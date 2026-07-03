IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 26 - 2026

Présentation agrégée par jour et par marché
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 juin au 26 juin 2026
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|22/06/2026
|FR0010259150
|2 139
|155.6891
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|24/06/2026
|FR0010259150
|2 500
|163.2722
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|25/06/2026
|FR0010259150
|3 000
|162.7671
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|26/06/2026
|FR0010259150
|4 156
|161.6177
|XPAR
|TOTAL
|11 795
|161.1856
Pièce jointe