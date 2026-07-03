Planisware - Bilan semestriel du contrat de liquidité - S1 2026

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Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Planisware à Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

  • 2 000 actions
  • 1 713 481 euros

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026, il a été négocié un total de :

 Nombre de transactions effectuéesNombre de titres échangésMontant des
transactions (en euros)
Achat6 780504 0509 275 869,20
Vente5 950502 0509 146 930,14

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 actions
  • 1 825 400 euros

À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société PLANISWARE [Euronext Paris FR001400PFU4] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.

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