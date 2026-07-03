Crédit Agricole Loire Haute-Loire : : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2026

CR CA LOIRE HAUTE LOIRE

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Siège social : 94 rue Bergson - BP 524 - 42007 Saint-Etienne Cedex 1 380 386 854 RCS Saint-Etienne

Saint-Etienne, le 3 juillet 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA LOIRE HAUTE LOIRE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA LOIRE HAUTE LOIRE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 1 171 titres

- 745 902,50 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 228

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 391

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 558 titres pour 249 240,06 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 4 842 titres pour 503 047,92 €

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Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 3 455 titres

- 488 931,50 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 528

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 823

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 6 145 titres pour 560 207,45 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 9 439 titres pour 876 252,93 €

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• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 8 332 titres

- 76 111.38 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Ce document est disponible sur le site internet de la caisse régionale : www.ca-loirehauteloire.fr Contact relations investisseurs : Murielle GOFFOZ (murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr)

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