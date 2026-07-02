Résultats des Votes de l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires Réunie le 30 juin 2026

Daix (France), New York City (New York, United States), le 2 juillet 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui les résultats des votes de son Assemblée Générale Mixte.

L’Assemblée Générale Mixte s’est tenue le mardi 30 juin à 14 heures à l'Hôtel Villa M – 24-30 Bd Pasteur - 75015 Paris, France, sous la présidence de Monsieur Andrew Obenshain, Directeur Général d’Inventiva.

Monsieur Andrew Obenshain a procédé aux formalités d’usage d’ouverture de la séance, notamment à la constitution du Bureau en désignant Madame Susan Coles et Monsieur Jean Volatier, en qualité de scrutateurs, ainsi que Monsieur Abel Colomb en qualité de secrétaire de l’Assemblée générale.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par ses actionnaires, à l'exception de la 31e résolution qui avait fait l’objet d’une recommandation défavorable du Conseil d’Administration. La 31e résolution aurait donné compétence au Conseil d’Administration pour décider la réalisation d'augmentations de capital social réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise à instituer par la Société.

En application de l’article R. 22-10-14 IV du Code de commerce, l’Assemblée Générale Mixte a notamment approuvé, sans modification, la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que décrite dans le Document d’enregistrement universel 2025 (partie 3.5.1, pages 134 et suivantes) et, pour ce qui concerne spécifiquement le président du conseil d’administration, dans la brochure de convocation à l’Assemblée Générale Mixte, mise en ligne sur le site internet de la Société sous la rubrique « Assemblées Générales ».

Les informations relatives au résultat des votes sont présentées ci-dessous :

• Nombre total d’actions : 236 280 202

• Nombre total d'actions ayant le droit de participer au vote : 236 280 202

PARTIE ORDINAIRE PARTIE EXTRAORDINAIRE ACTIONNAIRES ACTIONS VOIX ACTIONNAIRES ACTIONS VOIX Actionnaires présents 5 318 490 519 790 5 318 490 519 790 Pouvoir à des tiers 0 0 0 0 0 0 Pouvoir au Président 214 21 380 077 21 505 444 214 21 380 077 21 505 444 Votes par correspondance 221 148 125 573 155 342 788 221 148 125 573 155 342 788 TOTAL 440 169 824 140 177 368 022 440 169 824 140 177 368 022 QUORUM 71,874 % 71,874 %





RESULTATS DU SCRUTIN : Résolutions Ordinaires

Résolution Résultat Pour Contre Abstention Total des voix prises en compte Actions représentées par les voix exprimées Proportion du capotal social resprésente par les voix exprimées Voix hors vote Voix nulles Quorum Votes % Votes % Votes % 1 Adoptée 177 222 228 99,92 % 133 103 0,08 % 12 691 - 177 355 331 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 2 Adoptée 177 221 334 99,92 % 134 197 0,08 % 12 491 - 177 355 531 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 3 Adoptée 177 221 057 99,92 % 134 109 0,08 % 12 856 - 177 355 166 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 4 Adoptée 177 218 663 99,92 % 138 566 0,08 % 10 793 - 177 357 229 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 5 Adoptée 169 001 759 99,80 % 333 429 0,20 % 8 475 - 169 335 188 161 799 781 68,477 % 8 024 359 0 71,874 % 6 Adoptée 142 101 931 80,13 % 35 235 606 19,87 % 30 485 - 177 337 537 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 7 Adoptée 142 260 329 80,22 % 35 075 808 19,78 % 31 885 - 177 336 137 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 8 Adoptée 142 242 043 80,21 % 35 094 119 19,79 % 31 860 - 177 336 162 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 9 Adoptée 142 260 377 80,22 % 35 075 785 19,78 % 31 860 - 177 336 162 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 10 Adoptée 171 116 568 96,49 % 6 233 151 3,51 % 18 303 - 177 349 719 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 11 Adoptée 142 115 577 80,14 % 35 219 585 19,86 % 32 860 - 177 335 162 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 12 Adoptée 142 256 741 80,22 % 35 077 573 19,78 % 33 708 - 177 334 314 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 13 Adoptée 143 403 465 80,86 % 33 943 220 19,14 % 21 337 - 177 346 685 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 14 Adoptée 170 745 845 96,28 % 6 604 810 3,72 % 17 367 - 177 350 655 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 15 Adoptée 172 576 402 97,31 % 4 763 296 2,69 % 28 324 - 177 339 698 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 16 Adoptée 174 294 992 98,28 % 3 044 831 1,72 % 28 199 - 177 339 823 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 17 Adoptée 151 354 591 85,35 % 25 987 080 14,65 % 26 351 - 177 341 671 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 18 Adoptée 151 353 927 85,35 % 25 987 714 14,65 % 26 381 - 177 341 641 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 19 Adoptée 151 170 758 85,24 % 26 170 883 14,76 % 26 381 - 177 341 641 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 20 Adoptée 145 764 550 82,20 % 31 566 386 17,80 % 37 086 - 177 330 936 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 40 Adoptée 177 215 321 99,93 % 127 471 0,07 % 25 230 - 177 342 792 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 %

RESULTATS DU SCRUTIN : Résolutions Extraordinaires

Résolution Résultat Pour Contre Abstention Total des voix prises en compte Actions représentées par les voix exprimées Proportion du capotal social resprésente par les voix exprimées Voix hors vote Voix nulles Quorum Votes % Votes % Votes % 21 Adoptée 175 557 047 98,99 % 1 790 590 1,01 % 20 385 - 177 347 637 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 22 Adoptée 144 164 252 81,28 % 33 194 352 18,72 % 9 418 - 177 358 604 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 23 Adoptée 143 103 408 80,69 % 34 255 067 19,31 % 9 547 - 177 358 475 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 24 Adoptée 143 083 973 80,68 % 34 256 866 19,32 % 27 183 - 177 340 839 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 25 Adoptée 143 090 257 80,69 % 34 253 657 19,31 % 24 108 - 177 343 914 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 26 Adoptée 143 086 234 80,68 % 34 257 680 19,32 % 24 108 - 177 343 914 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 27 Adoptée 143 090 519 80,69 % 34 251 194 19,31 % 26 309 - 177 341 713 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 28 Adoptée 143 260 260 80,77 % 34 099 506 19,23 % 8 256 - 177 359 766 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 29 Adoptée 143 162 737 80,73 % 34 180 406 19,27 % 24 879 - 177 343 143 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 30 Adoptée 143 245 142 80,77 % 34 096 744 19,23 % 26 136 - 177 341 886 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 31 Rejetée 81 472 089 45,94 % 95 870 777 54,06 % 25 156 - 177 342 866 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 32 Adoptée 177 054 574 99,83 % 307 309 0,17 % 6 139 - 177 361 883 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 33 Adoptée 142 122 037 80,13 % 35 237 007 19,87 % 8 978 - 177 359 044 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 34 Adoptée 142 066 660 80,10 % 35 284 507 19,90 % 16 855 - 177 351 167 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 35 Adoptée 143 260 220 80,78 % 34 095 970 19,22 % 11 832 - 177 356 190 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 36 Adoptée 177 186 176 99,91 % 153 411 0,09 % 28 435 - 177 339 587 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 37 Adoptée 177 211 214 99,93 % 132 881 0,07 % 23 927 - 177 344 095 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 38 Adoptée 143 381 185 80,85 % 33 961 896 19,15 % 24 941 - 177 343 081 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 % 39 Adoptée 143 934 896 81,16 % 33 415 428 18,84 % 17 698 - 177 350 324 169 824 140 71,874 % 0 0 71,874 %





A propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor, un nouvel agoniste pan-PPAR, dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole: IVA, ISIN: FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole: IVA). https://www.inventivapharma.com

Contacts

Media Relations



Pascaline Clerc: media@inventivapharma.com



Mark Corbae: inventivapr@icrhealthcare.com



Investor Relations



David Nikodem: IR@inventivapharma.com



Patricia L. Bank: patti.bank@icrhealthcare.com





Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions safe harbor du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, les résultats financiers non audités d'Inventiva pour le trimestre clos le 31 mars 2026, les prévisions et estimations concernant les ressources de trésorerie et les dépenses d’Inventiva, y compris les attentes et hypothèses relatifs à la durée de trésorerie estimée d’Inventiva, , l’exercice éventuel par les porteurs de bons de souscription et de bons de souscription préfinancés, y compris ceux émis dans le cadre du Financement Structuré, les prévisions et estimations concernant l’essai clinique de Phase 3 NATiV3 d’Inventiva avec le lanifibranor chez des patients atteints de la MASH, y compris le moment de la publication des données issues des essais cliniques, les bénéfices thérapeutiques potentiels du lanifibranor, ainsi que les activités, attentes, projets, croissance et perspectives futures d’Inventiva. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s'attend », « a l'intention », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « conçu », « espère », « cible », « potentiel », « opportunité », « possible », « vise », et « continue » et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais plutôt des déclarations d'attentes futures et d'autres déclarations prospectives fondées sur les convictions de la direction. Ces déclarations reflètent les opinions et les hypothèses qui prévalent à la date des déclarations et impliquent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats futurs, les performances ou les événements futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs échappant au contrôle d'Inventiva. En ce qui concerne les produits candidats en cours, il n'existe aucune garantie que les résultats des essais cliniques seront disponibles dans les délais prévus, que les futurs essais cliniques seront lancés comme prévu, que les produits candidats recevront les autorisations réglementaires nécessaires ou que les étapes prévues par Inventiva ou ses partenaires seront atteintes dans les délais prévus, ou même qu'elles le seront. Les résultats futurs peuvent s'avérer matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés, exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations, en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris le fait que les données intermédiaires ou celles issues de toute analyse intermédiaire d'essais cliniques en cours ne permettent pas de prédire les résultats futurs de ces essais, le fait que la recommandation du comité de surveillance des données (DMC) ne préjuge en rien d'une éventuelle autorisation de mise sur le marché, le fait qu'Inventiva ne puisse fournir aucune garantie quant aux répercussions de l'effet indésirable grave inattendu suspecté (Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction - SUSAR) sur le recrutement, ni quant à l'impact final sur les résultats ou le calendrier de l'essai NATiV3 ou sur les questions réglementaires connexes, qu'Inventiva est une société en phase clinique sans produits approuvés et sans revenus historiques de produits, qu'Inventiva a subi des pertes importantes depuis sa création, qu'Inventiva a un historique d'exploitation limité et qu'elle n'a jamais généré de revenus à partir de la vente de produits, Inventiva aura besoin de capitaux supplémentaires pour financer ses activités, faute de quoi elle pourrait être obligée de réduire, de retarder ou d'interrompre de manière significative un ou plusieurs de ses programmes de recherche ou de développement, ou être incapable d'étendre ses activités ou de tirer parti de ses opportunités commerciales, et pourrait ne pas être en mesure de poursuivre ses activités. Le succès futur d'Inventiva dépend de la capacité d'Inventiva à obtenir des financements, à conclure des transactions potentielles, et si, et dans quelle mesure, les instruments dilutifs émis par la Société peuvent être exercés et par quels porteurs, du bon déroulement du développement clinique, de l'approbation réglementaire et de la commercialisation ultérieure de son produit candidat lanifibranor, les études précliniques ou les essais cliniques antérieurs ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs et les résultats des essais cliniques d'Inventiva et de ses partenaires peuvent ne pas étayer les revendications d'Inventiva et de ses partenaires concernant les produits candidats, les attentes d'Inventiva concernant ses essais cliniques peuvent s'avérer erronées et les autorités réglementaires peuvent exiger des périodes d'attente supplémentaires et/ou des modifications supplémentaires des essais cliniques d'Inventiva, Les attentes d'Inventiva concernant le plan de développement clinique du lanifibranor pour le traitement de la MASH peuvent ne pas se réaliser et ne pas soutenir l'approbation d'une demande de nouveau médicament, la capacité d’Inventiva à mettre en œuvre ses capacités et sa stratégie de commercialisation, de marketing et de fabrication, la capacité d’Inventiva à coopérer avec succès avec ses partenaires existants ou à conclure de nouveaux partenariats, et à remplir ses obligations au titre de tout accord conclu dans le cadre de ces partenariats, les avantages de ses partenariats actuels et futurs sur le développement clinique, les autorisations réglementaires et, le cas échéant, la commercialisation de ses produits candidats, ainsi que la réalisation des étapes clés et le respect des délais prévus dans le cadre de ces partenariats, Inventiva et ses partenaires peuvent rencontrer des retards substantiels au-delà des attentes dans leurs essais cliniques ou ne pas démontrer la sécurité et l'efficacité à la satisfaction des autorités réglementaires applicables, la capacité d'Inventiva et de ses partenaires à recruter et à retenir les patients dans les études cliniques, Le recrutement et la fidélisation des patients dans les études cliniques est un processus long et coûteux qui pourrait être rendu plus difficile ou impossible par de multiples facteurs échappant au contrôle d'Inventiva et de ses partenaires, les produits candidats d'Inventiva peuvent provoquer des réactions indésirables ou avoir d'autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur approbation réglementaire, ou limiter leur potentiel commercial, Inventiva est confrontée à une concurrence importante et les activités d'Inventiva et de ses partenaires, ainsi que les études précliniques et les programmes et calendriers de développement clinique, pourraient être affectés de manière significative et négative par des modifications des lois et réglementations, des conditions défavorables dans son secteur, des événements géopolitiques, et les conflits à venir, les épidémies de santé, et les conditions macroéconomiques, y compris les changements des politiques commerciales internationales, l'inflation mondiale, les fluctuations des marchés financiers et du crédit, les droits de douane et autres barrières commerciales, les troubles politiques et les catastrophes naturelles, l’incertitude des marchés financiers et les perturbations des systèmes bancaires. Compte tenu de ces risques et incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou à la justesse de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les déclarations prospectives, les prévisions et les estimations ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives.

Veuillez vous référer au Document d'Enregistrement Universel pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2026, au Rapport Annuel sur le Formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 8 avril 2026 pour d'autres risques et incertitudes affectant Inventiva, y compris ceux susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, et ceux décrits sous la rubrique « Facteurs de risques », et dans les futurs dépôts auprès de la SEC. D'autres risques et incertitudes dont Inventiva n'est pas actuellement consciente peuvent également affecter ses déclarations prospectives et peuvent faire en sorte que les résultats réels et le calendrier des événements diffèrent matériellement de ceux anticipés. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse sont à jour à la date du communiqué. Sauf obligation légale, Inventiva n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives mentionnées ci-dessus. Par conséquent, Inventiva n'accepte aucune responsabilité pour les conséquences découlant de l'utilisation de l'une des déclarations susmentionnées.

Pièce jointe