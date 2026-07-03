Nexans finalise la cession d’Autoelectric à Motherson

Paris, le 3 juillet, 2026 – Nexans annonce aujourd’hui la finalisation de la cession de son activité de faisceaux de câblage, Autoelectric, à Samvardhana Motherson International Limited (« Motherson »), un fournisseur mondial de premier plan de systèmes et composants automobiles, pour une valeur d’entreprise de 207 millions d’euros.

En 2025 et jusqu’à sa déconsolidation des comptes de Nexans au 1er juillet 2026, l’activité de faisceaux de câblage, ainsi que le segment Industrie et Solutions, ont été classés en activités abandonnées dans les états financiers consolidés du Groupe. Sa contribution reste entièrement exclue des perspectives 2026. L’activité d’Autoelectric a généré en 2025 un chiffre d’affaires annuel courant d’environ 708 millions d’euros et compte près de 13 000 employés.

Avec cette cession, Nexans finalise la rotation de son portefeuille annoncée en 2021, Autoelectric étant la dernière activité hors électrification à quitter le Groupe.

Julien Hueber, Directeur Général de Nexans, a déclaré : « La finalisation de la cession d’Autoelectric marque la dernière étape de la transformation de Nexans en un pure player de l’électrification. Elle renforce notre orientation stratégique, améliore notre discipline d’allocation du capital et positionne le Groupe pour capter pleinement les opportunités offertes par la transition énergétique mondiale. Nous sommes heureux de voir Autoelectric rejoindre Motherson, un fournisseur automobile mondial de premier plan dont l’expertise industrielle en fait un partenaire naturel pour la prochaine phase de développement de cette activité. Je tiens à exprimer sincèrement ma gratitude aux près de 13 000 collaborateurs qui ont contribué à construire cette entreprise au fil des années. Leur expertise, leur engagement sans faille, leur résilience et leur capacité à délivrer des résultats dans certaines des situations les plus exigeantes ont joué un rôle déterminant dans le succès d’Autoelectric. Le Groupe leur souhaite beaucoup de succès alors qu’ils entament ce nouveau chapitre avec Motherson. Nous restons désormais pleinement concentrés sur l’exécution de notre stratégie et la création de valeur à long terme pour nos actionnaires grâce à notre leadership dans l’électrification. »

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable. Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 25 700 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 6,1 milliards d’euros en 2025. Nexans s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

https://www.nexans.com/fr/ | #ElectrifyTheFuture

Contacts:

Relations investisseurs

Audrey Bourgeois

Tél. : +33 (0)1 78 15 00 43

audrey.bourgeois@nexans.com

Communication

Mael Evin (Havas Paris)

Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91

mael.evin@havas.com

Maellys Leostic

maellys.leostic @nexans.com

Olivier Daban

olivier.daban@nexans.com

Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué sont fonction de risques et incertitudes, connus ou inconnus à ce jour, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances futures de la Société.

Le lecteur est invité à consulter le site Internet du Groupe et télécharger le document d’enregistrement universel où figurent les facteurs de risque du Groupe.

NB : les éventuels écarts sont dus aux arrondis.

Pièce jointe