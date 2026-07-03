Renk Group AG / Schlagwort: Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen

Renk Group AG: RENK schließt verbindlichen Vertrag über den Erwerb von David Brown Defence

03. Jul 2026 / 08:30 CET/CEST

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Augsburg, 03.Juli 2026 – Die RENK Group AG, durch ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft RENK GmbH, hat heute einen verbindlichen Vertrag über den Erwerb von David Brown Defence in Form der Anteile an DB Defence Holdco SARL unterzeichnet.

David Brown Defence hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich und ist auf hochpräzise Getriebe für den Marine- und Landverteidigungssektor spezialisiert. Die Übernahme stellt eine strategisch wichtige Ergänzung des bestehenden Portfolios von RENK im Marinesektor dar. Insbesondere erhält RENK dadurch Zugang zu hochwertigen Marineprogrammen der nächsten Jahre sowie zu einem langfristigen Auftragsbestand im Rahmen der wichtigsten Marineprogramme im Vereinigten Königreich, in Kanada und Australien, einschließlich Geschäftsmöglichkeiten im Aftermarket-Bereich. Darüber hinaus wird die Übernahme es dem Konzern ermöglichen, erhebliche Synergien auf operativer und technologischer Ebene zu erschließen.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden.

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