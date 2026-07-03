Crédit Agricole Brie Picardie : Bilan Semestriel du contrat de liquidité du CCI Brie Picardie au 30/06/2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA BRIE PICARDIE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 9 987 titres

- 510 702.41 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 385

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 204

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 66 109 titres pour 2 103 317.10 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 63 868 titres pour 1 985 899.18 €

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Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 7 746 titres

- 624 637.61 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 227

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 270

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 58 049 titres pour 1 653 292.01 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 61 386 titres pour 1 731 060.02 €

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• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 22 466 titres

- 177 674.80 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Pièce jointe