



RENK Group AG stärkt Führungsposition im Marinebereich mit Übernahme von David Brown Defence von Stellex Capital Management

David Brown Defence, mit Sitz in Großbritannien, ist ein führender Anbieter von leistungsstarken Antriebslösungen für langfristige britische und internationale Verteidigungsprogramme

Starke Position im Heimatmarkt mit Zugang zu britischen und alliierten Beschaffungsprogrammen für Marine und Landsysteme, darunter das Global Combat Ship (GCS)

Erhebliche Synergiepotenziale durch die Kombination von technologischem und operativem Know-how sowie durch optimale Kapazitätsauslastung und gemeinsame Markteinführung

Einzigartiges Know-how für geräusch- und vibrationsarme U-Boot-Getriebe: technologische Basis der nächsten Generation von Unterwasserplattformen

Erweiterung des RENK-Portfolios im Bereich Landsysteme um britische Programme wie Challenger 2 und Boxer

Gesicherter Auftragsbestand und starke Pipeline von über £700 Mio. bis 2030

Stärkung von RENKs Rolle als internationalem Marktführer für Marineantriebssysteme und der Präsenz innerhalb der Five-Eyes-Allianz (USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland)





London, 3. Juli 2026 – Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen Bereich, hat eine verbindliche Vereinbarung für die Übernahme von David Brown Defence (DBD) von Stellex Capital Management abgeschlossen. David Brown Defence ist spezialisiert auf Hochpräzisionsgetriebe für Marine- und landbasierte Verteidigungsanwendungen. Mit der Übernahme von David Brown Defence setzt RENK seine Konsolidierungsstrategie des internationalen Markts für Getriebe im Verteidigungssektor fort.

„Mit der Übernahme von David Brown Defence setzen wir unsere Strategie zur Festigung unserer Führungsposition im Verteidigungssektor durch gezielte M&A-Aktivitäten fort“, sagt Dr. Alexander Sagel, CEO der RENK Group AG. „David Brown Defence liefert uns den Zugang zu den Five-Eyes-Ländern, stärkt unseren langfristigen Zugang zu wichtigen Programmen für Marineplattformen und erschließt Chancen in unserem Aftermarket-Geschäft. Gleichzeitig erweitern wir unser bestehendes Produktportfolio und unser technologisches Know-how durch die Integration von Antrieben für U-Boot-Anwendungen. Als europäischer Partner sind wir dem Standort Huddersfield und der britischen Verteidigungsindustrie langfristig verpflichtet, und wir freuen uns, das Team von David Brown Defence in der RENK-Familie willkommen zu heißen.“

David Brown Defence: über 100 Jahre Erfahrung in der Verteidigungsindustrie

Das Unternehmen David Brown Defence aus Huddersfield, Großbritannien, hat mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Getriebesystemen für Marine- und landbasierte Verteidigungsanwendungen. David Brown Defence zählt rund 530 Beschäftigte und ist in den bedeutendsten Rüstungsprogrammen der britischen, australischen und kanadischen Marine als Schlüssellieferant ideal positioniert.

Zugang zu den wichtigsten westlichen Marineprogrammen

Die Übernahme von David Brown Defence verschafft RENK Zugang zu wichtigen Marineprogrammen der kommenden Jahre, darunter das Global Combat Ship (GCS) mit bis zu 34 Schiffen, darunter Fregatten des Typs 26v, Fregatten der Hunter-Klasse und Zerstörer der River-Klasse. Der gesicherte Auftragsbestand und die Pipeline von über £700 Millionen für den Zeitraum 2026 bis 2030 . Die Übernahme festigt die Marktführerschaft von RENK im internationalen Marinegetriebemarkt und erschließt eine langfristige Auftragsbasis in den wichtigsten Marineprogrammen Großbritanniens, Kanadas und Australiens. Aufgrund der langen Lebenszyklen dieser Programme eröffnet die Übernahme nachhaltige Wachstumschancen im Aftermarket-Geschäft. Insgesamt bedeutet die Übernahme eine strategisch wichtige Ergänzung des bestehenden Portfolios der RENK Group im Marinesektor.

Gezieltes Portfoliowachstum in drei Verteidigungssegmenten

Das Portfolio von David Brown Defence besteht aus drei Segmenten, die das bestehende Angebot der RENK Group jeweils gezielt erweitern. Im Bereich Marine Surface ist David Brown Defence als zertifizierter Lieferant fest in die genannten Überwasserprogramme integriert und bringt langjährige Referenzen als Hersteller von Hauptantriebsgetrieben für Überwasserkampfschiffe mit. Im Bereich Marine Sub-surface integriert RENK einzigartige Technologiekompetenzen in geräusch- und vibrationsarmen Antrieben für U-Boote, die bislang nicht zum Portfolio der RENK Group gehörten und eine bedeutende Rolle für die nächste Generation von Unterwasserplattformen spielen. Im Landbereich ergänzen britische Programmreferenzen, darunter Challenger 2 sowie Boxer, das bestehende RENK-Portfolio gepanzerter Fahrzeuge. Die Übernahme ist ein weiterer wichtiger Schritt in der gezielten Konsolidierungsstrategie von RENK. Durch die gemeinsame Teilnahme an Programmen werden sich Synergien auf operativer und technologischer Ebene ergeben.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen und wird für das vierte Quartal 2026 erwartet. Über die finanziellen Konditionen der Transaktion haben beiden Parteien Stillschweigen vereinbart. Die RENK Group wurde im Zusammenhang mit der Transaktion von Barclays als Finanzberater und von Linklaters als Rechtsberater beraten.