RUBIS: Déclaration de capital et de droits de vote au 30/06/2026

Paris, le 3 juillet 2026, 17h45
INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS PRÉVUES PAR L’ARTICLE L. 233-8 II DU CODE DE COMMERCE ET L’ARTICLE 223-16 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
|Date
|Catégorie d’actions
|Nombre d’actions
|Nombre de droits de vote théoriques
|Nombre de droits de vote exerçables
(hors actions autodétenues (privées du droit de vote)
|30 juin 2026
|Actions ordinaires
(1,25 € de nominal)
|103 409 174
|103 409 174
|103 334 631
|Contact
|RUBIS – Direction juridique
|Tél. : +33 (0)1 44 17 95 95
Pièce jointe