IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 26 - 2026

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 juin au 26 juin 2026
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1122/06/2026FR00102591502 139155.6891XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1124/06/2026FR00102591502 500163.2722XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1125/06/2026FR00102591503 000162.7671XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1126/06/2026FR00102591504 156161.6177XPAR
   TOTAL11 795161.1856 

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