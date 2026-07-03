RUBIS: Déclaration de capital et de droits de vote au 30/06/2026

 | Source: Rubis Rubis

Paris, le 3 juillet 2026, 17h45

INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS PRÉVUES PAR L’ARTICLE L. 233-8 II DU CODE DE COMMERCE ET L’ARTICLE 223-16 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

  

DateCatégorie d’actionsNombre d’actionsNombre de droits de vote théoriquesNombre de droits de vote exerçables
(hors actions autodétenues (privées du droit de vote)
30 juin 2026Actions ordinaires 
(1,25 € de nominal)		103 409 174103 409 174103 334 631

  

 Contact
 RUBIS – Direction juridique
 Tél. : +33 (0)1 44 17 95 95

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