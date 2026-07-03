GTT : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 3 juillet 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GTT à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

391 actions GTT

2 698 887 euros

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

À l’achat, 101 734 actions, pour un montant total de 17 895 937,39 (2 423 transactions)

À la vente, 101 343 actions, pour un montant total de 17 822 559,18 (2 315 transactions)

Il est rappelé que :

Lors du précédent bilan semestriel, au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 action GTT 2 772 222 euros



Lors de la mise en œuvre du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 325 actions GTT

2 552 810 euros

À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de GTT avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.

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