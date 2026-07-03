FASOUL & LIGHTEC DEBÜTIEREN AUF DER RENNSTRECKE, WÄHREND BATMOBILE RACING BEIM LAMBORGHINI SUPER TROFEO ASIA AUF DEM FUJI SPEEDWAY EINEN DOPPELSIEG EINFÄHRT





OYAMA-CHO, Japan, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fasoul feierte sein Motorsport-Debüt auf dem Fuji Speedway. Das Partnerteam Batmobile Racing erzielte dabei einen dominanten Doppelsieg in der Pro-Klasse des Lamborghini Super Trofeo Asia. Die Fahrer William Tregurtha (Vereinigtes Königreich) und Jonathan Cecotto (Monaco) steuerten den Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 mit der Startnummer 3 zu Platz 1 in Rennen 1 und Platz 1 in Rennen 2 und setzten sich damit in einem starken Feld von Lamborghini-Rennfahrzeugen mit einem perfekten Wochenendergebnis durch.

Fasoul an der Rennstrecke



Vor der eindrucksvollen Kulisse des Mount Fuji veranstaltete Fasoul während des Rennwochenendes einen exklusiven Empfang an der Strecke für Partner und Gäste. Die Teilnehmenden begleiteten Vertreter von Fasoul und Lightec bei einer geführten Besichtigung der Boxengarage von Batmobile Racing, erlebten die Rennvorbereitung aus nächster Nähe und verfolgten anschließend das Geschehen aus dem Hospitality-Bereich des Teams.



Fasoul × Lightec Q1 Pro Racing Edition



Anlässlich des Partnerschaftsdebüts auf dem Fuji Speedway präsentierte Fasoul einen ersten Ausblick auf ein Sonderdesign, das von der Lackierung des Batmobile-Racing-Fahrzeugs mit der Startnummer 3 inspiriert ist: die Fasoul × Lightec Q1 Pro Racing Edition. Weitere Produktinformationen werden, sofern zutreffend, ausschließlich über geeignete offizielle Kanäle mit Altersbeschränkung und im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften kommuniziert.

Im Mittelpunkt der limitierten Edition steht Fasouls EverCore Tube Technology — ein Heizelement aus Glasverbundmaterial der nächsten Generation, das eine gleichmäßige Erwärmung über die gesamte Heizfläche ermöglicht, die Lebensdauer des Heizers auf über zwei Jahre verlängert und die Stick-Nutzungsrate auf 90 % erhöht. Diese thermische Grundlage ermöglicht Fasouls innovativen Secondary Mode: Ein Tabakstick, der bereits einmal mit einem anderen HNB-Gerät verwendet wurde, kann in ein Fasoul-Gerät eingesetzt und erneut genutzt werden. So kann ein Stick effektiv zweimal verwendet werden, was die Nutzungseffizienz verbessert.

Über Fasoul



Fasoul ist eine technologieorientierte Marke, die sich der Innovation im Heat-not-Burn-Sektor (HNB) widmet. Durch kontinuierliche technische Forschung und Produktentwicklung treibt Fasoul die Produktentwicklung voran, verbessert das Nutzererlebnis und schafft zusätzlichen Mehrwert für erwachsene Konsumenten.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen im gesetzlichen Raucheralter in der jeweiligen Rechtsordnung, in der sie verbreitet wird. Tabak- und nikotinbezogene Produkte sind nicht für Minderjährige, Nichtraucher oder Personen bestimmt, die keine Tabak- oder Nikotinprodukte verwenden. Diese Mitteilung enthält keine Aussagen zu Gesundheit, Sicherheit oder Risikoreduzierung. Produktinformationen werden, sofern zutreffend, ausschließlich über geeignete offizielle Kanäle mit Altersbeschränkung und im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung bereitgestellt.

Kontakt: Ein Wu, pr@globalfasoul.com