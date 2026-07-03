Le CN fait état du transport des céréales en juin

MONTRÉAL, 03 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui qu’il avait établi un nouveau record mensuel pour le transport des céréales sur l’ensemble de son réseau. En juin, le CN a transporté 2,67 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales de l’Ouest canadien, surpassant le précédent record de juin de 2,64 MTM établi en juin 2020.

Ce rendement record reflète la demande soutenue des clients, l’étroite collaboration dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des céréales et la souplesse opérationnelle du CN sur l’ensemble de son réseau. Malgré les fortes pluies qui ont touché certaines régions de l’Ouest canadien, le CN a travaillé avec ses clients afin d’adapter les plans d’expédition et d’acheminer les céréales à partir des emplacements disponibles, maintenant ainsi la fluidité du réseau et acheminant efficacement les céréales vers les marchés d’exportation.

Alors que la saison de croissance se poursuit, le CN demeure déterminé à fournir un service sécuritaire, constant et fiable aux producteurs, aux compagnies céréalières et aux partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

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