ALSTOM S.A : Aide-mémoire préparatif à la publication du T1 2026/27

3 juillet 2026 – Alstom présente ci-dessous un aide-mémoire en amont de sa publication des commandes et du chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice fiscal 2026/27, qui sera publiée le 22 juillet à 18h00 CEST.

Commandes

Le tableau ci-dessous récapitule les commandes d’un montant supérieur à 200 millions d’euros enregistrées au cours du premier trimestre.

Commandes



Valeur



(en million d’euros) Description Lien vers le communiqué de presse Egypte ~300 Modernisation de la signalisation et des infrastructures Lien Client non divulgué ~800 Matériel roulant dans la région Afrique, Moyen-Orient et Asie Centrale Lien

En complément, le tableau ci-dessous présente la valeur totale des commandes d’un montant inférieur à 200 millions d’euros historiquement comptabilisées au T1 au cours des quatre derniers exercices fiscaux. Il convient de garder à l’esprit la saisonnalité, le second semestre étant généralement plus dynamique que le premier pour les commandes d’un montant inférieur à 200 millions d’euros.

Commandes T1 (en milliards d’euros) FY 2022/23 FY 2023/24 FY 2024/25 FY 2025/26 Commandes inférieures à 200 M€ 1,7 1,8 2,2 1,8 Commandes supérieures à 200 M€ 3,9 2,1 1,4 2,3 Total des commandes reçues 5,6 3,9 3,6 4,1

Opérations

Au cours des derniers mois, le Groupe a franchi plusieurs jalons opérationnels majeurs :

Homologation : le TGV M a reçu l’autorisation de mise sur le marché par l’European Union Agency for Railways.

le TGV M a reçu l’autorisation de mise sur le marché par l’European Union Agency for Railways. Production en série : la plateforme Regio2N en France a atteint sa 500e rame produite, tandis que la 100e rame de RER NG destinée à la région parisienne, est entrée en service commercial.

: la plateforme Regio2N en France a atteint sa 500e rame produite, tandis que la 100e rame de RER NG destinée à la région parisienne, est entrée en service commercial. Mise en service : le premier des nouveaux systèmes Airport People Mover de l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta a été mis en service, et le monorail du Caire est entré en service commercial.





Chiffre d’affaires

Lors de la publication des résultats annuels de l’exercice fiscal 2025/26, le 13 mai 2026, Alstom a indiqué viser une croissance organique du chiffre d’affaires d’environ 5 % pour l’exercice fiscal 2026/27.

Concernant les éléments non organiques affectant le chiffre d’affaires :

Alstom anticipe un effet de change pratiquement neutre sur le chiffre d’affaires du T1 de l’exercice fiscal 2026/27. La répartition du chiffre d’affaires par devise figure en page 34 de la présentation analystes des résultats annuels de l’exercice fiscal 2025/26.

Aucun effet de périmètre n’est attendu sur le chiffre d’affaires du T1 de l’exercice fiscal 2026/27.

Rappel des principaux éléments de perspective pour l’exercice fiscal 2026/27

Ratio « commandes sur chiffre d’affaires » au-dessus de 1 pour le Groupe

Croissance organique du chiffre d’affaires à environ 5 %

Nombre de voitures produites compris entre 4 400 et 4 500

Marge d’exploitation ajustée prévue à environ 6,5 %

Génération de cash-flow libre positive

Saisonnalité entraînant une consommation de cash-flow libre d’environ (1,5) milliards d’euros au S1 2026/27

À propos



d'Alstom Alstom, leader mondial de l’industrie ferroviaire, fait du rail la clé de voûte de la mobilité durable. Nous concevons et nous produisons une gamme complète de solutions à la pointe de l’innovation : trains à grande vitesse et trains régionaux, métros, monorails, tramways, systèmes clés en main, services intégrés, infrastructures, signalisation et solutions numériques de dernière génération. Avec 87 800 collaborateurs répartis dans 61 pays, nous allions ancrage local et expertise internationale afin d’offrir aux voyageurs des trajets plus connectés, plus agréables et plus respectueux de l’environnement. Au plus proche de nos partenaires et de nos clients, nous révélons tout le potentiel du rail, contribuant à la transformation des territoires et à l’amélioration de la qualité de vie. Coté en France, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 19,2 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2026.



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Contacts Relations investisseurs :



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cyril.guerin@alstomgroup.com







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Jalal DAHMANE – T: +33 (0)6 98 19 96 62

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Le présent document contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction d’Alstom. Ces informations et déclarations de nature prospective s’appliquent au périmètre actuel du Groupe et sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants (tels que ceux décrits dans les documents déposés par Alstom auprès de l’Autorité des marchés financiers) qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et Alstom n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison. Le présent document ne constitue ni ne fait partie d'un prospectus ou d'une quelconque offre ou sollicitation pour la vente ou l’émission, ou d’une quelconque offre ou sollicitation à acheter ou souscrire, ou d’une quelconque sollicitation d'une offre d’achat ou souscription d’actions ou de tous autres titres de la société en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans un quelconque autre pays. Toute offre de titres de la société ne peut être faite en France que conformément à un prospectus ayant reçu le visa de l’AMF ou, hors de France, conformément à une note d'information préparée à cette fin. Aucune offre publique n’est envisagée dans une juridiction autre que la France. Les informations ne constituent aucune forme d’engagement de la part de la société ou d'une quelconque autre personne. Ni les informations ni aucune autre information écrite ou verbale mise à la disposition d'un quelconque destinataire ou de ses conseils ne constitueront la base d'un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit. Plus particulièrement, en fournissant les informations, la société, les banques, leurs affiliés, actionnaires et leurs administrateurs, dirigeants, conseils, employés ou représentants respectifs, ne s’engagent aucunement à donner au destinataire accès à de quelconques informations additionnelles.

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