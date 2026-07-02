Résultats des Votes de l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires Réunie le 30 juin 2026

 | Source: INVENTIVA INVENTIVA

Daix (France), New York City (New York, United States), le 2 juillet 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui les résultats des votes de son Assemblée Générale Mixte. 

L’Assemblée Générale Mixte s’est tenue le mardi 30 juin à 14 heures à l'Hôtel Villa M – 24-30 Bd Pasteur - 75015 Paris, France, sous la présidence de Monsieur Andrew Obenshain, Directeur Général d’Inventiva.

Monsieur Andrew Obenshain a procédé aux formalités d’usage d’ouverture de la séance, notamment à la constitution du Bureau en désignant Madame Susan Coles et Monsieur Jean Volatier, en qualité de scrutateurs, ainsi que Monsieur Abel Colomb en qualité de secrétaire de l’Assemblée générale.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par ses actionnaires, à l'exception de la 31e résolution qui avait fait l’objet d’une recommandation défavorable du Conseil d’Administration. La 31e résolution aurait donné compétence au Conseil d’Administration pour décider la réalisation d'augmentations de capital social réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise à instituer par la Société.

En application de l’article R. 22-10-14 IV du Code de commerce, l’Assemblée Générale Mixte a notamment approuvé, sans modification, la politique de rémunération des mandataires sociaux telle que décrite dans le Document d’enregistrement universel 2025 (partie 3.5.1, pages 134 et suivantes) et, pour ce qui concerne spécifiquement le président du conseil d’administration, dans la brochure de convocation à l’Assemblée Générale Mixte, mise en ligne sur le site internet de la Société sous la rubrique « Assemblées Générales ».

Les informations relatives au résultat des votes sont présentées ci-dessous :

•          Nombre total d’actions :  236 280 202

•          Nombre total d'actions ayant le droit de participer au vote : 236 280 202

 PARTIE ORDINAIREPARTIE EXTRAORDINAIRE
 ACTIONNAIRESACTIONSVOIXACTIONNAIRESACTIONSVOIX
Actionnaires présents5318 490519 7905318 490519 790
Pouvoir à des tiers000000
Pouvoir au Président21421 380 07721 505 44421421 380 07721 505 444
Votes par correspondance221148 125 573155 342 788221148 125 573155 342 788
TOTAL440169 824 140177 368 022440169 824 140177 368 022
QUORUM71,874 %71,874 %


RESULTATS DU SCRUTIN : Résolutions Ordinaires

RésolutionRésultatPourContreAbstentionTotal des voix prises en compteActions représentées par les voix expriméesProportion du capotal social resprésente par les voix expriméesVoix hors voteVoix nullesQuorum
Votes%Votes%Votes%
1Adoptée177 222 22899,92 %133 1030,08 %12 691-177 355 331169 824 14071,874 %0071,874 %
2Adoptée177 221 33499,92 %134 1970,08 %12 491-177 355 531169 824 14071,874 %0071,874 %
3Adoptée177 221 05799,92 %134 1090,08 %12 856-177 355 166169 824 14071,874 %0071,874 %
4Adoptée177 218 66399,92 %138 5660,08 %10 793-177 357 229169 824 14071,874 %0071,874 %
5Adoptée169 001 75999,80 %333 4290,20 %8 475-169 335 188161 799 78168,477 %8 024 359071,874 %
6Adoptée142 101 93180,13 %35 235 60619,87 %30 485-177 337 537169 824 14071,874 %0071,874 %
7Adoptée142 260 32980,22 %35 075 80819,78 %31 885-177 336 137169 824 14071,874 %0071,874 %
8Adoptée142 242 04380,21 %35 094 11919,79 %31 860-177 336 162169 824 14071,874 %0071,874 %
9Adoptée142 260 37780,22 %35 075 78519,78 %31 860-177 336 162169 824 14071,874 %0071,874 %
10Adoptée171 116 56896,49 %6 233 1513,51 %18 303-177 349 719169 824 14071,874 %0071,874 %
11Adoptée142 115 57780,14 %35 219 58519,86 %32 860-177 335 162169 824 14071,874 %0071,874 %
12Adoptée142 256 74180,22 %35 077 57319,78 %33 708-177 334 314169 824 14071,874 %0071,874 %
13Adoptée143 403 46580,86 %33 943 22019,14 %21 337-177 346 685169 824 14071,874 %0071,874 %
14Adoptée170 745 84596,28 %6 604 8103,72 %17 367-177 350 655169 824 14071,874 %0071,874 %
15Adoptée172 576 40297,31 %4 763 2962,69 %28 324-177 339 698169 824 14071,874 %0071,874 %
16Adoptée174 294 99298,28 %3 044 8311,72 %28 199-177 339 823169 824 14071,874 %0071,874 %
17Adoptée151 354 59185,35 %25 987 08014,65 %26 351-177 341 671169 824 14071,874 %0071,874 %
18Adoptée151 353 92785,35 %25 987 71414,65 %26 381-177 341 641169 824 14071,874 %0071,874 %
19Adoptée151 170 75885,24 %26 170 88314,76 %26 381-177 341 641169 824 14071,874 %0071,874 %
20Adoptée145 764 55082,20 %31 566 38617,80 %37 086-177 330 936169 824 14071,874 %0071,874 %
40Adoptée177 215 32199,93 %127 4710,07 %25 230-177 342 792169 824 14071,874 %0071,874 %

RESULTATS DU SCRUTIN : Résolutions Extraordinaires

RésolutionRésultatPourContreAbstentionTotal des voix prises en compteActions représentées par les voix expriméesProportion du capotal social resprésente par les voix expriméesVoix hors voteVoix nullesQuorum
Votes%Votes%Votes%
21Adoptée175 557 04798,99 %1 790 5901,01 %20 385-177 347 637169 824 14071,874 %0071,874 %
22Adoptée144 164 25281,28 %33 194 35218,72 %9 418-177 358 604169 824 14071,874 %0071,874 %
23Adoptée143 103 40880,69 %34 255 06719,31 %9 547-177 358 475169 824 14071,874 %0071,874 %
24Adoptée143 083 97380,68 %34 256 86619,32 %27 183-177 340 839169 824 14071,874 %0071,874 %
25Adoptée143 090 25780,69 %34 253 65719,31 %24 108-177 343 914169 824 14071,874 %0071,874 %
26Adoptée143 086 23480,68 %34 257 68019,32 %24 108-177 343 914169 824 14071,874 %0071,874 %
27Adoptée143 090 51980,69 %34 251 19419,31 %26 309-177 341 713169 824 14071,874 %0071,874 %
28Adoptée143 260 26080,77 %34 099 50619,23 %8 256-177 359 766169 824 14071,874 %0071,874 %
29Adoptée143 162 73780,73 %34 180 40619,27 %24 879-177 343 143169 824 14071,874 %0071,874 %
30Adoptée143 245 14280,77 %34 096 74419,23 %26 136-177 341 886169 824 14071,874 %0071,874 %
31Rejetée81 472 08945,94 %95 870 77754,06 %25 156-177 342 866169 824 14071,874 %0071,874 %
32Adoptée177 054 57499,83 %307 3090,17 %6 139-177 361 883169 824 14071,874 %0071,874 %
33Adoptée142 122 03780,13 %35 237 00719,87 %8 978-177 359 044169 824 14071,874 %0071,874 %
34Adoptée142 066 66080,10 %35 284 50719,90 %16 855-177 351 167169 824 14071,874 %0071,874 %
35Adoptée143 260 22080,78 %34 095 97019,22 %11 832-177 356 190169 824 14071,874 %0071,874 %
36Adoptée177 186 17699,91 %153 4110,09 %28 435-177 339 587169 824 14071,874 %0071,874 %
37Adoptée177 211 21499,93 %132 8810,07 %23 927-177 344 095169 824 14071,874 %0071,874 %
38Adoptée143 381 18580,85 %33 961 89619,15 %24 941-177 343 081169 824 14071,874 %0071,874 %
39Adoptée143 934 89681,16 %33 415 42818,84 %17 698-177 350 324169 824 14071,874 %0071,874 %


A propos d'Inventiva  

Inventiva est une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor, un nouvel agoniste pan-PPAR, dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 NATiV3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.

Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole: IVA, ISIN: FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole: IVA). https://www.inventivapharma.com

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Mark Corbae: inventivapr@icrhealthcare.com

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David Nikodem: IR@inventivapharma.com

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Ces déclarations comprennent, sans s'y limiter, les résultats financiers non audités d'Inventiva pour le trimestre clos le 31 mars 2026, les prévisions et estimations concernant les ressources de trésorerie et les dépenses d’Inventiva, y compris les attentes et hypothèses relatifs à la durée de trésorerie estimée d’Inventiva, , l’exercice éventuel par les porteurs de bons de souscription et de bons de souscription préfinancés, y compris ceux émis dans le cadre du Financement Structuré, les prévisions et estimations concernant l’essai clinique de Phase 3 NATiV3 d’Inventiva avec le lanifibranor chez des patients atteints de la MASH, y compris le moment de la publication des données issues des essais cliniques, les bénéfices thérapeutiques potentiels du lanifibranor, ainsi que les activités, attentes, projets, croissance et perspectives futures d’Inventiva. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s'attend », « a l'intention », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « conçu », « espère », « cible », « potentiel », « opportunité », « possible », « vise », et « continue » et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais plutôt des déclarations d'attentes futures et d'autres déclarations prospectives fondées sur les convictions de la direction. Ces déclarations reflètent les opinions et les hypothèses qui prévalent à la date des déclarations et impliquent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats futurs, les performances ou les événements futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. 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Le succès futur d'Inventiva dépend de la capacité d'Inventiva à obtenir des financements, à conclure des transactions potentielles, et si, et dans quelle mesure, les instruments dilutifs émis par la Société peuvent être exercés et par quels porteurs, du bon déroulement du développement clinique, de l'approbation réglementaire et de la commercialisation ultérieure de son produit candidat lanifibranor, les études précliniques ou les essais cliniques antérieurs ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs et les résultats des essais cliniques d'Inventiva et de ses partenaires peuvent ne pas étayer les revendications d'Inventiva et de ses partenaires concernant les produits candidats, les attentes d'Inventiva concernant ses essais cliniques peuvent s'avérer erronées et les autorités réglementaires peuvent exiger des périodes d'attente supplémentaires et/ou des modifications supplémentaires des essais cliniques d'Inventiva, Les attentes d'Inventiva concernant le plan de développement clinique du lanifibranor pour le traitement de la MASH peuvent ne pas se réaliser et ne pas soutenir l'approbation d'une demande de nouveau médicament, la capacité d’Inventiva à mettre en œuvre ses capacités et sa stratégie de commercialisation, de marketing et de fabrication, la capacité d’Inventiva à coopérer avec succès avec ses partenaires existants ou à conclure de nouveaux partenariats, et à remplir ses obligations au titre de tout accord conclu dans le cadre de ces partenariats, les avantages de ses partenariats actuels et futurs sur le développement clinique, les autorisations réglementaires et, le cas échéant, la commercialisation de ses produits candidats, ainsi que la réalisation des étapes clés et le respect des délais prévus dans le cadre de ces partenariats, Inventiva et ses partenaires peuvent rencontrer des retards substantiels au-delà des attentes dans leurs essais cliniques ou ne pas démontrer la sécurité et l'efficacité à la satisfaction des autorités réglementaires applicables, la capacité d'Inventiva et de ses partenaires à recruter et à retenir les patients dans les études cliniques, Le recrutement et la fidélisation des patients dans les études cliniques est un processus long et coûteux qui pourrait être rendu plus difficile ou impossible par de multiples facteurs échappant au contrôle d'Inventiva et de ses partenaires, les produits candidats d'Inventiva peuvent provoquer des réactions indésirables ou avoir d'autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur approbation réglementaire, ou limiter leur potentiel commercial, Inventiva est confrontée à une concurrence importante et les activités d'Inventiva et de ses partenaires, ainsi que les études précliniques et les programmes et calendriers de développement clinique, pourraient être affectés de manière significative et négative par des modifications des lois et réglementations, des conditions défavorables dans son secteur, des événements géopolitiques, et les conflits à venir, les épidémies de santé, et les conditions macroéconomiques, y compris les changements des politiques commerciales internationales, l'inflation mondiale, les fluctuations des marchés financiers et du crédit, les droits de douane et autres barrières commerciales, les troubles politiques et les catastrophes naturelles, l’incertitude des marchés financiers et les perturbations des systèmes bancaires. 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