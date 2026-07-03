Kering : Bilan semestriel contrat de liquidité - Juillet 2026

Communiqué - Bilan semestriel contrat de liquidité Juillet 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



3 juillet 2026

COMMUNIQUE ETABLISSANT LE BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE KERING

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Kering à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 000 titres

26 479 467 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 15 313

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 15 185

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 307 087 actions pour 80 137 975,09 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 305 087 actions pour 79 583 061,92 euros

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre

26 758 628 €

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 19 886

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 19 982

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 406 850 actions pour 109 626 118,98 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 407 090 actions pour 109 713 530,17 euros

À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société Kering [Euronext Paris FR0000121485] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 44 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 14,7 milliards d’euros en 2025.

Contacts



Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Pénélope Linage +33 (0)6 76 09 42 10 penelope.linage-ext@kering.com Analystes/investisseurs Philippine de Schonen +33 (0)6 13 45 68 39 philippine.deschonen@kering.com Victoria Gerard +33 (0)6 79 39 85 16 victoria.gerard@kering.com

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