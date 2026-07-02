CRCAM Alpes Provence :

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                                                                                                                            CR CA ALPES PROVENCE

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Siège social : 25 chemin des Trois Cyprès 13097 Aix-en-Provence 381 976 448 RCS Aix-en-Provence

Paris, 1er juillet 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ALPES PROVENCE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ALPES PROVENCE à Kepler Cheuvreux, àla date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-   735 titres
-   586 155.71 € en espèces

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 332

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 422

-    Volume échangé sur le semestre à l'achat : 3 511 titres pour 491 419.47 €

-    Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 354 titres pour 618 667.39 €

------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

•    que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-    1 578 titres
-    456 166.45 € en espèces

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 434

-    Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 550

-    Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 362 titres pour 586 382.23 €

-    Volume échangé sur le semestre à la vente : 5 544 titres pour 713 730.26 €

------------------------------------------------------------

•    que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

-    7 900 titres
-    1 070 604.93 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

 Achats Ventes
        
Total3323 511491 419.47 4224 354618 667.39
02/01/202611131.50 35659.50
05/01/202611132.00 5709 319.80
06/01/202611134.00 4314 164.23
07/01/202611134.50 14354 734.45
08/01/20264415 504.66 22269.52
09/01/2026281 086.00 1012116 517.71
12/01/202615695.00 1115922 261.59
13/01/20262202 840.00 2202 860.00
14/01/202611142.50 7517 284.33
15/01/202611143.06 67110 224.71
16/01/20261518226 011.44 ---
19/01/20267557 704.40 712017 079.60
20/01/20264486 772.80 13426.00
21/01/20262314 349.61 2212 950.92
22/01/202625700.50 1015722 413.32
23/01/20263415 914.66 87110 339.73
26/01/20264385 462.88 ---
27/01/20262426 016.92 2202 880.00
28/01/20262212 992.50 11142.52
29/01/20262111 562.55 11142.50
30/01/20264314 402.00 3182 564.46
02/02/20261317724 742.83 ---
03/02/202611138.02 11138.02
04/02/202611138.06 3212 908.08
05/02/20262212 908.50 11138.52
06/02/202611138.50 11138.50
09/02/20265405 530.00 ---
10/02/20264364 939.20 2405 510.00
11/02/202614552.00 612016 748.40
12/02/20261321729 846.18 ---
13/02/202689913 260.06 3293 988.95
16/02/202611136.52 7334 542.45
17/02/20261011415 580.38 ---
18/02/202627945.00 11135.02
19/02/20262212 835.00 11135.02
20/02/202611135.48 914119 315.59
23/02/202611136.52 11136.52
24/02/202611136.56 11136.56
25/02/20261212216 500.50 11136.56
26/02/202611134.00 1120027 550.00
27/02/202611134.62 1514119 324.05
02/03/20262202 720.00 3405 490.00
03/03/20263456 145.20 3608 340.00
04/03/20264283 834.60 ---
05/03/2026--- 5405 510.00
06/03/2026--- 3364 975.92
09/03/20261311816 048.00 11137.00
10/03/202611136.48 3415 606.34
11/03/2026--- 1512417 233.52
12/03/2026--- 23618 590.02
13/03/20264243 395.04 3202 840.40
        
        
 Achats Ventes
        
Total3323 511491 419.47 4224 354618 667.39
16/03/202611141.02 11141.02
17/03/20265588 147.84 11141.02
18/03/20264517 120.11 11140.02
20/03/2026913017 920.50 ---
23/03/20263202 730.00 2202 740.00
24/03/202611137.02 11137.02
25/03/202611137.02 5415 646.93
26/03/20261527336 571.08 22271.00
27/03/202668110 743.03 11133.00
30/03/20262212 812.11 1522129 835.00
31/03/20262172 270.01 1222130 274.79
01/04/20263212 908.08 914019 679.80
02/04/20267618 571.72 11141.98
07/04/2026610213 974.00 ---
08/04/202611137.04 57410 260.84
09/04/20262212 919.42 25697.60
10/04/20263415 668.66 2141 952.30
13/04/2026--- 4456 307.65
14/04/202612280.00 7547 637.76
15/04/20263212 962.05 11141.98
16/04/20263415 812.16 22284.30
17/04/202615707.50 5395 548.14
20/04/202689313 062.78 1314019 857.60
22/04/20262162 231.52 11139.02
23/04/202611139.52 3415 749.43
24/04/20263212 940.00 2212 959.95
27/04/2026--- 918025 830.00
28/04/2026--- 5415 847.83
29/04/202611143.50 66910 076.07
30/04/20261014521 374.45 911116 484.61
04/05/202611146.00 1116123 966.46
05/05/202657110 561.96 4507 600.00
06/05/202611147.02 4416 122.12
07/05/20264213 118.50 11148.60
08/05/202611148.50 11148.50
11/05/20264416 077.84 3253 726.00
12/05/2026--- 2202 970.00
13/05/202611148.52 4578 520.36
14/05/2026--- 7609 060.00
15/05/2026--- 4426 375.18
18/05/2026--- 77211 031.12
19/05/2026--- 5467 164.04
21/05/2026--- 3304 830.00
27/05/2026--- 3304 980.00
29/05/2026--- 1101 700.00
01/06/2026--- 2203 220.00
03/06/2026--- 2203 340.00
04/06/2026--- 4406 840.00
22/06/2026--- 45780.00
25/06/20265649 565.44 ---
26/06/20268568 344.00 ---
        
 Achats Ventes
        
Total3323 511491 419.47 4224 354618 667.39
29/06/20267639 358.02 ---
30/06/20262125637 260.80 11148.02


 

Pièce jointe


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