 BIC : Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d’actions composant le capital au 30 juin 2026

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 Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d’actions composant le capital
au 30 Juin 2026

Clichy, France – 03 juillet 2026

Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Au 30 juin 2026, le capital social de Société BIC est composé de 40 861 314 actions, représentant :
-        57 550 944 droits de vote,
-        57 240 097 droits de vote nets des actions privées de droits de vote

Contacts

Brice Paris
VP Relations Investisseurs
+33 6 42 87 54 73
brice.paris@bicworld.com

 

Relations Investisseurs investors.info@bicworld.com

 

 

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Directrice de la Communication Groupe
+33 6 13 63 44 43
apolline.celeyron@bicworld.com
  

 

Isabelle de Segonzac
Image 7, Relations Presse
+33 6 89 87 61 39
isegonzac@image7.fr

 

Agenda

Toutes les dates restent à confirmer

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À propos de BIC

BIC est l’un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets, des rasoirs et des brosses à cheveux. Sa vision : apporter simplicité et joie au quotidien. Depuis 80 ans, l'engagement de BIC à fournir des produits de haute qualité, abordables et fiables a fait de BIC un symbole de fiabilité et d'innovation. Présent dans plus de 160 pays et comptant plus de 11 000 collaborateurs dans le monde, BIC regroupe des marques et des produits emblématiques tels que BIC® 4-Couleurs™, Cristal®, BIC Kids®, Lucky™, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep®, EZ Load™, EZ Reach®, BIC® Flex™, Soleil®, Tangle Teezer® et bien d'autres. Coté sur Euronext Paris et inclus dans les indices SBF120 et CAC Mid 60, BIC est également reconnu pour son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'éducation. Pour en savoir plus, visitez www.corporate.bic.com et pour découvrir la gamme complète des produits BIC, visitez www.fr.bic.com. Suivez BIC sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok.

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