332 3 511 491 419.47 422 4 354 618 667.39 16/03/2026 1 1 141.02 1 1 141.02 17/03/2026 5 58 8 147.84 1 1 141.02 18/03/2026 4 51 7 120.11 1 1 140.02 20/03/2026 9 130 17 920.50 - - - 23/03/2026 3 20 2 730.00 2 20 2 740.00 24/03/2026 1 1 137.02 1 1 137.02 25/03/2026 1 1 137.02 5 41 5 646.93 26/03/2026 15 273 36 571.08 2 2 271.00 27/03/2026 6 81 10 743.03 1 1 133.00 30/03/2026 2 21 2 812.11 15 221 29 835.00 31/03/2026 2 17 2 270.01 12 221 30 274.79 01/04/2026 3 21 2 908.08 9 140 19 679.80 02/04/2026 7 61 8 571.72 1 1 141.98 07/04/2026 6 102 13 974.00 - - - 08/04/2026 1 1 137.04 5 74 10 260.84 09/04/2026 2 21 2 919.42 2 5 697.60 10/04/2026 3 41 5 668.66 2 14 1 952.30 13/04/2026 - - - 4 45 6 307.65 14/04/2026 1 2 280.00 7 54 7 637.76 15/04/2026 3 21 2 962.05 1 1 141.98 16/04/2026 3 41 5 812.16 2 2 284.30 17/04/2026 1 5 707.50 5 39 5 548.14 20/04/2026 8 93 13 062.78 13 140 19 857.60 22/04/2026 2 16 2 231.52 1 1 139.02 23/04/2026 1 1 139.52 3 41 5 749.43 24/04/2026 3 21 2 940.00 2 21 2 959.95 27/04/2026 - - - 9 180 25 830.00 28/04/2026 - - - 5 41 5 847.83 29/04/2026 1 1 143.50 6 69 10 076.07 30/04/2026 10 145 21 374.45 9 111 16 484.61 04/05/2026 1 1 146.00 11 161 23 966.46 05/05/2026 5 71 10 561.96 4 50 7 600.00 06/05/2026 1 1 147.02 4 41 6 122.12 07/05/2026 4 21 3 118.50 1 1 148.60 08/05/2026 1 1 148.50 1 1 148.50 11/05/2026 4 41 6 077.84 3 25 3 726.00 12/05/2026 - - - 2 20 2 970.00 13/05/2026 1 1 148.52 4 57 8 520.36 14/05/2026 - - - 7 60 9 060.00 15/05/2026 - - - 4 42 6 375.18 18/05/2026 - - - 7 72 11 031.12 19/05/2026 - - - 5 46 7 164.04 21/05/2026 - - - 3 30 4 830.00 27/05/2026 - - - 3 30 4 980.00 29/05/2026 - - - 1 10 1 700.00 01/06/2026 - - - 2 20 3 220.00 03/06/2026 - - - 2 20 3 340.00 04/06/2026 - - - 4 40 6 840.00 22/06/2026 - - - 4 5 780.00 25/06/2026 5 64 9 565.44 - - - 26/06/2026 8 56 8 344.00 - - - Achats Ventes Total 332 3 511 491 419.47 422 4 354 618 667.39 29/06/2026 7 63 9 358.02 - - - 30/06/2026 21 256 37 260.80 1 1 148.02





Pièce jointe